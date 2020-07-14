Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки и Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 14 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете и днем ​​открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также поблизости Гнутово враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Итоги за прошлые сутки

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 12 населенных пунктов Каменка, Луганское, Крымское, Славное, Пищевик, Водяное, Авдеевка, Майорск, Орехово, Хутор Вильный, Первомайское и Сартана.

За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, один получил ранения, еще один военнослужащий - получил боевое травмирование.

13 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 5 краж, 1 факт незаконного обращения с оружием и 7 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 68 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 174 транспортных средства и 3 589 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 605 человек. В обратном направлении - 441 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 229 человек, а в обратном направлении - 104 человека. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов не функционирует.

