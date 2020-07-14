Венгрия разрешила въезд украинцам для работы, учебы и лечения по разрешению полиции, - Гостуризма
Со среды, 15 июля, в Венгрии вступят в силу новые правила въезда, а также транзита через эту страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины, въезжать в Венгрию смогут украинцы шести категорий:
1) члены семьи граждан Венгрии,
2) имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей,
3) имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;
4) прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса;
5) прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к "желтой", ни к "красной" категории);
6) в пределах тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.
Отмечается, что в других случаях, в частности когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, в том числе и из Украины, въезд в Венгрию возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку.
Граждане Украины, которые указаны в пунктах 1-4 и прибывают из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) с разницей выдачи не менее 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.
Отмечается, что по состоянию на сегодня граждане Украины, которые хотят транзитом пересечь территорию Венгрии, не нуждаются в получении индивидуального разрешения для транзита, если они возвращаются в Украину, а также в случае, если лицо: дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию; соответствует всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение); имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия с 15 июля вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в нескольких странах. Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин. То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны (в том числе Украины) будет запрещен.
