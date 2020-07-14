РУС
Заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским: Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость НБУ.

Об этом говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским, которые состоялись во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - отметила глава МВФ.

Она подчеркнула, что это все "важнейшие предпосылки для инвестиций и роста".

Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка.

"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала Президента Зеленского соблюдать обоснованную денежно-кредитною и финансовую политики - они являются ключевыми для усиления инвестиций, а также инклюзивного роста", - заявила директор- распорядитель МВФ.

Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа"

+16
Тварь, яка не називає путіна агресором, дозволяє літати літакам та плавати російсько-фашистським кораблям.Такого ще не було, 153 мільйонери сидять у фракції СН і в кріслі президента людина, яка 380 грн податку сплатила за 5 років війни
14.07.2020 23:32 Ответить
+16
Лайнокомандувач, який весело смалить айкоси у той час, коли солдатів його країни, поранених та мертвих, не можуть забрати з поля бою, має бути повішений на першій же смереці.
14.07.2020 23:37 Ответить
+14
помнится, шмаркля год назад, в "столице" Канады - Торонто (да, шмаркля перенес её) - хвастался что Порох сделал НБУ независимым)
а тут зашквар очередной - и шмаркля снова полный лошара))

14.07.2020 23:51 Ответить
Скоро буде багато гривень?
14.07.2020 23:30 Ответить
https://censor.net/user/315845 Як купонів.
14.07.2020 23:31 Ответить
не буде !
серьозна дама поставила Вовочку рачки.....
14.07.2020 23:32 Ответить
***** в пупок поцілував,чи що?
15.07.2020 01:37 Ответить
"а как нам жить, если бюджет для лохов посчитали по 30? а по 27 мы сами - полные лохи"(с)зеленский
14.07.2020 23:49 Ответить
Цитати вєлікіх нєлохів
14.07.2020 23:53 Ответить
15.07.2020 00:26 Ответить
1 зебиллион.
15.07.2020 00:28 Ответить
1 пупільон рівний 1 гривні
15.07.2020 01:39 Ответить
І вони будуть дешеві!
15.07.2020 10:37 Ответить
І, головне, вони будуть дешеві!
15.07.2020 10:38 Ответить
14.07.2020 23:32 Ответить
14.07.2020 23:51 Ответить
"а как нам жить, если бюджет для лохов посчитали по 30? а по 27 мы сами - полные лохи", заявил зеленский - требуя от НБУ печатать гривны
14.07.2020 23:52 Ответить
Немає що там ламати-шоколадний порох вже рік,як з дупи сиплеться -от придурки й лижуть.
15.07.2020 01:49 Ответить
а ти тупенький, як я подивлюсь
15.07.2020 09:23 Ответить
Ні.Я тут зеленою шмарклею граю по губам шоколадок та по рошену,мов по роялю.
15.07.2020 09:26 Ответить
14.07.2020 23:32 Ответить
Їш хоч сало,хоч гімно,але вуха мий.
15.07.2020 01:59 Ответить
Интересы Украины не волнуют 3Ерашиста! Он рф служит.
14.07.2020 23:35 Ответить
так як і тим 73,22%, які його обрали.
Давайте будемо реалістами.
14.07.2020 23:38 Ответить
Головне,аби ПАрашу цікавили.Жму руку.
15.07.2020 09:30 Ответить
14.07.2020 23:37 Ответить
Молодец:"Жму руку","Обнимаю".
15.07.2020 02:02 Ответить
15.07.2020 04:16 Ответить
шкода смереки, гарне ж дерево
зазвичай, суха осика підійде
15.07.2020 07:13 Ответить
уже и глава мвф не выдержала тупости ишака, и дает ему подсказки.
15.07.2020 00:01 Ответить
Короче, не договорились. Зеля сказал ей что у него два варианта: включить печатный станок, или повеситься.
15.07.2020 00:07 Ответить
почему не договорились?
насчет печатного станка дама сказала НЕТ !
а повеситься - это на усмотрение ЗЕли.....
15.07.2020 00:24 Ответить
Вчера с коллегами снимали зарплату в разных банкоматах и везде выдавали новыми （!）купюрами. Скорее всего, печатный станок уже работает вовсю （еще один бешеный принтер?）.
15.07.2020 04:50 Ответить
правильное замечание, даже запах купюр выдает и нумерация
перспектива зимбабве или как там: грузите гривны бочками, братья Карамазовы
15.07.2020 07:19 Ответить
Ты смотри, как МВФ переживает за интересы Украины! Георгиевой, оказывается виднее, как надо, чтобы им деньги капали.
15.07.2020 00:09 Ответить
МВФ береться виступати гарантом незалежності НБУ від України?
15.07.2020 00:26 Ответить
15.07.2020 00:27 Ответить
Георгієва сказала,що "ця незалежність має бути забезпечена і наступником Голови"

А що вже поросенкового Смоляка змила в БД?
15.07.2020 02:18 Ответить
15.07.2020 04:44 Ответить
Вот до кого треба звертатися главі МВФ.
15.07.2020 08:21 Ответить
независимый как гонтарева ,разрешена только алкагольная зависимость
15.07.2020 06:37 Ответить
А чё эта тётка говорит об интересах Украины и скромно умалчивает об интересах МВФ? Хто она? Шо ей здесь надо?
15.07.2020 06:49 Ответить
так она же чистая мать Тереза - белый ангел, целиком и полностью "безкорислива"
хочет и здесь "помочь". Чем хуже-тем лучше....
15.07.2020 07:25 Ответить
Вообще-то у нее денег взяли.
15.07.2020 09:10 Ответить
И шо? Теперь она будет танцевать заёмщика и спэрэду и сзаду? Вам приходилось брать кредит и подписывать кредитный договор? И шо из банка приходили а ваш дом и хозяйничали там?
15.07.2020 15:42 Ответить
О, прювет разоблачителю крававых замыслов импириализьма!
Ленин акбар!
15.07.2020 10:51 Ответить
Воистину акбар! А шо? Ленин сумел построить страну остатки которой вот уже 30 лет империалисты с компрадорами расхищают.
15.07.2020 15:44 Ответить
"Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов"
15.07.2020 16:48 Ответить
Головне щоб курс гривні в три рази не опустили як Гонтариха з Питром у свій час
15.07.2020 07:33 Ответить
Ні, головне не це. Головне знайти розум і на майбутнє не втрачати його.
15.07.2020 08:01 Ответить
А я про що?
15.07.2020 09:03 Ответить
Беня против интересов Украины, поскольку эти интересы напрямую противоречат его персональным интересам. И рассчитывать на то, что клоун не будет слушать беню, не стоит. Беня приехал работать, Вот он и работает. Клоун пришел к власти играть на трубе(бени). Вот он и играет.
15.07.2020 07:57 Ответить
"Заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским: Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины" - они там в МВФ дурачками прикидываются. Будет сделано всё, что в интересах Коломойского, а не Украины.
15.07.2020 09:15 Ответить
Козлощелепний дурачок-іди звідси-тут поросячі капусту зїли.
15.07.2020 09:38 Ответить
Та воно ж брехло, це його професія. МВФ ще досі вірить йому?
15.07.2020 09:23 Ответить
Что-то глава МВФ не беспокоилась, когда при Порошенко Нацбанк был полностью зависимым от Пети через ручную Гонтареву, которая была у него на коротком поводке.
15.07.2020 10:18 Ответить
О выползло....
Только Расия подставит тибе плечо в трудный час!
15.07.2020 10:53 Ответить
Ты больной старый человек. Петух утром на зорьке прокукарекает, так ты - это происки расии. Спать не дает. Чучело, опустись на землю. Причем плечо кацапстана у моему посту? Ты его хоть читал? Или разве Петя и Гонтарева не были дружны? Кстати, Гонтарева Рада назначила главой НБУ по представлению Порошенко. А Петя знает кого назначать!!!
15.07.2020 15:06 Ответить
Убедил! Верю, что твоё гавно льётся совершенно искренне и бесплатно!
Глава МВФ - известная дура по сравнению с нашим Колей!
Она, естественно ху..ню порет, ну там "Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка"
А на самом деле Коля знает, что Порошенко с Гонтаревой украли из банка 100 миллиардов и вывили в афшор!!!
15.07.2020 15:42 Ответить
Счас тучей полезут ети ублюдки-разаблачитель импириалистичнсеого запада...
Напрягая тощие задницы завоют про проклятых соросят, дядю Сэмя, тянущего костлявые руки к народным богатствам ну и далее по списку....
Все цивилизованные страны, все там МВФы - сборище идиотов, только они разоблачили их пидступные замыслы!
15.07.2020 10:58 Ответить
Встречалась инфа, что Венгрии в своей конституции прописала, что ее Нацбанк подчиняется ее Кабмина. Если это правда, то почему МВФ от члена Ес не требует сделать её Нацбанк независимым для ее же блага. Все это сказки хозяев внешнего управления Украиной.
15.07.2020 12:59 Ответить
Да, да!
Вот они, вот - по стене ползут!
Проклятые импириалистческие соросята!
15.07.2020 15:43 Ответить
 
 