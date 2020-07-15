РУС
Новости Российские террористы сбили Боинг
Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека

Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека

Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по делу МН17 за нарушение трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состоялся брифинг в Министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы (JIT) и стран, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета, представили развернутую информацию по иску Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. Страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ", - рассказал Ченцов.

Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.

Читайте: США поддержали Нидерланды в иске против РФ в ЕСПЧ в деле сбитого Боинга МН17

"Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", - отметил посол.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Читайте также: Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

+15
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130

Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:32 Ответить
+13
Минск кипит? Не смешите.... Температура чуть выше трупа.
Хабаровск - бубнит, не более того.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:05 Ответить
+12
А Нидерланды обвинили "ту сторону" или конкретно парашу?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хоть что-то!
показать весь комментарий
15.07.2020 00:20 Ответить
что "что-то"? Дальше заголовка не читал? Обвинили в "ненадлежащем уровне сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета".
показать весь комментарий
15.07.2020 01:08 Ответить
Проєкт "расєя" завершено. Звіря заганяють, щоб безпечно приспати.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:20 Ответить
К сожалению, это не так.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:32 Ответить
Еще один, не читающий дальще заголовка.
Рашу обвинили в "ненадлежащем уровне сотрудничеситва в расследовании сбивания самолета". Это не уголовное обвинение, а так, упрек. А уголовное обвинение предъявлено 4 частным лицам: "причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук""
показать весь комментарий
15.07.2020 01:11 Ответить
Козлощелепні окупанти через 6-ть років розпадуться,як совок після афгану.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:30 Ответить
. В августе Лукашенко исполняется 66 и идет на 6 срок
показать весь комментарий
15.07.2020 07:03 Ответить
Бацька,шо тут скажеш.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:07 Ответить
Такой же "совок", как и )(уйло. Обоих только на лафетах вывезут. Под "Лебединое озеро".
показать весь комментарий
15.07.2020 07:58 Ответить
Нееее, когда Куйла повезут на лафете вперед копытами, кремлевская братва закажет "Мурку", для них это привычнее.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:07 Ответить
После того, как пропутинскую террористку, «консерву» Кремля, пани Надежду Савченко (погоняло «Пуля») зеленое Правительство «95 квартала» выпустило из буцегарни и посадило ведущей на телеканалах «мочить» Порошенко, а важного свидетеля в деле о катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого российской ракетой под Снежным, боевика с подконтрольной Московии террористической группировки «ДЫНЫРЫ», причастного к убийству пассажиров рейса MH17, Владимира Цемаха, по требованию Путина выпустило из СИЗО, у меня началась затяжная депрессия.
298 невинно погибших душ, среди которых было восемьдесят детей, вопиют перед Вседержителем о мщении.«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Книга Апокалипсис 6:10).
«Новые лица» в Раде предали родственников погибших, в этом террористическом акте.
Хозяин Кремля, про которого футбольные фанаты исполняют на стадионах знаменитый хит, довольно улыбнулся и еще раз убедился, что Украина находится под контролем спецслужб РФ.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:22 Ответить
Я почему-то уверен , что когда её вернули из россии - ты орал от радости перед телевизором. Какая она супер патриот)))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:03 Ответить
Примітивні андрофаги з мокшанії навіть не очікують, що на них чекає в найближчому майбутньому
показать весь комментарий
15.07.2020 00:21 Ответить
А Нидерланды обвинили "ту сторону" или конкретно парашу?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:26 Ответить
Тєх которих
показать весь комментарий
15.07.2020 00:42 Ответить
Вот поетому ********* и бесится и обострила обстрелы на фронте. Хотят чтобы Украина побыстрее капитулировала, признав конфликт внутренним, таким образом взяв на себя сбитие самолета.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:30 Ответить
почему поэтому? Потому что ее обвинили "в ненадлежащем уровне сотрудничества при расследовании"? Ну конечно это такое тяжелое обвинение что хйлу остается только застрелиться.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:12 Ответить
Создается впечатление что Нидерланды ждали пока Россия введет закон о верховенстве национального права над международным.Что бы не войти в конфликт с Пуйлом. А так вроде и обвинили Кремль, но он уже вроде и вне юрисдикции международного права.Все цело. И овцы и волки.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:30 Ответить
А для цього ***** має денонсувати Римський Статут. Та навіть, якщо денонсує... якщо суд признає касапі винуватими - по всьому світу підуть стягнення на касапське майно. Та хоча би на газ, який йде по трубам севєрного потока... На нафту в тих же трубопроводах...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:44 Ответить
а в чем обвинили кремль? Статью прочитал?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:13 Ответить
а кто овцы и кто волки?
показать весь комментарий
15.07.2020 06:59 Ответить
царя всея обвинили? или народ?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:42 Ответить
15.07.2020 00:52 Ответить
сколько жизней было бы спасено, если б "мировое сообщество" тогда не просрало эту новость....
показать весь комментарий
15.07.2020 00:53 Ответить
Итог на сегодня - Кипят в данный момент Хабаровск, Баку, Минск и Телявив с Иерусалимом. Совпадение?!... Не нравится мне это все.. Видать кто-то что-то задумал... (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 00:58 Ответить
Минск кипит? Не смешите.... Температура чуть выше трупа.
Хабаровск - бубнит, не более того.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:05 Ответить
вам равнодушным виднее..
показать весь комментарий
15.07.2020 01:16 Ответить
Почему равнодушным? Трезвомыслящим. Ничего там не кипит. Пукает в лужу, не более того. Анастасия права.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:59 Ответить
кАнечно - это все ветер..пурга.. такая же как и на тему что нет в Украине вирусняка...фейк
показать весь комментарий
15.07.2020 11:51 Ответить
А кто тебе сказал что в Украине нет вирусняка? Познер? Собчак? Кто? ))))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:26 Ответить
Тех что ты перечислил "журналистов" я не воспринимаю вообще о слова совсем в отличии от тебя который мне о них пишет(значить слушает и смотрит), и я не знаю как тебе обьяснить аналогию о том что я писал и вирусе(дурака учить - только портить)... и кста - я тв не смотрю вообще и пользуюсь для информации ограниченными и проверенными информ-сайтами ...адьесамиго
показать весь комментарий
15.07.2020 16:05 Ответить
Анастасия, как точно Вы подметили.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:34 Ответить
Если кто и задумал что- то, то только Высшие Силы.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:30 Ответить
а в Египте взорвали нефтепровод чтобы поднять цены на нефть тоже высшие силы или все же "союзники" египтян кацапы ?!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:53 Ответить
Украина подали в Европейский суд по правам человека иск против России по делу о сбитом самолетом с украинскими военными над Луганском за нарушение трех статей Конвенции Совета Европе о правах человека.

Когда я буду такое читать на цензор нет ?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:57 Ответить
Когда мы забудем,что был такой-ермак.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:23 Ответить
до того как мы узнали что такое-хермак у нас было 5лет! не хватило!?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:47 Ответить
А что не было исков за 5 лет? Или все проспал?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:00 Ответить
иск против орды по ил76!? пруф пожалуйста!
https://news.liga.net/politics/news/krushenie-il-76-sud-ne-priznal-chto-*******-pogibli-iz-za-rossii
показать весь комментарий
15.07.2020 10:47 Ответить
Слушай, Чуприна, или как там тебя, если ты тупое и не понимаешь о чем пишешь, то не удивительно, что такое безграмотное чмо как ты и 73% тебе подобных слюнявых идиотов выбрали президентом блазня. А теперь по сути: При чем здесь Ил-76? Нидерланды иск подали о чем? Твой страусиный мозг австралопитека способен понять, что Нидерланды обвиняют Россию не в сбитии самолета, а в нарушении конвенций!!! Требовать, чтобы ЕСПЧ расследовал дело о сбитии самолета может либо полный идиот, либо избиратель Зеленского, что одно и то же, ЕСПЧ криминалом не занимается! А теперь погугли иски Украины в ЕСПЧ о нарушении Россией конвенций!!! за прошедшие 5 лет!!! Или твоя религия запрещает тебе пользоваться гуглом?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:01 Ответить
то есть в случае с ил76 конвенции небыли нарушены!? а соевый суд признал что роися совершенно не виновный! обосновано.

P.S. протри экран ты его слюнями и г@вном забрызгал игорёк
показать весь комментарий
15.07.2020 11:34 Ответить
Назови конвенцию, которая была нарушена в случае с ил76 и я поверю, что ты не зеленое клоунское чмо
показать весь комментарий
15.07.2020 12:25 Ответить
с чего вдруг ты решило что я должен тебе что то доказывать! читать умеешь? читай конвенцию, статью 1 , 2 ... и так далее
показать весь комментарий
15.07.2020 12:56 Ответить
Ты должно просто отвечать за базар. А доказать ты ничего не можешь, чтобы доказывать, мозги нужны, которых у тебя нет. У зеленых клоунов вместо мозгов хи-хи, поэтому с них все просто смеются и всерьез никто их не воспринимает. Какие с тебя могут быть доказательства, о чем ты ? Ты Петрушка, скоморох, блазень
показать весь комментарий
15.07.2020 13:34 Ответить
По всей видимости нет,раз выбрали клована.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:46 Ответить
это был выбор без выбора! все так называемые "элиты" в Украине прикормлены ордой, и орда не допустит проукраинского президента, институт президента в Украине полностью дискредитирован! впрочем как и гражданское общество, о котором столько говорилось.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:17 Ответить
Та хіба ж наше телятко може з*їсти вовка?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:15 Ответить
"Мы аплодируем правительству Нидерландов за его непоколебимое стремление к справедливости для 298 погибших рейса MH17. Заявление, поданное в Европейский суд по правам человека 10 июля, свидетельствует о поддержке семей погибших и готовность привлечь Россию к ответственности".US.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:26 Ответить
Нідерланди невідворотно будуть засуджувати росію. Чим більше лаптестан пручається і бреше, то тим більше його ненавидять і він більше втрачає авторитет як держава.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:57 Ответить
Рашку обвинили в том, что она 'недостаточно сотрудничала' вопреки своим обязательствам,
То есть их обвиняют не в умышленном сбитии боинга? Да они не то, что не сотрудничали, как обещали, они этот Боинг сбили, а потом никого не подпускали к обломкам.

Но ответят они просто, что 'не могли ', так как 'ихтамнет'. Этого всего смехотворно мало.
показать весь комментарий
15.07.2020 05:56 Ответить
Не так все просто : доказать непосредственное участие государства РФ должен окружной суд Схипхолла , дело еще в самом начале. Подача иска против РФ в ЕСПЧ не противоречит уже идущему процессу и преследует несколько целей , одна из которьіх - заставить Малайзию изменить свою "неоднозначную" позицию к РФ , сьіграв на позиции семей малазийцев , потерявших своих близких. Посмотрим , что вьійдет , но юридический ход смельій , и неожиданньій для РФ . Голландцьі красиво вьішли с обвинениями непосредственно государства РФ , за то , что оно препятствовало следствию JIT - а єто бесспорньій факт! Респект голландским юристам!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:01 Ответить
Мы много раз наблюдали, как рашка выкручивалась и из более неуязвимых позиций. Взять в пример хотя бы очевидную оккупацию, свершившийся захват наших территорий. Они все равно своё талдычат. Здесь же реально наплетут все то, что мы не раз слышали-'это украинская территория, у них гражданская война, мы сами за мир во всем мире, нас самих туда не пустили'.

Мы все хотим , чтобы у голландских юристов все получилось. Но, боюсь: все ограничится максимум выплатой рашкой компенсаций погибшим без признания вины ( такое тоже возможно)
А Украина заинтересована в санкция против россии. Для умышленного убийства - хотя бы так.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:18 Ответить
Бьіл у Грузии печальньій опьіт , когда РФ смогла "вьікрутиться" из обвинений в нападении 2008г. Произошло єто исключительно их-за непрофессиональности грузинских юристов и спешки с подачей обвинений против РФ. Суд просто не стал рассматривать иск Грузии по чисто формальньім причинам. Так , что голландцьі пока делают все правильно, удачи им и всем нам !
показать весь комментарий
15.07.2020 07:25 Ответить
Сколько веревочке не виться , да печально что длится очень долго, но это печально для нас людей, для истории это так « миг».
показать весь комментарий
15.07.2020 07:33 Ответить
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130 Читайте уважніше-іск по 3-м статтям
показать весь комментарий
15.07.2020 09:05 Ответить
Обвиняют в нарушении конвенций. ЕСПЧ занимается нарушениями конвенций. Он не занимается криминалом. Подавать в ЕСПЧ за сбитие бессмысленно, он не примет к рассмотрению такой иск, для этого есть уголовные суды. Изучите матчасть, Татьяна Лайф, прежде чем писать несусветные глупости.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:04 Ответить
"Ихтамнет","этанемы","эта Су-25 киевскайхунты".
показать весь комментарий
15.07.2020 06:21 Ответить
Преступник обязался сотрудничать, подписал конвенцию. И обвиняют его не в том, что не сотрудничает, а в то м что нарушил обязательство. Так что дурака ищи в зеркале.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:08 Ответить
И что преступнику с таких "обвинений"? Так, поржать разве.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:54 Ответить
Звинувачують у тому,що найлегше доказати,а там і до спонсорства тероризму доберуться.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:13 Ответить
Не завадило б вже нарешті провести справжнє розслідування цього злочину та покарати злочинців.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:27 Ответить
Если хорошо посчитать,то эти твари всю конвенцию нарушают
показать весь комментарий
15.07.2020 08:10 Ответить
И что? Проблема же не в том, что "они нарушают", а в том что нет на это адекватного и жесткого ответа: полного БОЙКОТА и БЛОКАДЫ!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:30 Ответить
Спорим, Владимир Ссаныч промолчит в тряпочку?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:52 Ответить
Всі навкруги русофоби. Кацапи тупо всіх вбивають. Немає ні одного сусіда, з ким вони не воювали і щось у них не "віджали". Перші в світі терористи і їх ще мають любити? Де московит - там кров, смерть, муки і сльози!!! Крім цього вони нічого не вміють, правлда, ще брехати.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:55 Ответить
 
 