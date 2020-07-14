Зеленский о гибели военного медика в зоне ООС: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. По заданию главы государства на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", - заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцево, - "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается ", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - подчеркнул президент.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Также смотрите: Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО