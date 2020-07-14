РУС
Стихийные акции в поддержку не допущенных к президентским выборам оппозиционных кандидатов прошли в Беларуси

Стихийные акции в поддержку не допущенных к президентским выборам оппозиционных кандидатов прошли в Беларуси

В Минске и других белорусских городах вечером во вторник проходят стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

В Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, но больших скоплений активистов не наблюдается. Участники акций стоят на тротуаре, периодически хлопают в ладоши. Протестующих поддерживают автомобилисты, сигналя клаксонами.

Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту курсируют милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях участников акции.

Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.

Аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкала кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Беларусь (7974) выборы (24776) протест (5902)
+8
Гадоу 10 таму, калi расейцы жылi на парадак багацей беларусау (занятыя iмi былi усе сядзiбы, санаторыi) - некаторыя беларусы у той бок паглядалi (адсоткау 10). Зарас - толькi адзiныя упоратыя, якiх i лiчыць не трэба. Ты альбо хлусiш, альбо навогул нiчога пра настрой беларусау не ведаеш.
14.07.2020 22:36 Ответить
+5
Ні!!! Нажаль !!))
14.07.2020 21:30 Ответить
+5
На якiм сметнiку вас, канапавых патрыетау, "аналiтыкау" Пеця знаходзiць?!
Якi, нах, Лукашэнка гарант суверанiтэта!? Ен паслядоуна знiшчае усе беларускае i 20 год вядзе да "iнтэграцыi".
Якi "Цiхарэцкi" - ты нават прозвiшча не ведаеш, а ужо у агенты запiсау.
Пратэстуючыя выходзяць пад гiстарычнымi нацыянальнымi сцягамi. Патрабуюць дэмакратычных змен у краiне - таксама агенты?
Якая у цябе каша у галаве! Але вядома - калi ты гэтага "цiсну руку - абдымаю" патрыетам Украiны лiчыш? Чаго ад цябе жадаць...
14.07.2020 22:25 Ответить
Мобильная связь в Минске отключена....
14.07.2020 21:26 Ответить
Живе Беларусь!!!)))
14.07.2020 21:39 Ответить
Чювак, в етой странє єсть ідіоти коториє вєрят в робінгуда на вєлосіпєдє!
14.07.2020 21:56 Ответить
сябры, это не не сцыкливые кацапы, может и получится
14.07.2020 22:05 Ответить
Что получится? продолжите мысль
14.07.2020 22:07 Ответить
Нет, все работает.
14.07.2020 22:36 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме

https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283119143965925376 1 ч

Ого, в Минске пошла движуха!
https://twitter.com/Hlopak_/status/1283137440983777285
14.07.2020 23:35 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283124880431611907 52 мин

Ого! В Минске включилась система оповещения о воздушной тревоге, воют сирены-ревуны! Не понятно, кто включил - активисты из протестующих или МВД(?)
показать весь комментарий
І що.Скинуть свого диктатора?
14.07.2020 21:26 Ответить
Ні!!! Нажаль !!))
14.07.2020 21:30 Ответить
Чтобы выбрать олигарха или комика?
14.07.2020 21:36 Ответить
чтобы исполнялись Конституция и законы страны
14.07.2020 21:40 Ответить
Это вы про ту самую никчемную бумажку который каждый переписывает под себя?
14.07.2020 21:43 Ответить
Согласитесь, но ведь это не есть гуд.
14.07.2020 21:51 Ответить
КАЦАПЬЕ ТИПА ТЕБЯ, НКВДшникам сосать любят
14.07.2020 22:03 Ответить
Тогда зачем прикрываться флагом США?
Используй флаг Парашки, Зимбабве или Нигерии.
Там на посту президента, всегда будет "крепкий хозяйственник" который будет защищать свою страну!
14.07.2020 22:07 Ответить
Если не ударяться в абсентеизм и выдвинут конкретные требования, то полетит лука впереди своего визга.
14.07.2020 21:33 Ответить
https://censor.net/user/235566 Ні не полетить.Він втопить декілька сотень,або тисяч в крові.
14.07.2020 21:37 Ответить
Зависит от числа готовых выйти на улицы и от их требований.
14.07.2020 21:40 Ответить
Много не выйдет. Абсолютное большинство, не хочет такого, как "в Украине".
14.07.2020 21:50 Ответить
Тут я пас, это решать уже самим беларусам. Тем более предсказаниями заниматься дело, прямо сказать, неблагодарное.
14.07.2020 22:05 Ответить
революції робляться у столиці..

достатньо для зміщення диктатора і Майдану у 100 -200..

і загальнонаціонального страйку.
14.07.2020 23:23 Ответить
Согласен! Как показывает практика, для организации революции, и ее успеха, нужно 3-5% активного населения страны, или 5-7% населения столицы. Итого, в Минске ~ 2 миллиона. Нужно, чтобы постоянно, каждый день, выходило, на протяжении 2-12 недель(такой разброс, зависит много от чего) 100 000 - 120 000 и тогда, диктатор падет.
Но я уверен, столько в Минске не соберется. И это, еще пока, диктатор не применяет силу. Когда выведут водометы, и начнут стрелять по митингующим,(а терять ему нечего, ибо в случае потери власти - пожизненное заключения, или смертная казнь) - на второй день, не выйдет и 10 тысяч. Буду рад ошибаться, но это так. Которые будут нейтрализованы. Да и ***** ему поможет. Как бы они не относились, друг к другу, ворон - ворону глаз не выклюет.
А ***** не может, показать успешный пример свержения диктатуры, и поставленных целей, своим ватникам, особенно на фоне протестов в Хабаровске.
14.07.2020 23:46 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283133637865738249 19 мин

Чтоб заблокировать прибытие новых протестующих, милиция в центре Минска перекрыла движение, закрыла все станции метро и выключила(!) уличное освещение.
14.07.2020 23:37 Ответить
Бздит, значит, лука. Но, если на такое решился, значит протест УЖЕ достаточно массовый, а в этом разе выхватывать из толпы отдельных протестующих как минимум неэффективно, скорее мусорня и тамошня гэбня при таких попытках огребёт.
14.07.2020 23:57 Ответить
А чего боятся белорусскому диктатору?
Резкого роста количества забоченностей и обеспокоенностей?
Торговать с ним не перестанут, эмбарго никто не применит, так что можно лупить оппозицию дубинками и не париться.
14.07.2020 21:35 Ответить
Бабаріко - це креатура Газпрому.
ЄС штовхає бацьку у обійми кремлядей.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:40 Ответить
Скажите, а из чего следует такой вывод и каким образом это делает ЕС?
14.07.2020 21:54 Ответить
Виражає занепокоєння про не допущення Бабаріко.
14.07.2020 21:57 Ответить
На самом деле Батька сам себя довел до цугцванга. Он потерял много лет, в течение которых можно было бы выстроить сильные институты государства. И тогда никакие ставленники кремля не смогли ничего сделать со страной. Но это так, из области фантастики
14.07.2020 22:04 Ответить
кремлеботы, хорошо, что у некоторых из вас родители подохли и не увидели во что превратились их краснопузые совковые выродки со сралиными на палочках !
14.07.2020 21:44 Ответить
Раньше надо было кипешевать, а сейчас живой бацька единственная преграда для аннексии Беларуси. Бабарико открытый ставленник РФ (менеджер газпрома) а блогер Тихорецкий тайный агент Кремля. Все по классике, один кегбешник явный, второй никому не известный в каждой организации, или как у нас в 2010-м Янек и Тимошенчиха оба удовлетворяли Кремль.
Или как у нас планировалось вывести во второй тур Юлю и ЗЕ и оба креатуры Хремля, но старушка подкачала в этот раз.
Националисты по идее должны сейчас молиться о здоровье Бацьки. Живе Беларусь!
14.07.2020 21:48 Ответить
Поки бацька наповнював холодильникі - все було хорошо, а зараз надоєл?
14.07.2020 21:52 Ответить
Никакой "бацька", не преграда, для аннексии страны!
Преградой, может быть только народ. Я не социолог, и не знаю процентного соотношения, но точно знаю - очень много белорусов, за тесную интеграцию с Россией. Очень много, возможно, больше чем у нас в Луганской и Донецкой области в 2013-14 гг., только у нас было в 2-х областях и Крыму, а у них по всей стране.
14.07.2020 21:54 Ответить
Вольному - волю, а рабу ошийник.
14.07.2020 21:58 Ответить
Получается Вы сейчас поддерживаете анексии Беларуси, раз расписываетесь за ее народ в таком ключе. Ну тогда у беларусов никаких шансов нет на самостоятельный путь. Но пока именно Бацька преграда, Путин по своим причинам не хочет трогать авторитарных лидеров бывшего СССР, они ему нужны... долго писать зачем, да и это глубинные, непростые материи, но пока Лукашенко жив, ВВП очень вряд ли решится на откровенный захват Беларуси.
14.07.2020 22:06 Ответить
Как раз таки, наоборт. Я желаю белорусам, скинуть их таракан, добиться выбора своего президента и двигаться в ЕС и НАТО. Украине лучше, если Беларусь будет независимым, демократичным, правовым государством. Членом НАТО и ЕС. С адекватным, патриотичным, проевропейским президентом и парламентом.
Вот только, можно верить в сказки, а можно быть реалистом, и прятать голову в песок.
А реальность такова, что В ДАННЫЙ МОМЕНТ, много, очень много белорусов за интеграцию с Россией. И это еще без пропаганды.
Достаточно России сделать: рыночные цены на нефть, рыночные цены на газ, частично закрыть границы от белорусских товаров, и выслать часть гастарбайтеров и поставить условия: Если не с нами, то все по законам рынка. И тогда подавляющее большинство, заставит власть(кем бы она на то времяя не была), ВЕРНУТЬСЯ В СТОЙЛО. Особенно, после относительно высокого уровня жизни, поддерживаемого Россией. Это, к сожалению, суровая реальность. Но я не гордый, пусть лучше я ошибусь, буду не прав, а меня "толкнут носом" в мою не правоту.
14.07.2020 23:02 Ответить
а я наоборот уверен, что очень много беларусов против россии
14.07.2020 22:07 Ответить
Гадоу 10 таму, калi расейцы жылi на парадак багацей беларусау (занятыя iмi былi усе сядзiбы, санаторыi) - некаторыя беларусы у той бок паглядалi (адсоткау 10). Зарас - толькi адзiныя упоратыя, якiх i лiчыць не трэба. Ты альбо хлусiш, альбо навогул нiчога пра настрой беларусау не ведаеш.
14.07.2020 22:36 Ответить
На якiм сметнiку вас, канапавых патрыетау, "аналiтыкау" Пеця знаходзiць?!
Якi, нах, Лукашэнка гарант суверанiтэта!? Ен паслядоуна знiшчае усе беларускае i 20 год вядзе да "iнтэграцыi".
Якi "Цiхарэцкi" - ты нават прозвiшча не ведаеш, а ужо у агенты запiсау.
Пратэстуючыя выходзяць пад гiстарычнымi нацыянальнымi сцягамi. Патрабуюць дэмакратычных змен у краiне - таксама агенты?
Якая у цябе каша у галаве! Але вядома - калi ты гэтага "цiсну руку - абдымаю" патрыетам Украiны лiчыш? Чаго ад цябе жадаць...
14.07.2020 22:25 Ответить
Мы уже выхватили кацапскую агрессию, но нашлись смелые ребята, смогли защитить Украину. А вас кто будет защищать? Казаки, которые на подсосе у Мацквы, темная лошадка из кремля Тихорецкий, или газропомовец Бабарико? Ругаться научился, а думать кто будет! Напомнинаете мне РУХовцев в начале 90-х, у которых все было, а они чуть не просвистели Украину. Понятно, что Лука авторитарный, жестокий лидер, но другого у вас никогда не было и возможно уже никогда и не будет, если придут Бабарики-Тихорецкие. Мы все это уже проходили и попадались, и попались опять с ЗЕ, но мы с опытом, а белорусы, не в обиду, как полититеская нация дети , даже не просто дети, а в обкаканных штанишках. Вас кремлевские разведут как котят, как только Бацьку уберут. Так что конспектировать вам надо тут, а не умничать полезней будет.
14.07.2020 22:41 Ответить
Ты нават пасля маей заувагi - зноу пiшаш "Цихорецкий"
Размауляць далей не жадаю, усе з табою зразумела - клiнiчны выпадак...
14.07.2020 22:45 Ответить
не так важны фамилии, эти сценарии у них одни и те же . Если честно вообще не изучал фигуру Тихорецкого, просто я эту стилистику кацапскую за версту чую, почему не могу сказать, но есть причины, был уникальный опыт в жизни... поэтому белорусского Шария сразу и увидел, возможно я ошибаюсь глядя отсюда, но вы пожалуйста не доверяйте классным блогерам, даже если его садят, это может дорого стоить, . Савченко тоже сидела, хотя там стилистика кремлевских была тоже с первого же сообщения видна, но 99% повелись...
14.07.2020 22:57 Ответить
проблема у тому,що НЕМАЄ в Білорусі Лідерів протестного руху..

вони або знищені фізично,або емігрували,або сидять..

тому можлиівий зараз виключно СУПРОТИВ БЕЗ ЛІДЕРАВ.
14.07.2020 23:29 Ответить
Прошу прощения за неправильное написание фамили оппозиционера Тихановского.Если есть возможность лучше пришлите пару ссылок о нем, может придется признать свою ошибку.
14.07.2020 23:13 Ответить
Логіка ўзроўню "бог". Кшталту разважанняў, што маўляў з Януковічам даўно б Еўраасацыяцыю сабе падпісалі (насамрэч не), хай сабе і не вокамгненна, а Майдан паклаў Украіну пад Пуціна, а Крым з Данбасам дык і зусім аддалі (насамрэч Пуцін на адыход хапнуў тыя кавалкі, якія здолеў, хоць хацеў усё і адразу, "хай сабе і не вокамгненна" - гл. вышэй).

Цытаткі вашага вусатага абаронцы Украіны і Беларусі ад Расіі. З адным толькі словам "нацмены" пакуль. Нацмены ў яго свядомыя беларусы, калі хто не зразумеў, г.зн. беларусы як такія, а ў перадапошнім і апошнім сказе нарэшце і свядомыя ўкраінцы таксама :

7 кастрычніка 2011 году, прэс-канфэрэнцыя для расейскіх журналістаў:
Наши нацмэны сейчас тут возбудились в Беларуси ... Что вот Путин сказал, мы потеряем независимость… Наши, я говорю, нацмэны, "пятая колонна" зашевелилась, и ваша, я смотрю, там пошевеливаться начала.
17 кастрычніка 2014 году, сустрэча з расейскімі журналістамі. Лідэр Радыкальнай партыі Ўкраіны Алег Ляшко -
"активный в отношении России реакционный политик, страшный нацмэн, вчера он подрался с журналистами российскими ... " (…) »Особенно у нас оппозиция, нацмэны наши, националисты, меня пугают: сегодня - Украина, завтра - Беларусь…"
17 лістапада 2016 году, прэс-канфэрэнцыя для расейскіх журналістаў:
Когда нацмэны были у власти, они повыкидывали все русское из литературы и повтискивали в программу свои "творы".
14 сьнежня 2018 году, прэс-канфэрэнцыя для расейскіх журналістаў:
Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там (на ўсходзе Ўкраіны) было НАТО, а не отмороженные нацмэны с ружьем.

P.S. Цікава таксама, што "газпрамаўскія" пратэстоўцы выходзяць с бел-чырвона-белымі нацыянальнымі сцягамі, якія ў нас забараняе фашысцкі рэжым. А найбольш спрытныя чыноўнікі "незалежніка" Лукашэнкі даўно маюць на працоўным месцы па два сцяжкі: "балота" і "трыкалёр".

Свежы прыклад зусім:

Стихійні акції на підтримку не допущених до президентських виборів опозиційних кандидатів відбулися в Білорусі - Цензор.НЕТ 9847

Старшыня Калегіі адвакатаў і па сумяшчальніцтве "сенатар" вышэйшай парламенцкай палаткі з разважаннямі, што адвакаты https://news.tut.by/society/692464.html маўляў мусяць не ўкасвацца ў палітыку , то бок мусяць не брацца абараняць палітычных вязняў, улічваючы Бабарыку таксама, але ж далёка не ён там адзін.
14.07.2020 22:53 Ответить
холуй Москви ЛУкашенко ніколи не був патріотом Білорусі.

ПОРА УЯСНИТИ.
14.07.2020 23:01 Ответить
Согласен, Лукашенко никакой ни патриот, а маньяк вцепившийся во власть, но и холуем Москвы его сложно назвать. Мне стыдно что приходится такое писать и защищать этого усатого тирана который в 90-х оппонентов в асфальт закатывал в буквальном смысле слова, но а как без этого упыря Беларусь сегодня сохранить? Нет сил таких в 9 миллионной стране, удивительно что в Украине эти силы нашлись в 14ом году, но у нас страна гораздо больше.
14.07.2020 23:20 Ответить
Не ведают что творят. Пилят сук на котором сидят.
14.07.2020 22:13 Ответить
Им бы нашего ЗЕдауна на пару месяцев сразу бы поняли в чём разница между президентом и хрен знает чем.
14.07.2020 22:17 Ответить
Я видела показывали, как после задержания блогера Тихановского решила зарегистрироваться в кандидаты его жена, так ее документы не приняли. Тогда люди выстроились в километровые в буквальном смысле очереди, собирая подписи в ее поддержку. Это было очень достойно-молчаливый протест, когда молчат- кричат.
Я тогда поняла всю потенциальную силу и мощь этого народа, перед которыми падают режимы и диктаторы. Беларусь ещё мы услышим, а там и рашка - наследница сталина - завалится
14.07.2020 22:44 Ответить
Сегодня в Минске - https://www.youtube.com/watch?v=u6VqM4m5th0
14.07.2020 22:52 Ответить
Баста!, [14.07.20 21:54]
В центре Минска - в районе площади Победы, цирка и станции метро "Немига" омоновцы пытаются выхватывать людей, но участники протестов сцепляются руками друг с другом. Задержать человека в такой сцепке практически невозможно.
14.07.2020 22:56 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283129322300203008 37 мин

В центр Минска ввели войска - солдаты в форме с флягами.
14.07.2020 23:39 Ответить
Ех, злегковажив Пэтро. Потрiбно було не допустити до выборiв нiкого, крiм Яценюка i тодi було б нам щастя, i ми були б в шоколадi, як киiвськi торти.
14.07.2020 22:57 Ответить
пра усвідомити..
З Бізнесмена(Бариги) диктатор НІЯКИЙ..
замість розстрілювати конкурентів він почне з ними домовлятись....
14.07.2020 23:32 Ответить
Ти ідіот?
04.12.2020 20:19 Ответить
Беларусь головного мозга, [14.07.20 22:52]
[ Відео ]
Около Бургер Кинга на Немиге потасовка с ОМОНом

Скоріше всього далі піде в хід "зброя пролетаріату"-бруківка.. при масовості,що перевищить певний поріг(100- 200 тис) ОМОН -БЕЗ ШАНСІВ.
14.07.2020 22:59 Ответить
Кому на роду написано ярмо носить, тот и есть бык, быку-кнут, а кто по натуре своей свободу любит, тому и за забором свобода!

(из фильма)
14.07.2020 23:06 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин

Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.

Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
14.07.2020 23:24 Ответить
Да тут местных олигархов не смогли отогнать от корыта, а она уже у глобальном. У автора просто звёздная болезнь.
14.07.2020 23:59 Ответить
Напоминает Ереван. Новый фаворит Кремля рвется к власти.
14.07.2020 23:56 Ответить
 
 