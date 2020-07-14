РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9918 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 571 81

Террористы из ОРДЛО всячески препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские вузы, испугались, что потеряют молодежь, - Казанский

Террористы из ОРДЛО всячески препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские вузы, испугались, что потеряют молодежь, - Казанский

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что оккупационные власти в ОРДДЛО под предлогом коронавируса и другим причинам запрещают выезжать молодежи для поступления в украинские вузы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в вузы на подконтрольную территорию.

На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский вуз - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина.

Сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории. Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР".

Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи".

Террористы из ОРДЛО всячески препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские вузы, испугались, что потеряют молодежь, - Казанский 01

Автор: 

вступительная кампания (289) оккупация (10265) абитуриент (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:10 Ответить
+15
бедные бедные манкруты, не успевают, прийдется поступать в дыре... а шо делать, нада как-то жыть...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:04 Ответить
+12
При этом научили настолько, что они упорно не хотят поступать в "институты дыныры", а хотят поступать в украинские
показать весь комментарий
15.07.2020 00:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Осталось россиянам выставить аналогичное предложение и как должны обрадоваться Под- ********.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:01 Ответить
очередная куйня от зебилов провалилась...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:01 Ответить
бедные бедные манкруты, не успевают, прийдется поступать в дыре... а шо делать, нада как-то жыть...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:04 Ответить
Дурак что ли?Сколько лет было нынешним 17ти летним шесть лет назад?Ещё скажи, что они в том возрасте ходили на рЫхфЫрендум и вАивАле против биндерафф...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:07 Ответить
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:10 Ответить
При этом научили настолько, что они упорно не хотят поступать в "институты дыныры", а хотят поступать в украинские
показать весь комментарий
15.07.2020 00:11 Ответить
та ні.Просто там без пільг.А тут їм обіцяють всілякі пільги.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:10 Ответить
Что удобнее-жить с папой/мамой в том же Донецке на квартире, или ехать в другой город или жить в общаге в друом городе, где никакие папа/мама тебе особо не помогут?Офигенные льготы, ага.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:17 Ответить
Дaже если так, то за 5 лет учёбы они увидят, что действительно происходит в Украине и Мире, после чего вряд ли захотят вернуться в ОРДЛО, если оно так и останется.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:21 Ответить
То є так,але не зрозуміло за що ці пільги
показать весь комментарий
15.07.2020 09:20 Ответить
Вот вот, какой процент из них "штирлицов" и "йоганов вайсов", а даже если они не уроды, почему по происхождению они вправе забирать бюджетные места у нормальной украинской молодежи, только потому что клоун так решил. Пусть бы конкурировали на равных.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:08 Ответить
Нет , не дурак .Строго следует своим инструкциям запоребриковым . И навязывает дуракам своё мнение .
показать весь комментарий
15.07.2020 00:11 Ответить
валерий, ты обоснуй свои слова, или ты п-бол
показать весь комментарий
15.07.2020 00:12 Ответить
Лучше видеть эту молодёжь у себя , а не в окопах , что тут не ясного ? Другого пути у них нет . Там это очень хорошо понимают и препятствуют , как могут .
показать весь комментарий
15.07.2020 00:16 Ответить
ты дурака не включай, обоснуй что я с инструкциями из-за поребрика для начала...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:19 Ответить
Если не из-за поребрика , значит бессознательно способствуешь врагу . Это не лучше .
показать весь комментарий
15.07.2020 00:22 Ответить
это не обоснование, докажи что я с инструкциями из-за поребрика, и я в медиков не стрелял, а сделали это из дыры, а эти там живут, и кто был не согласен давно в киеве с номерами АН...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:24 Ответить
Я тебе объяснил , в чём ты не прав . Если тебе это не дано понять , то тут я тебе ничем помочь не смогу . А что в Киев одни только патриоты уехали - не надо мне рассказывать .
показать весь комментарий
15.07.2020 00:30 Ответить
ок, объяснил. ты ответь за свои слова с инструкциями из-за поребрика, или слабо
показать весь комментарий
15.07.2020 00:31 Ответить
а ты сам то где щас обитаешь?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:32 Ответить
Куда могли уехать 15-ти летние (и младше) без родителей? Pодители могли же остаться там из-за работы, родственников итд. Не суди и не греби всех под одну гребёнку - у всех разные ситуации.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:25 Ответить
Достаточно того, что ты от 17 не можешь отнять 6, это весьма красноречиво говорит о твоих умственных способностей.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:20 Ответить
ты тупо съехал, жалкий... все ещё даю тебе шанс предоставить доказательства. иначе какой разговор с п-болом...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:21 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 00:22 Ответить
слив защитан, чмырь
показать весь комментарий
15.07.2020 00:25 Ответить
Зато не умирают в войнах, которые ведет НАТО!


И главное, какие перспективы появились для высокооплачиваемой работы за рубежом: ИГИЛ, ХАМАС, Талибан!
показать весь комментарий
15.07.2020 00:05 Ответить
Ідуть вони лісом.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:08 Ответить
Выехать можно через кацапию. Вроде там открыта граница. Но рвать придется раз и навсегда. Потом уже дныри к мамке на каникулы не пустят.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:03 Ответить
Аж расплакался от сожаления!
показать весь комментарий
15.07.2020 01:40 Ответить
В Киеве и без них полно "деток", которые любят на камеру рассказывать, что Крым - это Россия и срывать украинские флаги.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:57 Ответить
и поєтому не надо всех под одну гребенку
показать весь комментарий
15.07.2020 08:09 Ответить
Це зрада чи перемога?В ОРДЛО вам кожне сопля скаже "Умру за Пупіна-це круто!"
показать весь комментарий
15.07.2020 04:20 Ответить
ти з ОРДЛО пишеш, кацап?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:09 Ответить
Ні,козлощелепний.Я тут зеленою шмарклею граю по губам шоколадок та по рошену,мов по роялю.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:14 Ответить
Ах, ты ж тварь рашистская,ответите подонки за подлую развязанную войну,расплатитесь тотальной нищетой и распадом гнойника- заСрахи
показать весь комментарий
15.07.2020 09:43 Ответить
Якщо якийсь козлощелепний вилупок з московії тут називає себе ще й рус с Кия (русский)-він точно -зайвохромосомне *****.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:48 Ответить
Так а в чем смысл их поступления в наши вузы ро льготам что бы работали и не воевали ? так и папиков тогда их нужно по льготе на работу у нас взять что бы на работу ходил а не в окопе стрелял в бизнес их запустить тоже по льготам что бы без налогоа они же ордынцы
показать весь комментарий
15.07.2020 05:33 Ответить
Смысл есть.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:18 Ответить
так в Криму також всякі препони для студентів та школярів після окупації стали робити. Нічого нового. Тікайте з тих їбіней!
показать весь комментарий
15.07.2020 06:11 Ответить
Вони в одному кроці від підвалу. На жаль.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:32 Ответить
ОРДЛО себе таким образом добавляет проблем.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:30 Ответить
Молодежь они потеряли еще до 2014 года, когда "Комсомольская Правда" провела опрос и сочинения среди школьников Крыма. И там выяснилась картина, что они тяготеют к Европе, а не к Московии. Возможно и поэтому они решили форсировать события через агентуру вроде Януковича и россиян из руководителей силовиков, крымского СБУ, которое они на корню купили наверное,еще в 90-х, когда начали программу захвата Крыма-раздачу паспортов, квартир, филиалов ВУЗов и т.д. .
показать весь комментарий
15.07.2020 07:11 Ответить
Там же полная ж...па, у меня на неподконтроле живут родственники, которые тоже разочарованы, хотя сразу не думали, что будет так....
показать весь комментарий
15.07.2020 07:43 Ответить
А треба було думати!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:51 Ответить
Думати завжди корисно!! Це стасується так саме 73% українського лохторату !!!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 09:21 Ответить
Динири, так Динири. Дякуйте, своїм "мудрим батькам", що живете в маладой рєспубліке.
Дивно, лізуть в Україну і біндер не бояться.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:50 Ответить
Ну хоть что-то оккупанты правильно делают. Правильно, не выпускайте своих личинок сюда - они нам тут не нужны
показать весь комментарий
15.07.2020 08:07 Ответить
А даремно. Не треба ж витрачатися на навчання майбутніх кадрів. Де гарантія, що залишаться надалі жити і працювати в Україні? Навряд чи в найближче десятиліття ОРДЛО повернуть Україні.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:07 Ответить
Нахрен нам люди ненавидящее всё Украинское?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:11 Ответить
пройдись по Киеву и найдешь сразу таких и что, теперь надо киевлян всех нахрен послать?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:11 Ответить
Да в телячьи вагоны и в Лугандон на ПМЖ!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:07 Ответить
Ты полагаешь,что Моржовия протянет так долго? Им -конец ,причем этот конец- слонячий и уже давит на рахитические плечики...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:49 Ответить
Не знаю скільки протягне, а гнити ще довго буде.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:07 Ответить
Необходимо не просто так принимать в ВУЗы Украины а за определённую плату! Мне рассказывали что в Луганде водится ценный зверек ихтамнет! Вот привез 10 ушей ихтамнета поступил. Не привез не поступил!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:10 Ответить
Це навіть смішно читати на Цензорі ..терористи не пускають школярів .... Тероризм полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення або вчинення інших зазіхань на життя чи здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду. Тобто, українська влада своїми такими замітками на Цензорі, пише що в ОРДЛО є тероризм (а не російські окупаційні війська) і визнає, що ДиРа є державою, яка проводить політику тероризму. Тобто Україна визнає державну суб'єктніть ОРДЛО. Я думаю це пригодиться слідчим, коли будуть судити тих хто придумав ці побрехеньки щоб війну назвати АТО, ООС і узаконити статус ДиРи. Все ще попереду.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:17 Ответить
Хай сидять в своїй лугандонії.Ще б пенсіонерів не випускали. Як кажуть " Нєх"й шастать"
показать весь комментарий
15.07.2020 08:30 Ответить
Одним задом на два стула не получается, какая досада))))
показать весь комментарий
15.07.2020 08:31 Ответить
Питаннячко: а як на "референдумі" -2014 голосували мами-папи цих дітей і чому вчили вдома?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:47 Ответить
Чому вчили?? Параноїдальній маячні "Русского мира" !!!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 09:18 Ответить
Та ото ж (((.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:27 Ответить
Нєєє...,ну вміють же робити окупанти щось добре. Хоч щось...
показать весь комментарий
15.07.2020 08:51 Ответить
оно здрісті задрот, пнх, пнх!!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:57 Ответить
Оце тебе вштирило зранку...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:28 Ответить
Ватный рашистский пдрс, ответите сполна за подлую развязанную войну тотальной нищетой и распадом гнойника-заСрахи
показать весь комментарий
15.07.2020 09:52 Ответить
вот за это им терористам респект! единственно правильно делают... не фуй им тут учится и вредить стране... меньше сепарского народу. больше будет кислороду... не фиг шастать...пусть сидят скрепы в свойом мухастранске что создали... и так уже вижу не только по городу лица и рыла чужаков. но в доме уже русскую именно с их акцентом речь и новые рыла заселяют дома и дворы, поснимали и ли покупают квартиры не знаю... но уже кишит вокруг чужаками.... были б они нормальные граждане УКРАИНЫ то нет проблем, а так знаю сепарня понаехала даже соседи мои с душком сепарским... беженцы *** *****...нахрен такие тут нужны? своих полно, так нет хотят ещё малолетних сепаров напереть в города...((
показать весь комментарий
15.07.2020 09:05 Ответить
так ты сам походу сепарок, ольгинец.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:12 Ответить
Не все так однозначно.
І по моїм даним молодь на даунбацє не визнає дєнєрє та лєнєрє і хоче в Україну.
Там вже "просєклі", що на росії ніщета і бандитизм - ніхто на росії жити не хоче, окрім упоротих.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:09 Ответить
и как давно после 6 лет войны просекли? ага а вот видео от туда на коленях курсанты получили дипломы и стояли клялись пушилину и другим сепарам присягой ... молодь курсанты...((
показать весь комментарий
15.07.2020 09:53 Ответить
Московитам потрібна тупа, "русскоязична" бидломаса !!!!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 09:15 Ответить
обоснуй придурок, ты видать тупой такой ...хахахахаха что такое тебе дало право мне такое говорить? так что моль фильтруй....
показать весь комментарий
15.07.2020 09:50 Ответить
Так от тебя же через монитор несет кислыми щами и брагой,сам в лаптях,на стене баляляйка....
показать весь комментарий
15.07.2020 09:56 Ответить
дурочка малохольная, щи не ем, не курю и не злоупотребляю .ношу макасины пришибленная клуша..хахахахаха а вместо балалайки у меня 5 летнее музыкальное в молодости образование.... ну что клуша, сьела.... рязанская бабка .
показать весь комментарий
15.07.2020 10:02 Ответить
михайлюк и моль адвокаты сепаров, моя вина в том что я против понаехавших сепаров украинофобов у страну и ко мне в соседи. ясно кто вы, вам по душе видать такие студенты и беженцы...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:08 Ответить
Из ордловии хотят выехать ВСЕ! Те у кого бабки были уже выехали или как минимум семью вывезли. Но это их не делает проукраинскими. Процент ваты как был 80% так и остался. Не нужно иллюзий. И тут еще вопрос где лучше было бы этой вате находиться, в окопе за поребриком (там хотя бы понятно в кого стрелять) или тут под боком. Где они в лучшем случае выберут очередного яныка в президенты, в худшем случае во время очередного кипиша с войной придут к вам с автоматом прямо домой а не в ОРЛДО в окоп сидеть. Не хотите видеть их в окопах..ну увидите у себя за дверью. Поспрашивайте тех немногих действительно проукраинских жителей ордло, они вам расскажут как оно иметь кучу ваты под боком, когда сосед приходит с калашом делить твое майно, хотя пару дней назад вместе детей крестили и за столом бухали. таких историй наслушался. У меня друг из Донецка, мы с ним 10 лет вместе на стадион за ДК и Кротов ходили болеть. Полностью аполитичный чел, не вата но и не патриот. Как только началась заваруха сразу с пожитками выехал, квартира, робота, все прахом. Говорит засветился на фотке в интернете в 12м на ЧЕ на матче с украинским флагом (тогда с ним и так все бегали), если недоброжилатель стуканет, мне крышка. Этого будет достаточно чтобы на подвал попасть и оттуда уже не выйти. А вы блин, хотят не хотят, дурни наивные) Так что проукраиские уже давно выехали, за очччень редким исключением. Кто сюда, кто за бугор, кто нормально устроился, кто до сих пор мыкается, но подавляющая часть выехала. И даже не потому что они ниибацца патриоты. Они бы просто не выжила с орками чисто физически. И не надо про то что их кто-то там перевоспитает) Ну глупости же. Это не дети по 10 лет, это подростки по 17-18 у которых уже вполне сформировавшееся видение мира и формировали его орки.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:16 Ответить
И учатся за счет налогоплательщиков Украины, и пенсию обездоленные из ДыРы получают на Украине... Опять таки за счет налогоплательщиков Украины! Как же так? Д/ЛНР - черная дыра Украинского бюджета! Мы живем все хуже, но вынуждены платить и содержать сепаратистов и их детей которые ненавидят Украину! Почему так?!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:09 Ответить
на каком основании им отменили ВНО, а моя дочь должна сдавать? она хуже чем дети сепаров?....
показать весь комментарий
15.07.2020 12:11 Ответить
 
 