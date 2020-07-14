В Черновцах ослабили карантин - разрешили работу ресторанов и клубов до 23:00

В Черновцах ввели ослабление карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 июля сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.



Соответствующие изменения 8 июля были внесены в постановление Кабинета Министров, уточнили в горсовете.



В частности, разрешена работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м² площади заведения.



Помимо этого, до 23.00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также заведений общественного питания – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов.





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области смягчили карантин: разрешена работа культурных учреждений, а ночные клубы могут работать до 23:00