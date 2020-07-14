РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 668 24

Концепция переходного правосудия для оккупированных Крыма и Донбасса будет направлена в ОП в ближайшие недели, – Кориневич

В ближайшие две недели рабочая группа по разработке концепции переходного правосудия для оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса отправит ее окончательный текст в Офис президента Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Текст сейчас финализирован, передача в Офис президента – дело ближайшей недели или двух… Наш проект концепции переходного правосудия учитывает опыт всех судебных дел, которые проходили в Украине по событиям и в Крыму, и на Донбассе. Эта концепция не проводит различия между ситуацией в этих регионах – все это один международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации против Украины", – отметил постпред.

Кориневич уточнил, что утверждение концепции переходного правосудия указом президента Украины будет лишь первым шагом для дальнейшего внесения изменений в Уголовный кодекс.

"Затем правительству будет дано поручение разработать соответствующие меры в исполнение этой концепции. И дальше уже будут разрабатываться проекты законов и постановлений Верховной Рады, которые определят вопрос ответственности. Но я сразу могу сказать, что если гражданин Украины работал на временно оккупированной территории, например, медсестрой, то тут нет речи о его привлечении к ответственности", – заключил Кориневич.

Автор: 

Крым (26453) Донбасс (26961) деоккупация (848) Кориневич Антон (91)
Топ комментарии
+6
_Можно быть уверенным, что это будет антиукраинская поганка, гнусный зелёно-рашистский пасквиль.
14.07.2020 23:33 Ответить
+6
Какой то, курва, институт Будущего.Сначала определитесь с концепцией освобождения этих анклавов.А потом придумаем как повесить тамошних подонков.
14.07.2020 23:45 Ответить
+4
Шкуру уже делят.
14.07.2020 23:35 Ответить
А слабо не включать говномёт пока не будет опубликована концепция?! Я уже но говорю о мерах во исполнение этой концепции и/или проекта законов и постановлений Верховной Рады.
15.07.2020 07:34 Ответить
не спеши юшку пыть - нехай курка вкипыть
14.07.2020 23:38 Ответить
...а на базах довкола у них - російський контингент... цієї ночі щось буде...

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283129322300203008 37 мин

В центр Минска ввели войска - солдаты в форме с флягами.
14.07.2020 23:42 Ответить
показать весь комментарий
У флягах бояра.
14.07.2020 23:45 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283140061119369217 4 мин

Сегодня впервые понял, что в Беларуси все серьезно.
Посреди недели, в будний день, без особых лидеров и организации, люди устроили, по меркам Беларуси, серьезную движуху.
И похоже на то, что градус этой движухи будет нарастать.
Видимо действительно Лука уже всех достал до ручки..
14.07.2020 23:49 Ответить
Чим би дитя не тішилось...
14.07.2020 23:43 Ответить
...Росіяни, якщо вони справді зважаться на проведення військової операції для вирішення проблеми води в окупованому Криму, плануватимуть швидку операцію, яка поставить Україну і всю світову спільноту перед доконаним фактом окупації відповідної частини Херсонської області. Короткі відстані будуть сприяти цьому.
Може йтися не про звичний для більшості повномасштабний наступ, а про точкове захоплення вертикальними десантами ключових об'єктів, рейдові наземні дії за підтримки гелікоптерів і літаків, точкове підключення посилених батальйонних і ротних тактичних груп із Криму. Головна небезпека - сценарій швидких дій для створення довершених фактів (fait accompli) разом із подальшою загрозою великої ескалації для того, щоб змусити іншу сторону прийняти нову доконану реальність.
В таких умовах головне - швидкість реакції з боку військового керівництва на місцях. На класичне погодження всіх заходів із Києвом не буде часу. Тим самим, українські військові на півдні України повинні бути готовими діяти, не чекаючи погодження із Києвом, якщо відповідна загроза почне реалізуватися. Якщо українські військові почнуть швидко реагувати і їм вдасться виявити і знищити, або скувати передові наступаючі підрозділи російських військ, а також паралельно організовувати перекидання додаткових сил (в пергу чергу артилерії), то можна гарантувати, що ворог відмовиться від своїх намірів і повернеться до вихідних позицій. - https://texty.org.ua/articles/101446/golovne-diyaty-shvydko-u-zsu-dostatno-syl-shob-daty-vidsich-rosijskomu-nastupu-z-krymu/?src=main
14.07.2020 23:43 Ответить
Ашотакоє, за впопуврєдніка нікакой концєпсії і нєбіла??
14.07.2020 23:44 Ответить
Мля, ТРИБУНАЛ!!
14.07.2020 23:50 Ответить
Чєта Мнє напомінаєт, шо такоє уже било..
Кончілося банальним пєрєходом бабла із
одніх лап в другіє...
😎
14.07.2020 23:55 Ответить
переходное правосудие - это простить тех кто убил медика, и дать им особый статус? ну вы и уроды, слуги урода
14.07.2020 23:58 Ответить
Вы читали концепцию?
15.07.2020 07:37 Ответить
понять и простить, ну и что что завалил медика и разведчиков...
14.07.2020 23:59 Ответить
уроды клонят к амнистии кизяков и убийц наших медиков...
15.07.2020 00:00 Ответить
Откуда информация про амнистию?
15.07.2020 07:38 Ответить
какое-то уродство, сепарам особый статус, переходное правосудие, а волонтерам и медикам турма или смерть, как позавчера... чья это власть, подкоцапников и сепаров?
15.07.2020 00:07 Ответить
Сколько волонтёров посадила нынешняя власть?
15.07.2020 07:39 Ответить
если кто-то работал медсестрой, то он лечил сепаров которые убили нашего медика, им особый статус? за это?
15.07.2020 00:09 Ответить
С каких пор медиков судят за то, что лечат и выносят с поля боя раненых? Хоть одного в Нюрнберге судили?
15.07.2020 07:41 Ответить
Дайте угадаю, это та самая амнистия для сепаров, госслужащих-предателей и просто совершивших преступления. Я угадал?
15.07.2020 09:40 Ответить
 
 