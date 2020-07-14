РУС
С 15 июля во Львове откроют отели, а с 17 июля - детсады, - горсовет

Сегодня комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС г. Львов приняла ряд решений для ослабления карантина. В частности, разрешено открыть детские сады, инклюзивно-ресурсные центры и заведения размещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Согласно критериям постановления Кабмина, Львовская область может перейти к следующему этапу ослабления карантинных мер, поэтому было принято решение разрешить работу дошкольных учебных заведений всех типов и форм собственности с 17 июля.

"Также мы разрешили работу инклюзивного-ресурсных центров Львова для проведения коррекционной и психологической помощи, необходимой для детей. Мы предлагаем открыть их с 15 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение с 15 июля разрешить работу заведениям, которые предлагают свои услуги по размещению.

В то же время продолжается запрет на посещение общественных мест и общественного транспорта без масок и удостоверения личности, проведение различных мероприятий в количестве более 10 человек, проведение деятельности заведений общественного питания с 23.00 до 7.00.

Звучит - как после какого-то апокалипсиса..
показать весь комментарий
14.07.2020 18:24 Ответить
Схоже, український П'ємонт вирішив серйозно поборотися за корону.
І може навіть відібрати її у ілалійського...

- California halts reopening as cases surge ...
- German Chancellor Angela Merkel said she would support local travel restrictions within Germany to contain COVID-19 hotspots...
- India has announced two further lockdowns in a bid to control spiraling COVID-19 cases...
- Disneyland Hong Kong has closed once more after reopening less than a month ago...
- Austria has expanded its ban on flights arriving from certain countries. Ten new countries with high coronavirus infection levels will be added to the list: Belarus, China, the UK, Iran, Portugal, Russia, Sweden and Ukraine ...
показать весь комментарий
14.07.2020 19:25 Ответить
https://censor.net/user/396492 Маячня.в нас померлих.за весь карантин.як в Італії було за два дні.Це при тому.що карантину два місяці практично ніхто не дотримується.Чи ви думаєте,що трупи таємно ховають?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:39 Ответить
Ви про маячню розповідайте китайцям - у них інфікованих було утричі менше, ніж в Італії.
А про нашу славну статистику розмова окрема - досить лиш порівняти кількість тестів на душу населення хоча б з Польщею, вже не кажу про Італію.
Лізти на пальиу першості залиште американццям з бразилійцями - Україна за ними все одно не вженеться. А коронаентузіастам раджу порівняти статистику з трьох країн з приблизно однаковим 10-мільйонним населенням: Швеції, Білорусі та Чехії. І розповісти нам тут всім про надзвичаний рівень білоруської медицини та цілющість білоруської тракторотерапії. Особливо напередодні виборів, бо білоруси вже було наздогнали шведів, які зараз за кількістю інфікованих наближаються до в сто разів чисельніших китайців, а білоруси рєзко вишлі на плато, хоч протиепідемічні заходи у них ще ліберастичніші, ніж у Швеції - тобто майже ніякі.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:47 Ответить
https://censor.net/user/396492 Вірити китайським комунякам себе не поважати.В нас від раку щороку до 80 тисяч людей помирає і це не я придумав.Нікого це взагалі не бентежило.І не потрібно казати,що рак не заразний.Тут штука у великий смертності,від цього самого раку.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:07 Ответить
Віриш росіянським? Може білоруським? Чи таки Нашим?
Всі, хто вмирав від чогось іншого не перестали вмирати ні в нас, ні будь-деінде. Просто до них долучилася ще не одна несбесна тисяча у нас та кількасот тисяч в усьому світі. І процес триває.
За пів року у Брекситанії число смертей зросло на 65 000 "у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", як ********** казати наші держистатисти. 44 тисячі від коронавіоусу офіційно в лікарнях, ще десять тисяч - не в лікарнях, але у офіцйну статистику не потрапили через те, що вірус у них встановлено post mortem. Ну, і ще 11 тисяч померли просто так - "за компанію". А Штати за пів року тільки офіційно втратили "додатково" більше своїх громадян, ніж в усіх військових конфліктах після Другої Світової та звели до нуля все, що їм за чверть століття вдалося добитися у спарві зменшення смертності від дорожно-транспортних пригод.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:02 Ответить
https://censor.net/user/396492 Та на Московії офіційно інфікованих дуже багато.Так що тут недоречно московитів показувати.Взагалі то я нікому недовіряю.Ще ніколи мені це підводило.Всі ці статистики ви не можете самі перевірити.Ви тільки бачите інформацію,яку вам подають кожен день і лякають нею.А щодо раку,я давно ще жахливу статистику бачив,більше того в мене повно знайомих померло саме від нього.Навіть родичі.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:07 Ответить
Не довіряти нікому - це прохвесійна позиція борця перманентного спротиву. Або підпільника ...
Як там було у рейхс-мюллера Бронєвого:
"вєріть в наше врємья нільзя нікому, порой даже самому сібє".
Мені можна.

До речі, вам якось вдалося самому перевірити, чи Земля і справді кругла?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:18 Ответить
https://censor.net/user/396492 Ті хто не довіряють,завжди виживають.Греки визначили,що Земля кругла.Ви можете це перевірити самі.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:11 Ответить
Довіряєте грекам?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:29 Ответить
https://censor.net/user/396492 Те як греки вираховували,можна самому повторити.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:45 Ответить
 
 