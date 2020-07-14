Заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским: Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость НБУ.
Об этом говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским, которые состоялись во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - отметила глава МВФ.
Она подчеркнула, что это все "важнейшие предпосылки для инвестиций и роста".
Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка.
"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала Президента Зеленского соблюдать обоснованную денежно-кредитною и финансовую политики - они являются ключевыми для усиления инвестиций, а также инклюзивного роста", - заявила директор- распорядитель МВФ.
серьозна дама поставила Вовочку рачки.....
но зе-лох всё поломал
а тут зашквар очередной - и шмаркля снова полный лошара))
Давайте будемо реалістами.
зазвичай, суха осика підійде
насчет печатного станка дама сказала НЕТ !
а повеситься - это на усмотрение ЗЕли.....
перспектива зимбабве или как там: грузите гривны бочками, братья Карамазовы
А що вже поросенкового Смоляка змила в БД?
хочет и здесь "помочь". Чем хуже-тем лучше....
Ленин акбар!
Только Расия подставит тибе плечо в трудный час!
Глава МВФ - известная дура по сравнению с нашим Колей!
Она, естественно ху..ню порет, ну там "Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка"
А на самом деле Коля знает, что Порошенко с Гонтаревой украли из банка 100 миллиардов и вывили в афшор!!!
Напрягая тощие задницы завоют про проклятых соросят, дядю Сэмя, тянущего костлявые руки к народным богатствам ну и далее по списку....
Все цивилизованные страны, все там МВФы - сборище идиотов, только они разоблачили их пидступные замыслы!
Вот они, вот - по стене ползут!
Проклятые импириалистческие соросята!