Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепре полицейские задержали банду квартирных воров, причастных к серия краж на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что в состав преступной группы входили трое жителей города Днепр, в возрасте от 23 до 34 лет. Злоумышленники путем подбора ключа и отжима окон проникали в квартиры и осуществляли кражу ценного имущества. После совершения преступления мужчины оставляли место происшествия на автомобиле OPEL Vectra B (иностранной регистрации).

13 июля оперативники криминальной полиции Днепровского отдела полиции, с привлечением полицейских полка полиции особого назначения задержали трех фигурантов преступной группы.

Также смотрите: Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В тот же день правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле воров. В результате следственных действий полицейские изъяли травматический пистолет Макаров, пистолет EKOL MAJOR, патроны, гранату Ф-1, запал с маркировкой УЗРГМ-2, нож, ювелирные изделия, часы, золотые изделия, закладные на уже сбытые в ломбарды похищенные вещи.





Смотрите: Вооруженную группу, которая специализировалась на разбоях, задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержанным грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.