Стихийные акции в поддержку не допущенных к президентским выборам оппозиционных кандидатов прошли в Беларуси

В Минске и других белорусских городах вечером во вторник проходят стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.

В Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, но больших скоплений активистов не наблюдается. Участники акций стоят на тротуаре, периодически хлопают в ладоши. Протестующих поддерживают автомобилисты, сигналя клаксонами.

Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту курсируют милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях участников акции.

Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.

Аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкала кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.