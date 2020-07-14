На журналистов, снимавших сюжет о матери-убийце в Харькове, напал неизвестный, полиция начала производство

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на съемочную группу харьковской телекомпании "АТН", которое произошло во вторник, около 11:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Журналисты написали заявление о том, что мужчина нецензурно выражался в их адрес и угрожал физической расправой. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел, когда журналист и оператор приехали снимать сюжет о женщине, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой. Из дома вышел мужчина, который нецензурно ругался и оскорблял съемочную группу, отобрал у оператора штатив от камеры, бросился на припаркованный рядом автомобиль и оторвал дверные ручки. Затем тот же мужчина с группой неизвестных начал бросать в съемочную группу камни.

По этому инциденту полиция открыла еще одного уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что нападавший был родственником погибшей.

