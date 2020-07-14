Стихийные акции в поддержку не допущенных к президентским выборам оппозиционных кандидатов прошли в Беларуси
В Минске и других белорусских городах вечером во вторник проходят стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
В Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, но больших скоплений активистов не наблюдается. Участники акций стоят на тротуаре, периодически хлопают в ладоши. Протестующих поддерживают автомобилисты, сигналя клаксонами.
Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту курсируют милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях участников акции.
Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.
Аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.
Как сообщалось, во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкала кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.
"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.
В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.
Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
Ого, в Минске пошла движуха!
достатньо для зміщення диктатора і Майдану у 100 -200..
і загальнонаціонального страйку.
Но я уверен, столько в Минске не соберется. И это, еще пока, диктатор не применяет силу. Когда выведут водометы, и начнут стрелять по митингующим,(а терять ему нечего, ибо в случае потери власти - пожизненное заключения, или смертная казнь) - на второй день, не выйдет и 10 тысяч. Буду рад ошибаться, но это так. Которые будут нейтрализованы. Да и ***** ему поможет. Как бы они не относились, друг к другу, ворон - ворону глаз не выклюет.
А ***** не может, показать успешный пример свержения диктатуры, и поставленных целей, своим ватникам, особенно на фоне протестов в Хабаровске.
ЄС штовхає бацьку у обійми кремлядей.
Или как у нас планировалось вывести во второй тур Юлю и ЗЕ и оба креатуры Хремля, но старушка подкачала в этот раз.
Националисты по идее должны сейчас молиться о здоровье Бацьки. Живе Беларусь!
Преградой, может быть только народ. Я не социолог, и не знаю процентного соотношения, но точно знаю - очень много белорусов, за тесную интеграцию с Россией. Очень много, возможно, больше чем у нас в Луганской и Донецкой области в 2013-14 гг., только у нас было в 2-х областях и Крыму, а у них по всей стране.
Вот только, можно верить в сказки, а можно быть реалистом, и прятать голову в песок.
А реальность такова, что В ДАННЫЙ МОМЕНТ, много, очень много белорусов за интеграцию с Россией. И это еще без пропаганды.
Достаточно России сделать: рыночные цены на нефть, рыночные цены на газ, частично закрыть границы от белорусских товаров, и выслать часть гастарбайтеров и поставить условия: Если не с нами, то все по законам рынка. И тогда подавляющее большинство, заставит власть(кем бы она на то времяя не была), ВЕРНУТЬСЯ В СТОЙЛО. Особенно, после относительно высокого уровня жизни, поддерживаемого Россией. Это, к сожалению, суровая реальность. Но я не гордый, пусть лучше я ошибусь, буду не прав, а меня "толкнут носом" в мою не правоту.
Якi, нах, Лукашэнка гарант суверанiтэта!? Ен паслядоуна знiшчае усе беларускае i 20 год вядзе да "iнтэграцыi".
Якi "Цiхарэцкi" - ты нават прозвiшча не ведаеш, а ужо у агенты запiсау.
Пратэстуючыя выходзяць пад гiстарычнымi нацыянальнымi сцягамi. Патрабуюць дэмакратычных змен у краiне - таксама агенты?
Якая у цябе каша у галаве! Але вядома - калi ты гэтага "цiсну руку - абдымаю" патрыетам Украiны лiчыш? Чаго ад цябе жадаць...
Размауляць далей не жадаю, усе з табою зразумела - клiнiчны выпадак...
вони або знищені фізично,або емігрували,або сидять..
тому можлиівий зараз виключно СУПРОТИВ БЕЗ ЛІДЕРАВ.
Цытаткі вашага вусатага абаронцы Украіны і Беларусі ад Расіі. З адным толькі словам "нацмены" пакуль. Нацмены ў яго свядомыя беларусы, калі хто не зразумеў, г.зн. беларусы як такія, а ў перадапошнім і апошнім сказе нарэшце і свядомыя ўкраінцы таксама :
7 кастрычніка 2011 году, прэс-канфэрэнцыя для расейскіх журналістаў:
Наши нацмэны сейчас тут возбудились в Беларуси ... Что вот Путин сказал, мы потеряем независимость… Наши, я говорю, нацмэны, "пятая колонна" зашевелилась, и ваша, я смотрю, там пошевеливаться начала.
17 кастрычніка 2014 году, сустрэча з расейскімі журналістамі. Лідэр Радыкальнай партыі Ўкраіны Алег Ляшко -
"активный в отношении России реакционный политик, страшный нацмэн, вчера он подрался с журналистами российскими ... " (…) »Особенно у нас оппозиция, нацмэны наши, националисты, меня пугают: сегодня - Украина, завтра - Беларусь…"
17 лістапада 2016 году, прэс-канфэрэнцыя для расейскіх журналістаў:
Когда нацмэны были у власти, они повыкидывали все русское из литературы и повтискивали в программу свои "творы".
14 сьнежня 2018 году, прэс-канфэрэнцыя для расейскіх журналістаў:
Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там (на ўсходзе Ўкраіны) было НАТО, а не отмороженные нацмэны с ружьем.
P.S. Цікава таксама, што "газпрамаўскія" пратэстоўцы выходзяць с бел-чырвона-белымі нацыянальнымі сцягамі, якія ў нас забараняе фашысцкі рэжым. А найбольш спрытныя чыноўнікі "незалежніка" Лукашэнкі даўно маюць на працоўным месцы па два сцяжкі: "балота" і "трыкалёр".
Свежы прыклад зусім:
Старшыня Калегіі адвакатаў і па сумяшчальніцтве "сенатар" вышэйшай парламенцкай палаткі з разважаннямі, што адвакаты https://news.tut.by/society/692464.html маўляў мусяць не ўкасвацца ў палітыку , то бок мусяць не брацца абараняць палітычных вязняў, улічваючы Бабарыку таксама, але ж далёка не ён там адзін.
ПОРА УЯСНИТИ.
Я тогда поняла всю потенциальную силу и мощь этого народа, перед которыми падают режимы и диктаторы. Беларусь ещё мы услышим, а там и рашка - наследница сталина - завалится
В центре Минска - в районе площади Победы, цирка и станции метро "Немига" омоновцы пытаются выхватывать людей, но участники протестов сцепляются руками друг с другом. Задержать человека в такой сцепке практически невозможно.
В центр Минска ввели войска - солдаты в форме с флягами.
З Бізнесмена(Бариги) диктатор НІЯКИЙ..
замість розстрілювати конкурентів він почне з ними домовлятись....
Около Бургер Кинга на Немиге потасовка с ОМОНом
Скоріше всього далі піде в хід "зброя пролетаріату"-бруківка.. при масовості,що перевищить певний поріг(100- 200 тис) ОМОН -БЕЗ ШАНСІВ.
Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.