Заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским: Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость НБУ.

Об этом говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским, которые состоялись во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.



"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - отметила глава МВФ.



Она подчеркнула, что это все "важнейшие предпосылки для инвестиций и роста".



Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка.

"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала Президента Зеленского соблюдать обоснованную денежно-кредитною и финансовую политики - они являются ключевыми для усиления инвестиций, а также инклюзивного роста", - заявила директор- распорядитель МВФ.

