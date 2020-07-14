Террористы из ОРДЛО всячески препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские вузы, испугались, что потеряют молодежь, - Казанский

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что оккупационные власти в ОРДДЛО под предлогом коронавируса и другим причинам запрещают выезжать молодежи для поступления в украинские вузы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в вузы на подконтрольную территорию.

На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский вуз - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина.

Сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории. Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР".

Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи".