РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9965 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 986 2

Вспышки COVID-19 в Киеве чаще всего фиксируются в больницах, монастырях и общежитиях, - Госпродпотребслужба

Вспышки COVID-19 в Киеве чаще всего фиксируются в больницах, монастырях и общежитиях, - Госпродпотребслужба

Вспышки коронавируса в Киеве наиболее часто фиксируются в больницах, монастырях и общежитиях.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).

"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.

Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии Киевского университета технологий и дизайна - вспышка COVID-19 среди иностранных студентов, - Госпродпотребслужба

"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.

Автор: 

карантин (16729) Киев (26006) Госпродпотребслужба (261) Рубан Олег (124) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виглядає дуже підозріло -як цільове зараження!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:34 Ответить
Зачем нужны общежития,если учебы сейчас нет,да и вообще учеба дистанционная???
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
 
 