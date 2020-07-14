РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Взяточники
11 760 34

На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области правоохранители задержали на взятке главного врача одного из медицинских учреждений за предоставление заключения о непригодности призывника к военной службе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция 01

Установлено, что гражданин 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат. 11 июня он прибыл в больницу для прохождения медицинского осмотра, где прием призывников осуществлялся лично главным врачом учреждения. Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь решить вопрос о непрохождении военной службы за вознаграждение в сумме 12 тыс. гривен и 700 долларов.

На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция 02

Смотрите: СБУ задержала замначальника лицея им. Богуна, вымогавшего $5 тыс. за помощь с поступлением. ВИДЕО+ФОТО

Деньги злоумышленница получала двумя траншами. 14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов.

На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция 03

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается, решается вопрос о сообщении правонарушителя о подозрении в совершении преступления.

Также смотрите: В Черновцах сотрудник военкомата попался на взятке 2,7 тыс. долл. за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6218) Нацполиция (16706) призыв (744) Харьковщина (5577) врачи (1526)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Если бы не статья, где сказали, что эта женщина-главврач, то по ее наряду можно подумать, что публичный дом накрыли .
показать весь комментарий
14.07.2020 19:27 Ответить
+4
Нельзя чтобы уклонист становился главнокомандующим
показать весь комментарий
14.07.2020 19:46 Ответить
+3
нужна профессиональная армия, что бы такого не было, ну какой воин из такого, кто не хочет служить, сбежит при первом шухере))
показать весь комментарий
14.07.2020 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если бы не статья, где сказали, что эта женщина-главврач, то по ее наряду можно подумать, что публичный дом накрыли .
показать весь комментарий
14.07.2020 19:27 Ответить
А в Підербурху майже так і є.
http://antikor.com.ua/articles/14220-**************************-peterburga_nasiloval_prizyvnikov_v_obmen_na_otsrochku_sluhby Сотрудник военкомата Санкт-Петербурга насиловал призывников в обмен на отсрочку службы
показать весь комментарий
14.07.2020 19:34 Ответить
Кацапы- это диагноз. Ужас просто
показать весь комментарий
14.07.2020 19:36 Ответить
В совецкое время это стоИло бутылку хорошего коньяка . А если действительно , не было проблем со здоровьем и нужно было просто откупиться , - то выкладывали две - две с половиной совецких рублей .
показать весь комментарий
14.07.2020 20:10 Ответить
жарка!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:22 Ответить
баба да ... соснища !
показать весь комментарий
14.07.2020 20:39 Ответить
Зарабатывает чем может.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:33 Ответить
нужна профессиональная армия, что бы такого не было, ну какой воин из такого, кто не хочет служить, сбежит при первом шухере))
показать весь комментарий
14.07.2020 19:43 Ответить
Нельзя чтобы уклонист становился главнокомандующим
показать весь комментарий
14.07.2020 19:46 Ответить
Второе фото навеяло:
-"Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Разве я тебе не добывал?"
(В исполнении Промокашки "
показать весь комментарий
14.07.2020 19:45 Ответить
А мне из Высоцкого давнего. * А это кто в короткой маечке?---я Вань такую же хочу.....*.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:50 Ответить
Призовна армія в нас для кріпаків.Хто має декілька тисяч доларів запасними в дома,до призовної армії ніколи не піде.Тому потрібно зробити повний контракт.Як би там хто не кричав за шведський варіант,він тут неможливий.Він буде неможливий ні через 5 років,ні через 10 років.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:46 Ответить
"шведський вариант"? Може мається на увазі "швейцарський"? Або "ізраільській"?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:21 Ответить
https://censor.net/user/466437 В Швеції служать усі,як чоловіки,так і жінки.Навіть кронпринцеса зі всіма служила.А В Швейцарії ще й зброя в дома лежить автоматична.Цікаво,хто вам дозволить в нас,щоб в кожного дома була автоматична зброя?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:10 Ответить
Это главврач или проститутка в костюме медсестры из сексшопа? Во даёт. Она в таком виде работает?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:49 Ответить
Жужлайка в білому халаті виваливши цицьки готова проплатити натурою...
показать весь комментарий
14.07.2020 19:50 Ответить
Не забуду этого цирка, когда платил в 1999-ом 400баксов чтобы в армию не идти, а потом ещё 200 - чтобы пойти..
показать весь комментарий
14.07.2020 19:57 Ответить
Платили бы уже официально за откос, нафиг такие в армии. А лучше сделать Иностранный легион, за деньги приедут такие парни, что бурятам и не снились.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:14 Ответить
один только нюанс остался - где ты деньги возьмёшь, зелебобик?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:19 Ответить
Я как раз призвался и свои 3 года отработал. А где зелебобик?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:37 Ответить
да не суть важно, отплавал ли свое, отсидел ли дома - деньги не берутся из воздуха. Нельзя "просто перестать воровать" - все равно деньги откуда-то брать нужно. Нельзя "пасадить алигархов" - их деньги ты потратишь, но это разово, а второй раз сажать уже некого будет, и зарабатывать некому будет - через это уже проходили, 80 лет по коммунистической пустыне бродили. Нельзя "лучше сделать иностранный легион за деньги", потому что для этого нужны деньги.
Простые решения - признак инфантильных зелебобиков. Или нет?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:54 Ответить
https://censor.net/user/466437 В олігархів стільки грошей.що вам і не снилося.Не вірте в брехню форбс.За 30 років вони награбували сотні мільярдів.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:12 Ответить
это не повод грабить награбленное.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:27 Ответить
https://censor.net/user/466437 Звісно.що олігархів не можна садити,про це постійно кажуть політологи з екранів,які проплачені цими самими олігархами.Тому що вони фараони,тобто живі боги на землі.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:15 Ответить
более того, я вам говорю - т.н. "олигархов" трогать нельзя. Потому что это беззаконие. Потому что история пойдет по кругу, а я ещё помню "белую гвардию", "школу" гайдара, пионерские галстуки и вот это вот всё. Я так и не пожил при открытом рынке, при честном открытом рынке без госмонополий, а вы опять меня к этому совковому болоту склоняете.
Только капитал, только верховенство права
показать весь комментарий
14.07.2020 21:26 Ответить
https://censor.net/user/466437 Олігархи це породження совка.Вони не можуть конкурувати з європейськими бізнесменами.Якщо їх не чіпати,тоді без сенсу казати за багате і успішне майбутнє.Та й воювати без сенсу.Бо виходить,що бідні українці за них воюють,а вони тільки багатіють.Олігархи нічим не кращі від *****.Ми сміємося,що в них править 20 років паскудник.А в нас таке саме,але колективне *****.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:31 Ответить
нет. Во-первых, у каждых из этих "олигархов" свои интересы, и на их интересах можно играть, как это успешно делал ещё Кучма, стравливая кланы между собой.
Во-вторых, грань между "європейським бізнесменом" і "українським олігархом" тонка наче вуаль вдови, не кожен побачить.
По-третє, ***** - то кацапське *****, а "алігархі" - свої. Вони нікуди звідси не дінуться, якщо їх тримати за яйця, а не лизати їм дупу, як це робить нинішня українська влада.

Не треба чіпати місцевих багатіїв, що це за чегеварство у вас в голові? От продажну владу - їх да, їх треба чіпати, і гнати сцаними тряпками за продажність.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:40 Ответить
https://censor.net/user/466437 В них патологічна жадібність.І вони завжди дивляться в сторону москви.А різниця з європейськими бізнесменами колосальна.Наші олігархи покривають всі збитки Україною,вони не вміють конкурувати,бо не такі вже розумні,як їх тут показують.Якби наші правоохоронні органи хотіли би знайти їх злочини,то знайшли би їх.

Вони не заробили,а обікрали.Та й ви чомусь пишете з Польщі,не хочете жити в українській олігархії.

Я нашим олігархам бажаю такої долі.Надіюсь буде саме так.

На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9871
показать весь комментарий
14.07.2020 21:52 Ответить
з польщі пишу, тому що в Україні зелена чума. Тому що чую таке собі лівацтво і голодранську заздрість к людям, що мають гроші. Це до добра не призведе, тому так, тому Польща.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:00 Ответить
https://censor.net/user/466437 Лівацтво вже і за Порошенка було.Саме за нього почалися лгбт прайди,це ж ліві почали проводити.Хоча я був раніше не проти них.Але в США вони підтримують погроми.А ви плутаєте багатство зі злочинністю.Наші олігархи і в наркобізнесі замішані і в работоргівлі.Ще в багато чому іншому.За таке має хтось відповідати.Бо навіщо тоді така країна? В вашій Польщі немає таких,а набагато кращі.бо є якась совість.Самі поляки з нас насміхаються і кажуть,що в нас таке свавілля і ми не проти нього.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:14 Ответить
а так - я вполне себе даже поддерживаю, всеми руками за, и за контрактную армию, и за иностранный легион, и за мир во всем мире, как же иначе-то.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:56 Ответить
Ну незаходит призывная совково кацапская система сколько вам еще уродам нужно эпизодов впользу контрактной армии как в нормальном цивилизованом мире хотя можно и понять докторша отдаст в несколько раз больше что бы не сесть ну а призывник наверное отсосиновик мусорской это уже схема
показать весь комментарий
14.07.2020 20:26 Ответить
Главврач, это кликуха, по всей видимости, раньше не на трассе часом лечила? Наших белохалатников и ЗП в 1 млн не вылечит, " ну дай хоть рубль, ну тогда хоть копеечку дай, ну хоть что-нибудь дай, только дай".Это как доза, без которой невмоготу. 😎
показать весь комментарий
14.07.2020 22:38 Ответить
Пффф.
Дана ситуація відбулася в смт Сахновщина.
Ім'я даного "главврача" - Шабатура Тетяна олексіївна.
Якщо ви думаєте що наші "доблесні" СБУшник її накрили, то ви помиляєтеся, вона і далі працюєє "главврачем" в тій же сахновщіні.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:55 Ответить
 
 