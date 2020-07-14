Принятый закон о работе "упрощенцев" не отображает запросы бизнеса и подан с нарушением регламента, - Саакашвили

Закон №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", принятый 14 июля парламентом, будет способствовать налоговому террору, а не построению нормального бизнес-климата.

Такое мнение высказал в Facebook глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Нацсовет реформ по поручению президента Владимира Зеленского также разработал поправки, "которые бы минимизировали ущерб и перекосы" в первоначальном законопроекте №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

"Мы подготовили много поправок, которые упростили бы налоговую администрацию, облегчили жизнь налогоплательщикам, а также помогли смягчить экономический спад. К сожалению, параллельно были подготовлены поправки в другой части Офиса Президента, которые вообще не отражают того, что готовили мы. Поэтому я должен констатировать, что те поправки, которые сегодня могут пройти в парламенте (пост опубликован до голосования ВР. - Ред.), не будут отражать четко выраженное желание президента улучшить этот закон и не будут соответствовать интересам налогоплательщиков", - уверен Саакашвили.

По его мнению, принятый законопроект - "это не воля президента, а чистая профанация и имитация каких-либо изменений, не меняя по сути ничего".

Саакашвили привел свои аргументы:

"1) Большая часть обращений и писем, которые приходят в Офис по налоговой теме, содержат просьбу отменить нормы законопроекта 1210.

2) В то время как все страны проводят стимулирование бизнес-среды, в том числе фискальными методами, мы, наверное, единственная страна, которая повышает налоги в кризис и закручивает гайки по всем фронтам

3) Металлурги. Завод Ильича - 13 тыс. рабочих мест - убытки 3,2 млрд гривен (1-й квартал). Падение производства по отрасли - 31%. Чистый убыток - 14 млрд… Рента + 25-50%

4) Сигареты. Кризис, повышение акцизов на ТИЭН (табачных изделий для электрического нагрева. - Ред.) на 320%. Загоняют рынок в тень или на импорт.

5) Когда президент объявил, что хочет внести поправки в законопроект 1210, мы открыто обратились к бизнесу и попросили помочь - нам прислали большое количество замечаний, которые мы аккумулировали и сформировали в законопроект, который бы упростил администрирование и помог смягчить спад в экономике.

6) Частично в другой части Офиса Президента и частично в парламенте были подготовлены поправки, которые не отражают запросы бизнеса - фактически это профанация запроса президента.

7) Эти правки к тому же подаются с нарушением регламента, нарушая прямую норму регламента Верховной Рады.

8) 22 варианта внеплановых проверок бизнеса. 9 вариантов возможности ареста имущества бизнеса. И 1210 вводит еще новые. А также предлагает менять график плановых проверок. Как в таком налоговом терроре может развиваться бизнес? Выйти из тени?

9) Деловая цель, вина плательщика, конструктивные дивиденды, увеличение полномочий налоговиков - это все будет только способствовать налоговому террору, а не построению нормального бизнес-климата. Увеличение штрафов в 2 раза, а по некоторым статьям - до 4 млн гривен".

Напомним, Верховная Рада 14 июля поддержала в целом законопроект №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов.