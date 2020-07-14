РУС
Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепре полицейские задержали банду квартирных воров, причастных к серия краж на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что в состав преступной группы входили трое жителей города Днепр, в возрасте от 23 до 34 лет. Злоумышленники путем подбора ключа и отжима окон проникали в квартиры и осуществляли кражу ценного имущества. После совершения преступления мужчины оставляли место происшествия на автомобиле OPEL Vectra B (иностранной регистрации).

13 июля оперативники криминальной полиции Днепровского отдела полиции, с привлечением полицейских полка полиции особого назначения задержали трех фигурантов преступной группы.

Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция 02

Также смотрите: Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В тот же день правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле воров. В результате следственных действий полицейские изъяли травматический пистолет Макаров, пистолет EKOL MAJOR, патроны, гранату Ф-1, запал с маркировкой УЗРГМ-2, нож, ювелирные изделия, часы, золотые изделия, закладные на уже сбытые в ломбарды похищенные вещи.

Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция 03
Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция 04

Смотрите: Вооруженную группу, которая специализировалась на разбоях, задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержанным грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

воровство (662) Днепр (4492) криминалитет (608) Нацполиция (16706) правоохранительные органы (2972) силовики (2800)
Топ комментарии
+6
А я прочитав квартальних.
14.07.2020 22:23 Ответить
+3
Расстрелять на площади в день поимки.
Какой суд еще нужен, если поймали в чужой квартире?
14.07.2020 22:29 Ответить
+2
https://censor.net/user/410601 Вони ж не кретини- возити із собою серйозну зброю. Серйозну беруть із схованок, коли ідут на діло. А це так, про всяк випадок.
14.07.2020 22:54 Ответить
А я прочитав квартальних.
14.07.2020 22:23 Ответить
https://censor.net/user/472605 А там, нижче, про "Антонов", який був, ще недавно, конкуретноспроможний, а тепер його будівлі підуть в рахунок виплат, по заборгованості.
14.07.2020 22:57 Ответить
https://censor.net/user/327143 Кому він був конкурентом? Хіба що московському сухому,якого також ніхто не хоче і також все покривається там,за рахунок московських рабів
14.07.2020 23:00 Ответить
https://censor.net/user/472605 Правильно, не був конкурентом, бо у "Мрії" і "Антея" конкурентів і досі немає.
15.07.2020 00:12 Ответить
https://censor.net/user/327143 На проект Мрії витратили десятки мільярдів тодішніх рублів.Такий літак нікому не потрібен.А возять ним,бо дешево.Не різати ж його,це не бойовий літак.Тому і возять.Зніміть з очей пилину,думайте реалізмом,а не подібно до московитів.
15.07.2020 00:16 Ответить
Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1239 https://censor.net/user/472605 А Ви не користуйтесь хуторянське мисленням.І до чого тут Росія? Не буває сильних країн без сильної промисловості, а мріяти про аграрну суперкраїну можуть тільки кретини. Ось так думаючи і віддали ядерну зброю і порізали літаки- носії ядерної зброї. Тепер маємо війну.
15.07.2020 13:16 Ответить
https://censor.net/user/327143 Це у вас таке мислення.Так без сильної промисловості не буде сильна Україна.Саме тому,я проти цих державних підприємств.Бо вони тільки тягнуть гроші з бюджету.І нічого не можуть.Так і будемо в заді,з цим всім,що зараз.
15.07.2020 20:11 Ответить
Расстрелять на площади в день поимки.
Какой суд еще нужен, если поймали в чужой квартире?
14.07.2020 22:29 Ответить
еслі грабіть - то по-крупному, корпусамі і ешелонамі

Президент України https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський підписав закон про передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі ДП "Антонов"
Про це повідомляє https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-zakon-pro-peredachu-vishomu-antikorupcijn-62269 пресслужба ОПУ.
"Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" № 730-ІХ, який Верховна Рада Україна ухвалила 18 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Документ передбачає передачу від ДП "Антонов" в управління Вищого антикорупційного суду нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 за ринковою вартістю, визначеною звітом про незалежну оцінку майна.
14.07.2020 22:31 Ответить
Що цікаво що сабаков викидає всі розкриття спонтанно..щось не так так но тобі банду розкрили...Всім відомо що мусора контролюють злочину діяльність і по потребі викидають розкриття.а так вони були б не цікаві і стільки грошей не сосали б з держави.. Сабаков головний злочинець..Це все лапша на вуха ...зеленому лайну...
14.07.2020 22:41 Ответить
та мабуть тупо попалились, от і затримали. Чомусь нічого не озвучують щодо їх нац чи територіальної приналежності, бо якщо з кавказу, то це команда рехворматора, а сабаков, його не любить і конкуренції не потерпить, тому й затримали.
14.07.2020 22:48 Ответить
Два травмати (один перероблений із стартового) і навчальна граната. Озброєні до зубів! 🤣
14.07.2020 22:50 Ответить
https://censor.net/user/410601 Вони ж не кретини- возити із собою серйозну зброю. Серйозну беруть із схованок, коли ідут на діло. А це так, про всяк випадок.
14.07.2020 22:54 Ответить
Граната ржавая. От копателей...
15.07.2020 01:49 Ответить
Звичайна учбова, не копана.
15.07.2020 13:16 Ответить
В Америке шлепнул вора в своём доме - приехали менты и увезли труп в морг...
В Украине за то же самое _ приехали менты и увезли хозяина на 9 лет в тюрьму...
В Украине за то же самое - депутату или гос. вору-чиновнику даже повестку не вручат...
15.07.2020 01:46 Ответить
гастролеры с лугандона? Тю...счас осел их на ватных таксистов сменяет, не переживайте
15.07.2020 10:14 Ответить
 
 