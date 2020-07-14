Есть риск, что постановление о местном районировании будет провалено в зале, - "слуга народа" Арахамия
Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не уверен, что парламентарии поддержат постановление о местном районировании, рассмотрение которого запланировано на четверг 16 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Есть оживленная дискуссия, которая идет сейчас в парламенте, по отдельной постановления о районировании. Там действительно много споров... поделили районы, и сейчас есть много людей, которые не удовлетворены. С одной стороны, с другой стороны. Я считаю, что есть риск, что это постановление будет провалено в зале", - сказал Арахамия.
Если постановление не принять, местные выборы осенью состоятся по старому районированию, добавил народный депутат.
"Тогда будут какие-то юридические коллизии, из которых надо будет находить выход. С выборами все нормально, все в порядке. Просто могут быть отдельные районы, где будут и совета объединенных территориальных общин, и советы районов. Сейчас есть такие ситуации в ста районах по Украине. Мы хотели избежать этого процесса, но в случае, если постановление будет провалено, мы сразу же получим именно ту ситуацию, которая есть ", - предположил глава фракции СН.
Напомним, лидер "Слуги народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.
Местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.
