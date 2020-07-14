РУС
В Черновцах ослабили карантин - разрешили работу ресторанов и клубов до 23:00

В Черновцах ввели ослабление карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 июля сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Соответствующие изменения 8 июля были внесены в постановление Кабинета Министров, уточнили в горсовете.

В частности, разрешена работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м² площади заведения.

Помимо этого, до 23.00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также заведений общественного питания – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов.

Фу, какая мелочь! В Киеве ресторан "слуги народа" Тищенко "ВЕЛЮР" работает круглосуточно и ничего, ЗЕ нравится.
14.07.2020 19:24 Ответить
И казино! Пренеприменно!
14.07.2020 19:29 Ответить
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео.
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0.html
14.07.2020 19:30 Ответить
Все готовятся к установке автоматов и казино. ИДЁТ АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЗЯТОК МУСОРАМ. Бизнес мафии получил очередной толчок.
14.07.2020 19:55 Ответить
 
 