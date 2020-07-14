Минкультуры только обнародует список артистов, которым запрещен въезд, а формируют его СНБО, СБУ и Нацсовет по ТРВ, - пресс-служба
Министерство культуры и информационной политики не влияет на формирование перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе МКИП в ответ на запрос Укринформа относительно реакции министерства на приезд в Украину с концертами российской певицы Юлии Зиверт (Zivert), которая выступала в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - напомнили в пресс-службе.
В то же время добавили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству, МКИП не наделено полномочиями включать или не включать в списки.
"Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление. Сведения в списке своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация", - отметили в МКИП.
Как сообщает издание, в Украине запланированы концерты российской певицы Юлии Зиверт, выступавшей в оккупированном Крыму. В Одессе она должна выступать 24 июля, в Киеве - 4 августа. По информации СМИ, певица выступала в обоих этих городах и в прошлом году.
