В четверг проголосуем Избирательный кодекс, а также рассмотрим постановление о назначении местных выборов, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада планирует рассмотреть Избирательный кодекс в четверг, 16 июля.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Избирательный кодекс будет проголосован в четверг. У нас сегодня было у Разумкова заседания всех глав фракций, мы определились, каким образом будем двигаться. Там четыре тысячи поправок. Для того, чтобы никто не блокировал, как было с игорным бизнесом, мы решили, каким образом, сколько и кто возьмет слов, сколько минут и затем сколько поправок в подтверждение, и где-то мы за 2-3 часа пройдем весь Избирательный кодекс", - сказал Арахамия.

Он добавил, что в четверг также рассмотрят постановление о назначении местных выборов.

Напомним, лидер "Слуги народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением

Местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.

Первое что должен буде сделать новый президент Украины и новая Верховная Рада отменить 99% того бреда, что напринимали "зеленые" макаки
заткните уже этот зеленый фонтан
14.07.2020 18:02 Ответить
Так они настолько тупые , что реально не понимают , что отток квалифицированной рабочей силы при курсе 50 пойдет в разы быстрее и ЕС откроет границы к бабке не ходи . А зарплаты в Украине которые сей час 10 тыс гр , в 5 раз не вырастут не когда максимум в 2 .То есть мы будем иметь ситуацию , когда за 3 месяца работы в Польше человек заработает 150 штук гривен , а за год в Украине почти столько же . А теперь вопрос для дебилов : Дятлы кто ж вообще в Украине кроме пенсов останется.
От на цих місцевих виборах слуг народу і прокатять.
заткните уже этот зеленый фонтан
Попробуйте только не назначить месные выборы.
Не забув, як ти їх обирав?
Первое что должен буде сделать новый президент Украины и новая Верховная Рада отменить 99% того бреда, что напринимали "зеленые" макаки
Копайте себе яму, ушлепки... Копайте глубже, чтобы не пришлось вас туда ногами заталкивать..
Выплату средств дополнительной эмиссии гривен зелепузые проведут непосредственно перед выборами, а то, что через месяц гривна рухнет их не беспокоит, лохторат то уже проголосует.
