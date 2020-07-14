Таких обстрелов не было с 2018-го, мины могут падать и утром, и днем, и ночью, - жительница Зайцево, близ которого убили военного медика

Местные говорят, что последние две недели в районе Зайцево слышно не только стрелковое оружие - летят мины. Утверждают, что ранее обстрелы были утром и ночью, а теперь могут быть и днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Ольги Омельянчук, опубликованный Радіо Свобода.

По словам жительницы части Зайцево - села Жованка - Ирины Борисовой, таких массированных обстрелов не было уже несколько лет.

"Четыре дня назад, - говорит Борисова, - было очень страшно. Мои ребята, муж и сын, вышли на улицу покурить. И я только услышала, как сын крикнул: "Ложись!". Таких обстрелов не было с 2018-го. Боевики стреляют буквально из всего. К стрелковому оружию мы привыкли, вообще не реагируем. А последние две недели палят вообще из всего. Мины могут падать и утром, и днем, и ночью".

Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.

