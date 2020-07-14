При разработке стратегии безопасности ЕС оценка угрозы от России должна учитывать агрессию в Украине, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

Страны ЕС при разработке концептуального видения собственной безопасности должны осуществить совместную оценку существующих угроз, исходящих от России как в адрес стран-соседей, включая Украину, так и для самой Европы.

Об этом во вторник, 14 июля, во время слушаний в ходе совместного заседания Комитета Европарламента по иностранным делам и Подкомитета по вопросам безопасности и обороны заявил министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем изучать вопрос, как нам относиться к России. И не только с точки зрения военного потенциала, который она строит, включая ядерный, что является новой угрозой для Европы. Мы должны посмотреть на поведение России не только в Ливии или в Сирии, но на ситуацию в Украине, где продолжаются боевые действия и где впервые со времен Второй мировой войны на европейской земле были изменены границы с использованием военной силы. Россия определила и имплементировала свои интересы, осуществила давление на соседей. Это очевидный факт. будут ли эти угрозы распространяться дальше - должно стать предметом дискуссии, которую мы должны провести", - сказала министр обороны Германии.

Отвечая на вопросы депутатов Европарламента, она отметила, что в урегулировании ситуации в Украине не существует "большого круга" альтернатив нормандским переговорам.

"Урегулирование на востоке Украины является трудным процессом, все затягивается и намного сложнее, чем мы предполагали. Но я должна сказать, что нормандский формат был привнесен именно с тем, чтобы способствовать решению этого кризиса. Если мы не хотим просто пожать плечами и сказать, что международное законодательство было нарушено. Если мы учтем, что это происходит на европейской земле, - тогда я не вижу много альтернатив политике, которую мы проводим в этом направлении", - добавила Крамп-Карренбауэр.

Она отметила, что общая оценка существующих угроз должна стать первым шагом к разработке европейской стратегии безопасности - так называемого "Стратегического компаса", подготовку которого Евросоюз завершить к 2022 году во время французского председательства ЕС (январь-июнь - ред. ).

"Если взглянуть только на один вопрос - как мы воспринимаем Россию, станет самоочевидным, что в самом ЕС мы имеем очень разные подходы к оценке роли России и к тому, неизбежны ли угрозы с ее стороны. Это должно быть основой общего анализа, который является первым важным шагом к развитию "Стратегического компаса", в котором индивидуальные подходы, которые мы имеем сегодня, должны быть объединены в согласованную стратегию. Нам нужен такой стратегический инструмент с целью быть готовыми к совместным действиям ", - подчеркнула немецкий чиновник.

Министр обороны ФРГ выразила надежду, что такая оценка угроз, стоящих перед Евросоюзом, будет сделана еще до завершения немецкого председательства ЕС в 2020 году. К этой работе будет привлекаться Европейский центр разведки, а также национальные органы разведки стран-членов, которые предоставят свои наработки для обобщения.

"Это означает, что при анализе мы впервые будем иметь дело с этими гибридными угрозами, наряду с классическими угрозами, как ядерными, так и обычными. На примере COVID-19 мы видели все эти хакерские атаки, распространение ложной информации и другие проблемы. Именно поэтому нам необходимо согласование позиций. в течение прошедших месяцев я была в интенсивном контакте с нашими северными странами и странами Балтии, со среды до субботы буду совершать визит в Вышеградские страны (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - ред.). Мы, безусловно, будем изучать вопрос, как нам относиться к России ", - сказала Крамп-Карренбауэр.