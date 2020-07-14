РУС
Минкультуры только обнародует список артистов, которым запрещен въезд, а формируют его СНБО, СБУ и Нацсовет по ТРВ, - пресс-служба

Министерство культуры и информационной политики не влияет на формирование перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе МКИП в ответ на запрос Укринформа относительно реакции министерства на приезд в Украину с концертами российской певицы Юлии Зиверт (Zivert), которая выступала в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - напомнили в пресс-службе.

В то же время добавили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству, МКИП не наделено полномочиями включать или не включать в списки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

"Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление. Сведения в списке своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация", - отметили в МКИП.

Как сообщает издание, в Украине запланированы концерты российской певицы Юлии Зиверт, выступавшей в оккупированном Крыму. В Одессе она должна выступать 24 июля, в Киеве - 4 августа. По информации СМИ, певица выступала в обоих этих городах и в прошлом году.

Также читайте: Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили

Автор: 

https://zn.ua/POLITICS/hlava-hosdumy-rf-prihrozil-ekstraditsiej-ukrainskim-politikam-za-prizyvy-k-vozvrashcheniju-kryma.html Глава Госдумы РФ пригрозил экстрадицией украинским политикам за призывы к возвращению Крыма .. Границу с Россией нужно немедленно закрывать и забетонировать проезд... Залезли в мою квартиру ,стырили телевизор "Крым"установили свой удлинитель с керченской розеткой, а потом мне грозятся, .что если я буду подавать в Суд исковое заявление, то меня похитят и будут судить по своим воровским законам, И всем этим заправляет председатель кооператива "Озеро"
показать весь комментарий
14.07.2020 21:47 Ответить
Выглядит словно оправдываются перед людоедами. Вполне мерзко!
показать весь комментарий
14.07.2020 21:55 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 21:56 Ответить
Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною. У кремлёвского Фюрера мало времени ,так как он стар и хотел отхватить при учениях Украину.а тут прибыли корабли НАТО,чтобы провести учения с украинскими коллегами,чтобы защитить Украину от российских "учений",от невизуха..
показать весь комментарий
14.07.2020 22:00 Ответить
_Кораблики провалят восвояси до начала учений или "учений" путлеровцев. От Запада будет лишь пустая болтовня в то время как рашисты будут бомбить Украину.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:06 Ответить
Мне вот интересно наши украинские солдаты контрактники будут защищать нашу Родину,если даже получат от командования противоположенный приказ?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:14 Ответить
Странное заявление Министерства культуры. Это должно эбаут их в последнюю очередь. Существует Закон. А он гласит о наказании лиц незаконно пересекавших границу Украины, то есть вне официальных пунктов пропуска или с поддельными документами. Зря пограничники их сразу отпускают. Сначала хотя бы штраф слупили перед запретом.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:36 Ответить
такого министерства вообще не должно быть, носителями культуры (какой есть) являются сами люди, какие люди - такая и "культура" и управлять тут не чем, кроме распила бабла!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:06 Ответить
 
 