Зеленский о гибели военного медика в зоне ООС: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. По заданию главы государства на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", - заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцево, - "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается ", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - подчеркнул президент.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Также смотрите: Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21666) Донбасс (26961) потери (4520) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)
+133
"Боевиков"??? Боевиков, *****.....Не русских оккупантов, а каких-то боевиков. Ну и мразота кацапская...
14.07.2020 18:31 Ответить
+105
Знову про рашу жодного слова...
Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам. Источник: https://censor.net/n3208086
Зеленский про гибель военного медика: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство - Цензор.НЕТ 521
14.07.2020 18:31 Ответить
+102
"Боевиков"???
Сцикло криворізьке.
14.07.2020 18:31 Ответить
И, как вишенка на торте - маски сброшены! Да, москалык?! На языГе, ты свинособака уже и о прописных своих забыл, но, не вИзде. Ваву оманского, ты мразь, таки величаешь с заглавной. И, как говорил Лао Цзи, - нессы! Нужно будет, победим, избЕЕЕрательно. Вопрос времени. И не более. Разве не ясно, говно какое-то?✌
15.07.2020 03:09 Ответить
Особливо 56% з них,які голосували за "Жму руку" в 14-му.
15.07.2020 02:53 Ответить
Та що ви, не перекручуйте. Зебіли голосовали саме за "проста пєрєстать стрелять" і "памірітся с путіним". Уставшиє ат вайни.
15.07.2020 07:42 Ответить
А скільки можна в порося caлo пхати-віддали ж дурні з ним,Козаком 44 тис.кв/км та 13400 жертв ,бо раніше не розкусили,падлу. https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
15.07.2020 07:57 Ответить
Наші іноземні партнери називають речі своїми іменами і знають, що наших воїнів,медиків на сході вбивають в результаті "агресії очолюваних Росією сил", а ********** Зе сором'язливо окуп.війська РФ називає "бойовиками","тою стороною", а окуп.території-сірими кримінальними анклавами!
Дрянь і сцикло ....
15.07.2020 01:14 Ответить
Ваші іноземні "партнери" одні: німці СП-2 тягнуть,інші:французи просять друга пупіна у Сірії допомогти.
Зепень мудріший за мародера-вишиватного,бо кров людська-не водиця.
15.07.2020 03:14 Ответить
А шож там за "та сторона"? Это кто? Марсиане?
И еще - "с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации" - т.е. с той стороны хотят мира, просто там есть какие-то провокаторы? Так этот высер понимать?
15.07.2020 01:24 Ответить
То НЛО-в ньому *****.
15.07.2020 02:55 Ответить
Боевиков? Нет, Вовочка, не так. Надо говорить не боевики а украинские граждане которые воюют против киевских националистов. Вот так. Умничка...
15.07.2020 01:27 Ответить
Яке воно жалюгідне та неспроможне ні на що.
15.07.2020 04:39 Ответить
"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается ", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3208086. Зеленского это все продолжает убеждать, но так и не убедило.
15.07.2020 04:42 Ответить
А хто ще його переконає,окрім *****?Немає Унії КиєРусів УКРів-лишилися злодії від слова "украв". Таланти України не були ніколи приласкані цим одвічним хаосом-їх перехоплював Захід,чи Орда.Звідси і усі негаразди.Мати 3-е місце по залежам газу і не налагодити захист від окупанта та видобуток цього газу-це визнати себе тотально безталанними,дешевими батраками.Ганьба такій незалежності і слава мародерам-гібридові двох П і П за те,що на фронті стерилізують це смітя вибирачів полови з гречки вже 29-ть років,бо гривна їм ціна в базарний день.(Сарказм)
15.07.2020 05:02 Ответить
Чмо зеленое с Украины хочет сделать95 квартал
15.07.2020 05:24 Ответить
Владимир Александрович,пришла пора начать выполнять свои предвыборные обещания....
15.07.2020 06:59 Ответить
Зачем ???
Клоуна туда не для этого посадили
15.07.2020 11:53 Ответить
Какие боевики? Повстанцы, блдь.
15.07.2020 07:22 Ответить
зелене сцикло і зрадник
15.07.2020 07:44 Ответить
Якщо скаже Росія, одразу помре, тому "з іншого боку лінії фронту"
15.07.2020 08:31 Ответить
Не помре. А раптом квартал і "сватов" на рефії заборонять?!
15.07.2020 09:05 Ответить
а сьогодні 7 поранених!!!!!!!!!!! що скаже бубочка? Нада перестать стрелять! Курва оманська!
15.07.2020 08:42 Ответить
"Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - подчеркнул президент." - дошло?
15.07.2020 08:47 Ответить
гівнокомандуюча шмаркля не помилково,не з переляку,гівнокомандуюче навмисно виводить рассєю за дужки,як агресора. Його кураторам потрібно скасувати санкції.
15.07.2020 08:51 Ответить
Попадётся раненный бандит, не оказывать медицинскую помощь, нет у нас медика, убили.
15.07.2020 08:52 Ответить
З ким війна триває *****? Які на хрен бойовики, ублюдку зелений? Боїшся підарашу і ***** обідити? - загляни йому ще раз в очко.
15.07.2020 09:06 Ответить
Пробуждение малаитянина. Оно проснулося...
15.07.2020 09:13 Ответить
Йому бабка нагадала, якщо скаже слово расея, то помре. А якщо серйозно - то подумайте самі, як агент ФСБ може сказати такі слова.
15.07.2020 09:20 Ответить
Не "боевиков" ( мифическое название) а российских агрессоров и их наемников из местных аборигенов.( которые практически официально входят в их так называемые армейские корпуса). Когда мы уже начнем называть все своими именами. А РФ назовем официально агрессором, оккупантом и т.д. Как минимум разорвав дип. отношения. И перекрыв границы с РФ и линии соприкосновения с оккупированными и аннексированными территориями, хотя бы туда.. ( оставив коридор для беженцев в сторону Украины, если уж это на 6 году войны еще нужно)
15.07.2020 09:36 Ответить
Поэтому он разрешил отпрыскам этих Ублюдков поступать в Наши вузы ,нести рюский мир в массы
15.07.2020 10:21 Ответить
Умоляю, не называйте это продажное пропутинское ничтожество нежно - ласкательно "бубочкой"...Оно - предатель и пособник агрессора , и соучастник убийств наших воинов - героев... И пока оно не назовёт путена, кремль, расею агрессором , террористом, нечистью, не называть его нигде "президентом". Оно - не президент, оно - существо, обманом, аферизмом, манипуляцией, временно усевшееся в кресло президента. У нас сейчас нет президента, есть ФСБшный гауляйтер, "фунт", марионетка - откровенный враг Украины....
15.07.2020 10:31 Ответить
" оно - существо, обманом, аферизмом, манипуляцией, временно усевшееся в кресло президента"


+1000% ПРАВИЛЬНО!
15.07.2020 12:52 Ответить
Діти тих бойовиків будуть навчаться на тереторії України і проводити тер акти вони вже навчені.
15.07.2020 10:46 Ответить
Как мне стыдно, за такого преЗедента
15.07.2020 10:51 Ответить
Стыдно пусть будет тем, кто за него голосовал. А мне не стыдно, а до безумия противно видеть и слышать ЭТО ЧМО.
15.07.2020 14:07 Ответить
"боевики" вже сміливіше ніж "повстанцы". Отакий головнокомандуючий
15.07.2020 10:55 Ответить
Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство - Цензор.НЕТ 5205
15.07.2020 12:34 Ответить
Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство - Цензор.НЕТ 1462
15.07.2020 12:37 Ответить
Лучше бы ты молчал. Потому что при любом открытии рта сразу происходит неконтролируемый мозгом процесс дефикации. Только твои поклонники упорно делают вид,что это не происходит.
15.07.2020 12:52 Ответить
Своїми іменами називає лише Порошенко. В інших, певно, хоробрості не вистачає. Від інших країн чекаємо визнання Росії країною агресором, а самі підшукаємо більш зручні слова.
15.07.2020 13:35 Ответить
Зе-срань вже пiдготовила подарунок до 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
15.07.2020 13:48 Ответить
Интересно, а может кто знает, что об этом думают наши суперпатриоты и армия? Или " все пучком", как из песни "заслуженного артиста Украины", снимавшего трусы перед росией. Где, бляха, вы подевались, патриоты хреновы? А может вы просто тварье продажное, чмошное?
15.07.2020 14:18 Ответить
Зеля , прочитай всё , что написано выше . Добрый совет . Иначе - мемуары в ростове .
15.07.2020 15:58 Ответить
Реально, как ему удается обоср@ться при каждом открытии рта
15.07.2020 16:35 Ответить


Зе-чмо

Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство - Цензор.НЕТ 9449
15.07.2020 23:15 Ответить
