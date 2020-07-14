Концепция переходного правосудия для оккупированных Крыма и Донбасса будет направлена в ОП в ближайшие недели, – Кориневич

В ближайшие две недели рабочая группа по разработке концепции переходного правосудия для оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса отправит ее окончательный текст в Офис президента Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Текст сейчас финализирован, передача в Офис президента – дело ближайшей недели или двух… Наш проект концепции переходного правосудия учитывает опыт всех судебных дел, которые проходили в Украине по событиям и в Крыму, и на Донбассе. Эта концепция не проводит различия между ситуацией в этих регионах – все это один международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации против Украины", – отметил постпред.

Кориневич уточнил, что утверждение концепции переходного правосудия указом президента Украины будет лишь первым шагом для дальнейшего внесения изменений в Уголовный кодекс.

"Затем правительству будет дано поручение разработать соответствующие меры в исполнение этой концепции. И дальше уже будут разрабатываться проекты законов и постановлений Верховной Рады, которые определят вопрос ответственности. Но я сразу могу сказать, что если гражданин Украины работал на временно оккупированной территории, например, медсестрой, то тут нет речи о его привлечении к ответственности", – заключил Кориневич.