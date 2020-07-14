"Энергоатом" нашел взаимопонимание с Минэнерго по вопросам содержания Устава и отозвал свой иск, - вице-президент Галущенко

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" нашел взаимопонимание с Минэнерго по вопросам содержания своего устава.

"Финансовые вызовы, которые стоят перед компанией сегодня, требуют кардинальных и срочных решений. В то же время изменения, которые были внесении в Устав в конце прошлого года предыдущим руководством Минэнерго полностью исключают такие шаги. Именно поэтому в конце июня "Энергоатом" вынужден был обратиться в суд с иском против Минэнерго, чтобы признать отдельные положения Устава недействительными", - отметил он.

По словам Галущенко, в результате рабочего диалога за июль между руководством компании и нынешним руководством Минэнерго "удалось достичь оптимистического понимания по всем спорным вопросам".

"Необходимость рассматривать дело в суде на данном этапе фактически отпала. Именно поэтому "Энергоатом" отозвал исковое заявление и теперь сосредоточится на практической составляющей работы. Новая редакция Устава уже направлена "​​Энергоатомом" в Минэнерго. Рассчитываем на скорейшее ее утверждение", - заявил он, приложив к посту копию документа об отзыве иска.





Напомним, 2 июля стало известно, что НАЭК "Энергоатом", объединяющий все атомные электростанции Украины, обратился в хозяйственный суд Киева с иском, в котором просил признать недействительными отдельные пункты действующего устава. Действующая редакция была принята 5 декабря 2019 года. В "Энергоатоме" утверждают, что она "не соответствует Хозяйственному кодексу Украины и законодательству об управлении объектами государственной собственности. Кроме того - содержит значительное количество положений, нарушающих права и законные интересы Компании, а также создающих препятствия и делающих невозможным нормальную и эффективную работу предприятия - субъекта рынка электрической энергии - государственного предприятия".