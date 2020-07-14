РУС
23 206 188

Российские террористы применили на Донбассе ПТРК "Фагот" и стрелковое оружие - ранено семь воинов, - штаб ООС

Российские террористы применили на Донбассе ПТРК

Российские террористы который раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям наших защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников".

Топ комментарии
+39
Он сегодня не в том состоянии... Завтра чего-нибудь брякнет. Думать надо было на выборах.
14.07.2020 22:14 Ответить
+39
Проталкивал закон о азартных играх...это важнее для его спонсоров...
14.07.2020 22:15 Ответить
+37
А де наш говнокомандучий?..
14.07.2020 22:10 Ответить
Їм пі..уй.
14.07.2020 22:35 Ответить
Пі...уй буває боляче.
14.07.2020 22:39 Ответить
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 289
14.07.2020 22:34 Ответить
войну оно мля хотело закончить, будто это от его великого стратега зависело....был бы зе гетьманом да не зависимым и мудрым открестился бы он от гиблого кремлёвского коксохима да взял бы пороха в союзники цены б ему не было, а так разсирает бардак внутри страны на радость пуйловцам, вот они и бесятся...
14.07.2020 22:34 Ответить
Когда Моника назовет оккупантов таки оккупантами?
14.07.2020 22:43 Ответить
Она(моника)такого слова не знает Она в глазах плешивого козломордого ****** усмотрела желание закончить войну
14.07.2020 23:17 Ответить
https://twitter.com/lisitcya

https://twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://twitter.com/lisitcya @lisitcya https://twitter.com/lisitcya/status/1283066189674098688 3 ч

Кєкунці, пам'ятаєте як вам було смішно, коли Порошенко в ЄС привіз шматок простреленого автобуса?
Вам навіть кремль мемчиків намалював, щоб ще смішніше було.
І з паспортами таке ж було.
Досміялися?
14.07.2020 22:45 Ответить
Нижче зебіли просять расшифравать.
14.07.2020 23:00 Ответить
Чмо гнусавое, гори в аду.
14.07.2020 22:35 Ответить
Немає слів......😡
Одужання хлопцям.......
14.07.2020 22:38 Ответить
Кацапы я ваш нюх топтал!!! За то, что сделали с Украиной ответите, всему свое время. Наши будут в Москве править!!!
14.07.2020 22:42 Ответить
дивись зі штанців не виплигни, троляка
14.07.2020 22:47 Ответить
Україна понад усе!!! Москалі шукайте персональні гіляки
14.07.2020 23:13 Ответить
Москва буде під Києвом, історично має бути!!!
14.07.2020 23:15 Ответить
Коли моя рідна Україна буде звільнена від всіяких ксюх російських?
14.07.2020 23:49 Ответить
Продовжуй розважати українців.
15.07.2020 07:50 Ответить
там нет уже ничего, только мосфильм остался и показывает краски
14.07.2020 23:35 Ответить
Ситуація серйозна.головнокомандуючий на 6 році війни не доганяє,що в Україні війна і агресор -росія.ВР потрібно щось вирішувати.Україні потрібний головнокомандуючий,а не клоун.
14.07.2020 22:43 Ответить
Да. Есть варианты?
14.07.2020 22:50 Ответить
Тебе що на Петрі заклиніло?? Більше нема що сказати ??)))))
14.07.2020 22:55 Ответить
Вже 7й пішов (((
14.07.2020 22:47 Ответить
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8833
14.07.2020 22:49 Ответить
Капітуляція - це петровий мінський договорняк
14.07.2020 22:59 Ответить
Я этого недолика не выбирал.
14.07.2020 23:02 Ответить
🤣
14.07.2020 23:03 Ответить
???
Відколи це примітиви, ідіоти, манкурти і решта сволоти стала народом України ?
Просто погань, яка топче українську землю.
15.07.2020 00:45 Ответить
Який народ!?, вибрали 73% стада.
15.07.2020 09:24 Ответить
Ну так "прімєнітє" і ви! Скільки можна скиглити! Влупіть так, щоб вони поусиралися. Ніби ж і джавеліни дали, і Україна випускає зброю. В чому питання? В тєрпілізмі?
14.07.2020 22:51 Ответить
Ниже новость не читал не?? Министр обороны Таран саботирует поставки даже элементарно боеприпасов...ЗЕлёные кремлёвские крысы готовят Украину с сдаче..
14.07.2020 22:59 Ответить
Читал(а). Але ж злість бере.
14.07.2020 23:01 Ответить
ЗЕлёные крысы запускайте своего СИвоху с платформой примерения..ЗЕбилы малоросские твари уже заждались, хотят мышебратьям сапоги лизать аж ЗЕлёные слюни капают..
14.07.2020 22:57 Ответить
...це касаби нас вітають з 30-річчям прийняття Декларації про незалежність
14.07.2020 22:59 Ответить
Зрозумійте. Поки капюри не отримують по зубах, вони нічого не розуміють. Я особисто допрашував полонених. Знаю як це робиться. Там зразу, то в минен мамка і купа дтлахів, ось ягрошей нгемаю. Все в соплях та у сльзах. Знаєе падл, що обміняють....ю
14.07.2020 23:01 Ответить
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4333
14.07.2020 23:04 Ответить
А где Джавелины?
14.07.2020 23:05 Ответить
Ходили слухи,что где-то на Западной Украине на складе пылятся
14.07.2020 23:26 Ответить
ходят слухи, что не слухи, по договору их нельзя использовать в ордло. и не на, кацапское говно, а В западной Украине.
14.07.2020 23:37 Ответить
А ты уже и определил,что я кацапское говно?Теперь буду думать где же я спалился
14.07.2020 23:44 Ответить
Це коли вже захід України став окремою державою, що треба писати «в»?

Запам'ятай, кацапе: «в» - це про країну, «на» - це про територію. В Україні немає кордонів з заходом чи сходом, тому треба говорити: на заході, на Донбасі, а не в Донбасі та в західній.
15.07.2020 00:17 Ответить
Как же так ? Булавоносный пианист видел в глазах у ху@ла мирные намерения.....и даже войну уже кончил.... Шо -то не заладилось .Может уже пора сдачи давать? Или сначала прогнать зеленое недоразумение ?
14.07.2020 23:05 Ответить
Раз не отвечаете,то будет с каждым днем все хуже и хуже.
14.07.2020 23:06 Ответить
Сейчас Веровный Сцыкло может резко заболеть коронавирусом, в тяжелой форме.
14.07.2020 23:08 Ответить
найбільш прийнятний варіант-- а далі, інвалідність і неможливість виконувати обов'язки або пишне погребіння)))
15.07.2020 00:12 Ответить
Ето вам результат недавних переговоров Ермака и Козака. Сколько говорилось что никаких переговоров с террористами тем более с мокшанскими террористами. Особенно бесит что ниши якобы дали достойную ответку. И тупой понимает что тот кто только отвечает, притом в свинячий голос, достойной ответкой вряд ли может считаться и вряд ли враг понес потери серьезнее чем у нас
14.07.2020 23:15 Ответить
Гоніть кацапів з сайту,баньте їх, вони вороги наші.
14.07.2020 23:51 Ответить
Заскапойся, фіктивний патріот. Не роби кіпіш, ніч на дворі, всі люди сплять.
15.07.2020 00:21 Ответить
Ще одна!!! Коли ви вже всі щезнете кацапи плядські?
15.07.2020 00:57 Ответить
15.07.2020 01:20 Ответить
Когда убили десять Турецких солдат, то Эрдоган за это положил не одну сотню русских мгновенно отреагировал и поднял Байрактары и мочил гнид, а наш придурок только на рояле членом может играть. Мне вообще кажется, что Зеленский - это ватник. Он тупо, как Янык за РФ.
14.07.2020 23:58 Ответить
кацапо-фашисты понимают и уважают только силу!
нужно вооружатся до зубов!и выжигать этих чмырей кацапских!
15.07.2020 00:07 Ответить
Тож нам з Канади поставили багато снайперських далекобійних гвинтівок! То чому не віддати наказі і не іпашити русню на випередження, щоб тварі рила свої навіть не могли з окопа висунути!?
15.07.2020 00:10 Ответить
Винтовки канадские также как и турецкие байрактары у Зеленского под семью замками чтоб не дай бог стрелять не начали в мирные глаза *****.
15.07.2020 00:14 Ответить
Читаю стрічки новин і зло бере: То депутани замовили цукерок то прийняли ігровий закон і тому подібна фігня.... Де так званий головнокомандуючий? Вспався, чи від новосілля не прочумався? Поранений довгий час лежить на полі а воно мовчить.... А на місці що? Агов,командири! Чи зовсім скурвилися? Хіба так можна до людей відноситися?
15.07.2020 00:31 Ответить
Воно обнюхалося ...
15.07.2020 00:47 Ответить
Кремля вже немає, тобі пісець прийшов, білий та пухнастий.
15.07.2020 01:04 Ответить
О, дружок тлі явився, таке саме обнюхане.
Пельку стулило !
Погрожує воно !
15.07.2020 01:17 Ответить
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 100
15.07.2020 04:31 Ответить
А у відповідь на те що семеро українських воїнів героїв отримали від російських окупантів поранення ...резидент ЗЕбіл - капітулянт, він тільки продажний прокремлівський яничара як вірний пес віддано і постійно дивиться в очі своєму господареві кривавому фашисту )(уйлу. Бажаючи слухняно виконати всі його будь-які побажання.
15.07.2020 04:30 Ответить
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5865
15.07.2020 04:35 Ответить
Зеля по тебя .зимой придут точно .
15.07.2020 05:31 Ответить
Цензор як завжди бреше.Як замітка про Сірію то там російські військов, як про ДиРу то терористи. Немає там терористів, найманців, сепаратистів там регулярні російські окупаційні війська.
15.07.2020 06:35 Ответить
"ОдиннароТ" усиливает провокации: вчера убили медика, сегодня ранили семерых воинов.
"ОдномунароТу" очень нужно, чтобу у ВСУ сдали нервы и ВСУ спихнула "бубочку". Тогда либо "народно-освободительная" российская армия войдет, наконец, в Украину, чтобы "защитить законно-избранную власть", либо будут перевыборы, на которых ЗЕбилы отдадут голоса Шарию, а он их подарит Киве. Кива - президент-дрочер - РФ полностью устроит, это же в самом прямом смысле представитель "одного нароТа".
15.07.2020 06:43 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской поганиРосійські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9652
15.07.2020 08:43 Ответить
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7875
15.07.2020 08:45 Ответить
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и консервы дерьмака, которые не желают понять или делают вид, что не понимают: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
15.07.2020 08:48 Ответить
где джавелины? в казино проиграли?
15.07.2020 11:44 Ответить
А наш главнокомандующий сейчас очень занят игорным бизнесом!! А дела на фронте подождут!!
15.07.2020 14:06 Ответить
А наш главнокомандующий сейчас очень занят игорным бизнесом!! А дела на фронте подождут!!
15.07.2020 14:06 Ответить
А где же наша хваленная "СТУГНА"" и турецкие БПЛА " БАЙРАКТАРЫ"??
15.07.2020 14:09 Ответить
