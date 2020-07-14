Внеочередных заседаний на этой неделе не будет, потому что работа Рады разблокирована, - "слуга народа" Арахамия
Верховная Рада не планирует на этой пленарной неделе проводить дополнительные внеочередные заседания.
Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Внеочередные мы решили сейчас не ставить. Потому что мы разблокировали фактически это очередное заседание. Всю эту повестку, которая была запланирована во внеочередном варианте перенесем в очередное заседание", - объяснил Арахамия.
По словам главы фракции "Слуга народа", рассмотрение кадровых вопросов состоится в четверг.
А шоб была-нада заблокировать??
😥
Моск хоч залишили??
Бувай... 🤣
