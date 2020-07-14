Вспышки COVID-19 в Киеве чаще всего фиксируются в больницах, монастырях и общежитиях, - Госпродпотребслужба

Вспышки коронавируса в Киеве наиболее часто фиксируются в больницах, монастырях и общежитиях.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).

"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.

Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.

"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.