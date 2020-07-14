С 15 июля во Львове откроют отели, а с 17 июля - детсады, - горсовет

Сегодня комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС г. Львов приняла ряд решений для ослабления карантина. В частности, разрешено открыть детские сады, инклюзивно-ресурсные центры и заведения размещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Согласно критериям постановления Кабмина, Львовская область может перейти к следующему этапу ослабления карантинных мер, поэтому было принято решение разрешить работу дошкольных учебных заведений всех типов и форм собственности с 17 июля.

"Также мы разрешили работу инклюзивного-ресурсных центров Львова для проведения коррекционной и психологической помощи, необходимой для детей. Мы предлагаем открыть их с 15 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение с 15 июля разрешить работу заведениям, которые предлагают свои услуги по размещению.

В то же время продолжается запрет на посещение общественных мест и общественного транспорта без масок и удостоверения личности, проведение различных мероприятий в количестве более 10 человек, проведение деятельности заведений общественного питания с 23.00 до 7.00.

