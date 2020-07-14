Российские террористы применили на Донбассе ПТРК "Фагот" и стрелковое оружие - ранено семь воинов, - штаб ООС
Российские террористы который раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям наших защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.
Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.
Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников".
Кєкунці, пам'ятаєте як вам було смішно, коли Порошенко в ЄС привіз шматок простреленого автобуса?
Вам навіть кремль мемчиків намалював, щоб ще смішніше було.
І з паспортами таке ж було.
Досміялися?
Одужання хлопцям.......
Відколи це примітиви, ідіоти, манкурти і решта сволоти стала народом України ?
Просто погань, яка топче українську землю.
Запам'ятай, кацапе: «в» - це про країну, «на» - це про територію. В Україні немає кордонів з заходом чи сходом, тому треба говорити: на заході, на Донбасі, а не в Донбасі та в західній.
нужно вооружатся до зубов!и выжигать этих чмырей кацапских!
Пельку стулило !
Погрожує воно !
"ОдномунароТу" очень нужно, чтобу у ВСУ сдали нервы и ВСУ спихнула "бубочку". Тогда либо "народно-освободительная" российская армия войдет, наконец, в Украину, чтобы "защитить законно-избранную власть", либо будут перевыборы, на которых ЗЕбилы отдадут голоса Шарию, а он их подарит Киве. Кива - президент-дрочер - РФ полностью устроит, это же в самом прямом смысле представитель "одного нароТа".
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.