Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека

Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по делу МН17 за нарушение трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состоялся брифинг в Министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы (JIT) и стран, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета, представили развернутую информацию по иску Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. Страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ", - рассказал Ченцов.

Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.

"Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", - отметил посол.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.