С 15 июля во Львове откроют отели, а с 17 июля - детсады, - горсовет
Сегодня комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС г. Львов приняла ряд решений для ослабления карантина. В частности, разрешено открыть детские сады, инклюзивно-ресурсные центры и заведения размещения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Согласно критериям постановления Кабмина, Львовская область может перейти к следующему этапу ослабления карантинных мер, поэтому было принято решение разрешить работу дошкольных учебных заведений всех типов и форм собственности с 17 июля.
"Также мы разрешили работу инклюзивного-ресурсных центров Львова для проведения коррекционной и психологической помощи, необходимой для детей. Мы предлагаем открыть их с 15 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, было принято решение с 15 июля разрешить работу заведениям, которые предлагают свои услуги по размещению.
В то же время продолжается запрет на посещение общественных мест и общественного транспорта без масок и удостоверения личности, проведение различных мероприятий в количестве более 10 человек, проведение деятельности заведений общественного питания с 23.00 до 7.00.
І може навіть відібрати її у ілалійського...
- California halts reopening as cases surge ...
- German Chancellor Angela Merkel said she would support local travel restrictions within Germany to contain COVID-19 hotspots...
- India has announced two further lockdowns in a bid to control spiraling COVID-19 cases...
- Disneyland Hong Kong has closed once more after reopening less than a month ago...
- Austria has expanded its ban on flights arriving from certain countries. Ten new countries with high coronavirus infection levels will be added to the list: Belarus, China, the UK, Iran, Portugal, Russia, Sweden and Ukraine ...
А про нашу славну статистику розмова окрема - досить лиш порівняти кількість тестів на душу населення хоча б з Польщею, вже не кажу про Італію.
Лізти на пальиу першості залиште американццям з бразилійцями - Україна за ними все одно не вженеться. А коронаентузіастам раджу порівняти статистику з трьох країн з приблизно однаковим 10-мільйонним населенням: Швеції, Білорусі та Чехії. І розповісти нам тут всім про надзвичаний рівень білоруської медицини та цілющість білоруської тракторотерапії. Особливо напередодні виборів, бо білоруси вже було наздогнали шведів, які зараз за кількістю інфікованих наближаються до в сто разів чисельніших китайців, а білоруси рєзко вишлі на плато, хоч протиепідемічні заходи у них ще ліберастичніші, ніж у Швеції - тобто майже ніякі.
Всі, хто вмирав від чогось іншого не перестали вмирати ні в нас, ні будь-деінде. Просто до них долучилася ще не одна несбесна тисяча у нас та кількасот тисяч в усьому світі. І процес триває.
За пів року у Брекситанії число смертей зросло на 65 000 "у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", як ********** казати наші держистатисти. 44 тисячі від коронавіоусу офіційно в лікарнях, ще десять тисяч - не в лікарнях, але у офіцйну статистику не потрапили через те, що вірус у них встановлено post mortem. Ну, і ще 11 тисяч померли просто так - "за компанію". А Штати за пів року тільки офіційно втратили "додатково" більше своїх громадян, ніж в усіх військових конфліктах після Другої Світової та звели до нуля все, що їм за чверть століття вдалося добитися у спарві зменшення смертності від дорожно-транспортних пригод.
Як там було у рейхс-мюллера Бронєвого:
"вєріть в наше врємья нільзя нікому, порой даже самому сібє".
Мені можна.
До речі, вам якось вдалося самому перевірити, чи Земля і справді кругла?