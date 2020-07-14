РУС
На журналистов, снимавших сюжет о матери-убийце в Харькове, напал неизвестный, полиция начала производство

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на съемочную группу харьковской телекомпании "АТН", которое произошло во вторник, около 11:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Журналисты написали заявление о том, что мужчина нецензурно выражался в их адрес и угрожал физической расправой. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении. 

Также читайте: Женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой в Харькове, - полиция

Инцидент произошел, когда журналист и оператор приехали снимать сюжет о женщине, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой. Из дома вышел мужчина, который нецензурно ругался и оскорблял съемочную группу, отобрал у оператора штатив от камеры, бросился на припаркованный рядом автомобиль и оторвал дверные ручки. Затем тот же мужчина с группой неизвестных начал бросать в съемочную группу камни.

По этому инциденту полиция открыла еще одного уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что нападавший был родственником погибшей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, были финансовые проблемы, - полиция

журналистика (3337) Нацполиция (16706) Харьков (7730)
Топ комментарии
+6
Ну ради рейтинга чего не стерпишь...и пох на исковерканные жизни уже не живых людей.
14.07.2020 20:15
+4
В даній ситуації, я би також дав у морду тому журналісту. Наглий , безпардонний тип , лізе у особисте життя других, прикриваючись вроді би професійним правом журналіста.
14.07.2020 21:04
+3
когда нашли труп с огнестрелом у кореша министра - было самоубийством пару месяцев (и наверное в некоторых случаях было бы и дальше). а тут за два дня уже определили, что мать убийца.
14.07.2020 20:22
Ого! А вбивство - то не горе? Самогубство - не горе?
Так, ці "довгошиї", що женуться за рейтингом свого каналу і лізуть в душу в такій ситуації - цинічні падлюки, але, на мою думку, будь-які дії треба називати на своє ймення: вбили - вбивство.
А от переходити до образ - то прирівнює "довгошиїх" і вас десь на рівні плінтусу... Не спускайтесь до їхнього рівня, будьте вище, зберігайте свою людяність. Саме цим люди відрізняються від тварин ("довгошиїх", московитських та ін.)
14.07.2020 20:33
Мудацие журнашлюхи. Если бы полиция у нас работала - несчастных людей защитили бы от мародерского любопытства журнашлюх и журнапидаров.
Твари, слетающиеся на чужое горе, чтоб поживиться как гиены или стервятники.
14.07.2020 21:17
Анархия и только-анархия... не агитирорекламирую,а возтмущяюсь,.....
14.07.2020 20:36
это украинская власть доводит людей до того что те уходят из жизни семьями .
14.07.2020 20:43
Зря родственники не написали заявы за вмешательство в личную жизнь. И иск миллионов на 10. твари.
14.07.2020 21:18
У человека горе, стресс, можно понять. А журналюги лезут с вопросами, снимают, смакуют. Есть же человеческая этика, такт, в конце концов. Они бы хоть разрешение спросили, нелюди.
14.07.2020 21:57
АТН - это как бы проукраинский, пропатриотичный харьковский канал. Поэтому, панове писатели, потише на своих-то!
14.07.2020 22:33
Песпардонность и наглость наших журналистов зашкаливает
15.07.2020 06:12
 
 