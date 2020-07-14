РУС
Новости
Внеочередных заседаний на этой неделе не будет, потому что работа Рады разблокирована, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада не планирует на этой пленарной неделе проводить дополнительные внеочередные заседания.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Внеочередные мы решили сейчас не ставить. Потому что мы разблокировали фактически это очередное заседание. Всю эту повестку, которая была запланирована во внеочередном варианте перенесем в очередное заседание", - объяснил Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", рассмотрение кадровых вопросов состоится в четверг.

ВР (29390) Арахамия Давид (994)
ну вот...стоит арестовать решалу ермака-и работа разблокирована
Блин..
А шоб была-нада заблокировать??
зеленые утырки приняли закон про игральний бизнес получили за это бабосы ...остальное им неинтересно
Блин..
А шоб была-нада заблокировать??
Логику неандертальцев не понять. Смыслом там не пахнет.
До неардельтальця Вам ще пару міліонів років.. ))
Ну да, Куда уж мне. Меня такой бред олигофренов разбирать не учили. Тут профи нужен. Для этого надо минимум 6 лет учиться в медицинском.

Співчуття жертві анатомічного театру..
😥
Моск хоч залишили??
Бувай... 🤣
Зелю и его шоблу могут понимать исключительно только жители Луцкой области. И то желательно под кайфом.
Це з фільму "За двома зайцями" ?
Это из собрания речей "величайшего". Когда оно не озвучивает заранее заготовленный текст, а вещает своими словами.
ну вот...стоит арестовать решалу ермака-и работа разблокирована
Таки да. Сытник ударил на опережение. Зеля с Ермаком теперь чухают причинное место.
Чета логика=хитропопостью.. не??
Так ти ж обрав цих хитропопих, а тепер невдоволений?
💨😷
зеленые утырки приняли закон про игральний бизнес получили за это бабосы ...остальное им неинтересно
А шож такое? А так хотелось...Кловунов посмотреть, поржать по приколу...
Вопрос из далекого 1962.
В одном совхозе было засеяно 110 га. кукурузы. Когда кукуруза созрела, ее скосили и стали возить зеленую массу для закладки в силосные ямы. Первая машина с красным флажком привезла 2.5т, вторая(без флажка) - 1.5т, третья(с флажком) - 0.5т и т.д. Директор совхоза приказал определять урожайность по первой машине. И торжественно рапортовал району, что совхоз получил 507 центнеров зеленой массы с га. Вопрос: какой урожай был по рапорту и какой был фактически, если зимой в силосных ямах зеленой массы оказалось втрое меньше запланированного количества?
Слава БОГУ что я не зелёный...из этого набора слов так и не понял что этот джигит хотел сказать..
Этот джигит скорее всего и сам не понял что он хотел сказать...
Мда... п#здец работники
