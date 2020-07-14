Вооруженная банда квартирных воров задержана в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Днепре полицейские задержали банду квартирных воров, причастных к серия краж на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что в состав преступной группы входили трое жителей города Днепр, в возрасте от 23 до 34 лет. Злоумышленники путем подбора ключа и отжима окон проникали в квартиры и осуществляли кражу ценного имущества. После совершения преступления мужчины оставляли место происшествия на автомобиле OPEL Vectra B (иностранной регистрации).
13 июля оперативники криминальной полиции Днепровского отдела полиции, с привлечением полицейских полка полиции особого назначения задержали трех фигурантов преступной группы.
В тот же день правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле воров. В результате следственных действий полицейские изъяли травматический пистолет Макаров, пистолет EKOL MAJOR, патроны, гранату Ф-1, запал с маркировкой УЗРГМ-2, нож, ювелирные изделия, часы, золотые изделия, закладные на уже сбытые в ломбарды похищенные вещи.
Задержанным грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Какой суд еще нужен, если поймали в чужой квартире?
В Украине за то же самое _ приехали менты и увезли хозяина на 9 лет в тюрьму...
В Украине за то же самое - депутату или гос. вору-чиновнику даже повестку не вручат...