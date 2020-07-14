На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция. ФОТО
В Харьковской области правоохранители задержали на взятке главного врача одного из медицинских учреждений за предоставление заключения о непригодности призывника к военной службе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что гражданин 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат. 11 июня он прибыл в больницу для прохождения медицинского осмотра, где прием призывников осуществлялся лично главным врачом учреждения. Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь решить вопрос о непрохождении военной службы за вознаграждение в сумме 12 тыс. гривен и 700 долларов.
Деньги злоумышленница получала двумя траншами. 14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается, решается вопрос о сообщении правонарушителя о подозрении в совершении преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
http://antikor.com.ua/articles/14220-**************************-peterburga_nasiloval_prizyvnikov_v_obmen_na_otsrochku_sluhby Сотрудник военкомата Санкт-Петербурга насиловал призывников в обмен на отсрочку службы
-"Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Разве я тебе не добывал?"
(В исполнении Промокашки "
Простые решения - признак инфантильных зелебобиков. Или нет?
Только капитал, только верховенство права
Во-вторых, грань между "європейським бізнесменом" і "українським олігархом" тонка наче вуаль вдови, не кожен побачить.
По-третє, ***** - то кацапське *****, а "алігархі" - свої. Вони нікуди звідси не дінуться, якщо їх тримати за яйця, а не лизати їм дупу, як це робить нинішня українська влада.
Не треба чіпати місцевих багатіїв, що це за чегеварство у вас в голові? От продажну владу - їх да, їх треба чіпати, і гнати сцаними тряпками за продажність.
Вони не заробили,а обікрали.Та й ви чомусь пишете з Польщі,не хочете жити в українській олігархії.
Я нашим олігархам бажаю такої долі.Надіюсь буде саме так.
Дана ситуація відбулася в смт Сахновщина.
Ім'я даного "главврача" - Шабатура Тетяна олексіївна.
Якщо ви думаєте що наші "доблесні" СБУшник її накрили, то ви помиляєтеся, вона і далі працюєє "главврачем" в тій же сахновщіні.