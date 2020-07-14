РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11154 посетителя онлайн
Новости
7 991 39

Принятый закон о работе "упрощенцев" не отображает запросы бизнеса и подан с нарушением регламента, - Саакашвили

Принятый закон о работе

Закон №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", принятый 14 июля парламентом, будет способствовать налоговому террору, а не построению нормального бизнес-климата.

Такое мнение высказал в Facebook глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Нацсовет реформ по поручению президента Владимира Зеленского также разработал поправки, "которые бы минимизировали ущерб и перекосы" в первоначальном законопроекте №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

"Мы подготовили много поправок, которые упростили бы налоговую администрацию, облегчили жизнь налогоплательщикам, а также помогли смягчить экономический спад. К сожалению, параллельно были подготовлены поправки в другой части Офиса Президента, которые вообще не отражают того, что готовили мы. Поэтому я должен констатировать, что те поправки, которые сегодня могут пройти в парламенте (пост опубликован до голосования ВР. - Ред.), не будут отражать четко выраженное желание президента улучшить этот закон и не будут соответствовать интересам налогоплательщиков", - уверен Саакашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля. ФОТОрепортаж

По его мнению, принятый законопроект - "это не воля президента, а чистая профанация и имитация каких-либо изменений, не меняя по сути ничего".

Саакашвили привел свои аргументы:

"1) Большая часть обращений и писем, которые приходят в Офис по налоговой теме, содержат просьбу отменить нормы законопроекта 1210.

2) В то время как все страны проводят стимулирование бизнес-среды, в том числе фискальными методами, мы, наверное, единственная страна, которая повышает налоги в кризис и закручивает гайки по всем фронтам

3) Металлурги. Завод Ильича - 13 тыс. рабочих мест - убытки 3,2 млрд гривен (1-й квартал). Падение производства по отрасли - 31%. Чистый убыток - 14 млрд… Рента + 25-50%

4) Сигареты. Кризис, повышение акцизов на ТИЭН (табачных изделий для электрического нагрева. - Ред.) на 320%. Загоняют рынок в тень или на импорт.

Также читайте: Внеочередных заседаний на этой неделе не будет, потому что работа Рады разблокирована, - "слуга народа" Арахамия

5) Когда президент объявил, что хочет внести поправки в законопроект 1210, мы открыто обратились к бизнесу и попросили помочь - нам прислали большое количество замечаний, которые мы аккумулировали и сформировали в законопроект, который бы упростил администрирование и помог смягчить спад в экономике.

6) Частично в другой части Офиса Президента и частично в парламенте были подготовлены поправки, которые не отражают запросы бизнеса - фактически это профанация запроса президента.

7) Эти правки к тому же подаются с нарушением регламента, нарушая прямую норму регламента Верховной Рады.

8) 22 варианта внеплановых проверок бизнеса. 9 вариантов возможности ареста имущества бизнеса. И 1210 вводит еще новые. А также предлагает менять график плановых проверок. Как в таком налоговом терроре может развиваться бизнес? Выйти из тени?

9) Деловая цель, вина плательщика, конструктивные дивиденды, увеличение полномочий налоговиков - это все будет только способствовать налоговому террору, а не построению нормального бизнес-климата. Увеличение штрафов в 2 раза, а по некоторым статьям - до 4 млн гривен".

Читайте также: Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об увольнении директора НАБУ

Принятый закон о работе упрощенцев не отображает запросы бизнеса и подан с нарушением регламента, - Саакашвили 01

Напомним, Верховная Рада 14 июля поддержала в целом законопроект №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов.

Автор: 

ВР (29390) налоги (3254) Налоговый кодекс (1343) предприниматели (1237) Саакашвили Михеил (3307) малый бизнес (123)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Мишка ты баран...тебя туда взяли всего лишь для того что бы обеспечить видимость каких то реформ для зебильного лохтората... все свои наработки...если конечно такие есть...ты можешь сразу после написания скатывать у трубочку...и затусовывать себе у зад...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:54 Ответить
+6
Самое время переселяться в домик с не более чем двумя этажами и плоской крышей. Там бегать удобней, и прыгать невысоко.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:55 Ответить
+5
нарушение регламента... какая мелояь для зе-мафии. а карлсон этой мафии лижет
показать весь комментарий
14.07.2020 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нарушение регламента... какая мелояь для зе-мафии. а карлсон этой мафии лижет
показать весь комментарий
14.07.2020 18:51 Ответить
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

"....14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
показать весь комментарий
14.07.2020 19:08 Ответить
Как https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2635236646735820&set=a.1640287582897403&type=3 сообщил один из соавторов законопроекта и первый замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), законопроект №2524 был принят без ряда ключевых норм. Это касается отмены обязательной бумажной книги учета для ФОПов на упрощенной системе налогообложения, а также без ряда исправлений норм закона №466 (бывший законопроект №1210), которые просил бизнес. Эти поправки были приняты комитетом, но поставлены на подтверждение депутатом фракции "Европейская Солидарность" Ниной Южаниной и сбиты во время обсуждения. Источник: https://censor.net/n3208052
показать весь комментарий
14.07.2020 19:18 Ответить
Ути-пути! И кто это сделал?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:52 Ответить
Таки так.. проходили..
показать весь комментарий
14.07.2020 18:53 Ответить
Мишка ты баран...тебя туда взяли всего лишь для того что бы обеспечить видимость каких то реформ для зебильного лохтората... все свои наработки...если конечно такие есть...ты можешь сразу после написания скатывать у трубочку...и затусовывать себе у зад...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:54 Ответить
Миша, не устану тебе утырошному повторять - давай, до свидания..
показать весь комментарий
14.07.2020 18:54 Ответить
Дорогой громоотвод Миша, ты написал пустышку, не известно для кого, до свиданья наш ласковый Миша, возвращайся скорее домой.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:46 Ответить
придется наверное хинкальщику опять границу прорывать
показать весь комментарий
14.07.2020 18:54 Ответить
Їв я ті хінкалі в Кутаісі. А фарш в них зелений. Так шо св.Міхо прийшовся зелені "ко двору".
показать весь комментарий
14.07.2020 19:03 Ответить
Самое время переселяться в домик с не более чем двумя этажами и плоской крышей. Там бегать удобней, и прыгать невысоко.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:55 Ответить
Зелина шаурма открыла отверстие, через которое еду загружают.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:01 Ответить
Как представитель этих самых "упрощенцев", скажу следующее: Михуил, иди на михуил!
показать весь комментарий
14.07.2020 19:01 Ответить
Старая власть еле избавилась от этого грузинского ансамбля песни и пляски,так новая взяла и их дирижера притащила.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:06 Ответить
Все нормально, этот закон 1210 быстрее потопит все зелёное шобло. Не всякой крысе удастся спастись.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:06 Ответить
Может мне кто-то объяснить чем этот грузинский клоун занимается уже пятый месяц. Ну, реформы какие-то провел... Вобщем за что михуэль получает зарплату кто-то скажет!
показать весь комментарий
14.07.2020 19:08 Ответить
Судя по тому, шо он говорит, наняли его только для того, шоб рассказывать какой хороший сцарь Моника, и как ему мешают проводить реформы нехорошие редиски-бояре.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:28 Ответить
Принятый закон о работе "упрощенцев" не отображает запросы бизнеса и подан с нарушением регламента, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3600
показать весь комментарий
14.07.2020 19:09 Ответить
Сироти народу?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:20 Ответить
Учитывая что Митенька не только за них голосовал но и тут жопу рвал! Митенка как ты себя сделал даже в кама-сутре не описано!
показать весь комментарий
14.07.2020 19:46 Ответить
ізвращенєц він
показать весь комментарий
14.07.2020 22:58 Ответить
Сиротам кусать хочется.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:28 Ответить
Служба безпеки України затримала ймовірного автора скандальних "плівок Єрмака", на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака "торгує" держпосади.https://bykvu.com/ua/bukvy/sbu-zaderzhala-verojatnogo-avtora-plenok-ermaka/ «Плівки Єрмака»: СБУ затримала ймовірного автора записів Дмитра Штанька | Новини України - #Букви
показать весь комментарий
14.07.2020 19:13 Ответить
Хороший преЗЕдент и плохая половина ОПы....цЫрк...
показать весь комментарий
14.07.2020 19:13 Ответить
А в нинішнього презедента є своя воля? Чи може вже внесли зміни в Конституцію і в нас вже не парламентсько-президентська форма правління?
Та й з рештою, Міхо, слідкуй за своїм язиком. Через тебе вже двічі (мінімум) мало не зруйнувалися відносини між Україною та Грузією.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:13 Ответить
Сракошвили за свой базар даже в Грузии не отвечал. Что ты хочешь от дебила который просрал 20% территории Грузии?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:48 Ответить
зеля розводить Міхеїла
показать весь комментарий
14.07.2020 19:17 Ответить
Когда будут уже голосовать законы, разработанные офисом Саакашвили? Вот где необходимые и насущные вопросы, касающиеся жизни людей.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:33 Ответить
Когда доллар будет по 1000 гривен, но это сосна корабельная не точно!
показать весь комментарий
14.07.2020 19:49 Ответить
как всегда - людям мозги крутили, собирали от людей предложение, люди тратили время на власть, объясняя что они не понимают - и они как всегда чихали на людей( свои карманы набивают). Михо , а что ты там делаешь? надеешься что следующий майдан тебя к власти приведет. Я не верю что ты веришь в команду Зе
показать весь комментарий
14.07.2020 19:39 Ответить
Одних дармоедов в лице ОБЕП убрали, так новых придумывают.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:57 Ответить
а "другая часть офиса" и "в другой части офиса" это он про что?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:28 Ответить
Ухвалений закон про роботу "спрощенців" не відображує запити бізнесу і подано з порушенням регламенту, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4062
показать весь комментарий
14.07.2020 21:07 Ответить
Папуасов фигачат во все отверстия.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:12 Ответить
Мишя, иди на х...й!
показать весь комментарий
14.07.2020 21:45 Ответить
А фамилии авторов закона по упрощенцам есть, надо посмотреть, кто это, уверен, что мы увидим там агентов кремля, антиуикраинцев и дебилов, можно быстро выяснить и повесить их за мошонку.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:28 Ответить
Я так понял в этом представлении Саакашвили играет роль второго клоуна, для отвлечения внимания.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:31 Ответить
Бизнес может быть только у олигархов. (с) ВР.
Так?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:48 Ответить
 
 