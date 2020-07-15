Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека
Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по делу МН17 за нарушение трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека.
Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня состоялся брифинг в Министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы (JIT) и стран, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета, представили развернутую информацию по иску Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. Страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ", - рассказал Ченцов.
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.
"Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", - отметил посол.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
Рашу обвинили в "ненадлежащем уровне сотрудничеситва в расследовании сбивания самолета". Это не уголовное обвинение, а так, упрек. А уголовное обвинение предъявлено 4 частным лицам: "причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук""
298 невинно погибших душ, среди которых было восемьдесят детей, вопиют перед Вседержителем о мщении.«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Книга Апокалипсис 6:10).
«Новые лица» в Раде предали родственников погибших, в этом террористическом акте.
Хозяин Кремля, про которого футбольные фанаты исполняют на стадионах знаменитый хит, довольно улыбнулся и еще раз убедился, что Украина находится под контролем спецслужб РФ.
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130
Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130
Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
Хабаровск - бубнит, не более того.
Когда я буду такое читать на цензор нет ?
https://news.liga.net/politics/news/krushenie-il-76-sud-ne-priznal-chto-*******-pogibli-iz-za-rossii
P.S. протри экран ты его слюнями и г@вном забрызгал игорёк
То есть их обвиняют не в умышленном сбитии боинга? Да они не то, что не сотрудничали, как обещали, они этот Боинг сбили, а потом никого не подпускали к обломкам.
Но ответят они просто, что 'не могли ', так как 'ихтамнет'. Этого всего смехотворно мало.
Мы все хотим , чтобы у голландских юристов все получилось. Но, боюсь: все ограничится максимум выплатой рашкой компенсаций погибшим без признания вины ( такое тоже возможно)
А Украина заинтересована в санкция против россии. Для умышленного убийства - хотя бы так.