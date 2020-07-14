РУС
Новости
Есть риск, что постановление о местном районировании будет провалено в зале, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не уверен, что парламентарии поддержат постановление о местном районировании, рассмотрение которого запланировано на четверг 16 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть оживленная дискуссия, которая идет сейчас в парламенте, по отдельной постановления о районировании. Там действительно много споров... поделили районы, и сейчас есть много людей, которые не удовлетворены. С одной стороны, с другой стороны. Я считаю, что есть риск, что это постановление будет провалено в зале", - сказал Арахамия.

Если постановление не принять, местные выборы осенью состоятся по старому районированию, добавил народный депутат.

"Тогда будут какие-то юридические коллизии, из которых надо будет находить выход. С выборами все нормально, все в порядке. Просто могут быть отдельные районы, где будут и совета объединенных территориальных общин, и советы районов. Сейчас есть такие ситуации в ста районах по Украине. Мы хотели избежать этого процесса, но в случае, если постановление будет провалено, мы сразу же получим именно ту ситуацию, которая есть ", - предположил глава фракции СН.

Напомним, лидер "Слуги народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.

Местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.

Топ комментарии
+7
Спаскудили добру ідею децентралізації.
14.07.2020 21:31 Ответить
+2
Зазвичай самці павуків в рази меньше самок..
І після коїтуса стають поживою..
Є І яким щастить.. ))
14.07.2020 21:53 Ответить
+2
Говорят, что это быдло было волонтером.
А теперь имеет дорогую недвижимость...
14.07.2020 22:09 Ответить
Спаскудили добру ідею децентралізації.
14.07.2020 21:31 Ответить
Арахноїд..
14.07.2020 21:36 Ответить
Його мама мала зв'язок з великим павуком?
14.07.2020 21:43 Ответить
Зазвичай самці павуків в рази меньше самок..
І після коїтуса стають поживою..
Є І яким щастить.. ))
14.07.2020 21:53 Ответить
Это Ара Хамия про какой-то порнофильм?
Они с бубачкой одинаковые гиганты мысли.
14.07.2020 21:40 Ответить
Посмотрите, ведь он
без страховки идёт.
Чуть левее наклон -
упадёт, пропадёт!
Чуть правее наклон -
всё равно не спасти...
14.07.2020 21:51 Ответить
Так кто есть кто, так кто был кем,
Мы никогда не знаем,
С ума сошли генетики
От ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот
Был раньше негодяем,
А этот милый человек
Был раньше добрым псом.
))))
14.07.2020 21:57 Ответить
Говорят, что это быдло было волонтером.
А теперь имеет дорогую недвижимость...
14.07.2020 22:09 Ответить
Сами намутили, а теперь не знают, что делать. "Прохвессионалы". Одно на уме - как смухлевать на выборах, а как будут жить люди им наплевать. Даже сейчас жители сельской глубинки за медпомощью и паршивой справкой вынуждены добираться в райцентры за десятки километров, а станет соти. Власть отправляет народ в ссылку.
15.07.2020 03:37 Ответить
до чего же тошнотворная рожа...
15.07.2020 13:35 Ответить
Арахамія! Неукраїнська! Все таки дозволили сьогодні, 15.07.2020 року, бандитам обдирати народ і дітей цього народу грабіжницькою однорукою Ігорною Зброєю. В епоху "бариги" Порошенко ....було закрито цю брехливо-дохідну для бюджету '"нульову касу", а при цьому благодєтєлю..борцу з корупцією, з армією, з порядними людьми, з країною Україною, з цивілізацією без гоготання.....вже все дозволили. Ну,матінки українські,що галасали за цього наполеончика, держіть кармани свої,своїх чоловіків і особливо дітей,а на вулиці тримайте свою шиї та смартфони,бо тепер Аваков буде на підйомі...по розшукам всього цього майна громадян. От сучини позорні,що творять,що коять,Гади!
15.07.2020 14:10 Ответить
 
 