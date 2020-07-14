На журналистов, снимавших сюжет о матери-убийце в Харькове, напал неизвестный, полиция начала производство
Полиция начала уголовное производство по факту нападения на съемочную группу харьковской телекомпании "АТН", которое произошло во вторник, около 11:00.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Журналисты написали заявление о том, что мужчина нецензурно выражался в их адрес и угрожал физической расправой. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Также читайте: Женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой в Харькове, - полиция
Инцидент произошел, когда журналист и оператор приехали снимать сюжет о женщине, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой. Из дома вышел мужчина, который нецензурно ругался и оскорблял съемочную группу, отобрал у оператора штатив от камеры, бросился на припаркованный рядом автомобиль и оторвал дверные ручки. Затем тот же мужчина с группой неизвестных начал бросать в съемочную группу камни.
По этому инциденту полиция открыла еще одного уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители установили, что нападавший был родственником погибшей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, ці "довгошиї", що женуться за рейтингом свого каналу і лізуть в душу в такій ситуації - цинічні падлюки, але, на мою думку, будь-які дії треба називати на своє ймення: вбили - вбивство.
А от переходити до образ - то прирівнює "довгошиїх" і вас десь на рівні плінтусу... Не спускайтесь до їхнього рівня, будьте вище, зберігайте свою людяність. Саме цим люди відрізняються від тварин ("довгошиїх", московитських та ін.)
Твари, слетающиеся на чужое горе, чтоб поживиться как гиены или стервятники.