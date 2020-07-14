В четверг проголосуем Избирательный кодекс, а также рассмотрим постановление о назначении местных выборов, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада планирует рассмотреть Избирательный кодекс в четверг, 16 июля.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Избирательный кодекс будет проголосован в четверг. У нас сегодня было у Разумкова заседания всех глав фракций, мы определились, каким образом будем двигаться. Там четыре тысячи поправок. Для того, чтобы никто не блокировал, как было с игорным бизнесом, мы решили, каким образом, сколько и кто возьмет слов, сколько минут и затем сколько поправок в подтверждение, и где-то мы за 2-3 часа пройдем весь Избирательный кодекс", - сказал Арахамия.

Он добавил, что в четверг также рассмотрят постановление о назначении местных выборов.

Напомним, лидер "Слуги народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.

Местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.