На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области правоохранители задержали на взятке главного врача одного из медицинских учреждений за предоставление заключения о непригодности призывника к военной службе.

Установлено, что гражданин 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат. 11 июня он прибыл в больницу для прохождения медицинского осмотра, где прием призывников осуществлялся лично главным врачом учреждения. Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь решить вопрос о непрохождении военной службы за вознаграждение в сумме 12 тыс. гривен и 700 долларов.

Деньги злоумышленница получала двумя траншами. 14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается, решается вопрос о сообщении правонарушителя о подозрении в совершении преступления.

