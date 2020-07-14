Таких обстрелов не было с 2018-го, мины могут падать и утром, и днем, и ночью, - жительница Зайцево, близ которого убили военного медика
Местные говорят, что последние две недели в районе Зайцево слышно не только стрелковое оружие - летят мины. Утверждают, что ранее обстрелы были утром и ночью, а теперь могут быть и днем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Ольги Омельянчук, опубликованный Радіо Свобода.
По словам жительницы части Зайцево - села Жованка - Ирины Борисовой, таких массированных обстрелов не было уже несколько лет.
"Четыре дня назад, - говорит Борисова, - было очень страшно. Мои ребята, муж и сын, вышли на улицу покурить. И я только услышала, как сын крикнул: "Ложись!". Таких обстрелов не было с 2018-го. Боевики стреляют буквально из всего. К стрелковому оружию мы привыкли, вообще не реагируем. А последние две недели палят вообще из всего. Мины могут падать и утром, и днем, и ночью".
Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.
Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.
Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.
Об этом говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы, опубликованном на сайте ОБСЕ.
В документе, принятом ТКГ, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
самое время менять тактику зезвиздун
Де команда арті? Чи хоча б мінометами накрити позиції рашиків... Але так, щоб вони кров'ю харкали до скінчання віку!
Правда ж ? Кожний зебіл поклянеться.
Але хто ж послухав...
Особенно зеленое кремлевское чмо, кстати с точки зрения развития даже собственной страны, не говоря уже о цивилизации, АБСОЛЮТНО! бесполезное существо. Умышленно тормозящее ее развитие. Почти уверен, что оную человеконенавистническую тактику могло придумать только такое говно. Даже по его говняному хлебалу видно, что он автор.
говно оно и в качестве говнокомандующего - говно)))
Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...
дякуємо вам, ЗеБiли!