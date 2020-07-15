РУС
Вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков, - Ляшко

На фоне эпидемии коронавируса в Украине вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков. При этом власти каждой из областей самостоятельно решают, нужно ли вводить карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Все будет зависеть от достижения критериев (четырех критериев Минздрава, по которым определяют готовность региона к смягчению карантина.). Они могут вводить ограничительные меры, которые способны привести к определенному влиянию и на оздоровительный сезон", – подчеркнул он.

При этом Ляшко добавил, что для отдыхающих также есть опасность и других заболеваний, кроме коронавируса, как это было на одной из баз отдыха на Азовском море.

"Там еще параллельно есть риск других инфекционных заболеваний. Недавно, 1 июля, в Кирилловке, на базе отдыха, которая открылась без разрешительных документов, была вспышка острой кишечной инфекции", - предупредил санитарный врач.

Он напомнил, что тогда "12 детей в возрасте до 7 лет с диарейными заболеваниями были госпитализированы в инфекционные больницы, где могут оказать помощь и при коронавирусной болезни".

Ляшко отметил также, что такие случаи влияют на медицинскую систему.

"Это все приводит к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения", – сказал он.

На уточняющий вопрос, зависит ли введение карантинных ограничений от Минздрава, главный санврач Украины заявил, что министерство принимает решения, влияющие на жизнь всей страны.

"До тех пор, пока мы не будем видеть, что ситуация перестает быть контролируемой на уровне области, и нужно собираться и принимать меры на национальном уровне", – резюмировал он.

карантин (16729) курорт (119) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
блин.. шо оно несет и где их ловят!? ...Заднеприводный Олег Ляшко правильно ему сказал - " .. не позорь нашу фамилию и уходи, а лучше всего иди накуй."
15.07.2020 00:50 Ответить
Шо-то вспомнился старый анекдот про пожарника, шо и работа вроде нравится, и зарплата устраивает, и коллектив хороший, и квартиру скоро дадут.
Одна проблема: как пожар - тогда хоть увольняйся.
15.07.2020 08:16 Ответить
Медики как бы должны лечить людей, они даже клятву Гиппократа дают. Да люди болеют, и это нагрузка на медиков, а на какой хрен, извиняюсь, тогда медики вообще нужны если их без нагрузки оставлять. Ляшко зарапартовался со своим КОвидом, в Херсонской области, несмотря на многие курорты ,почти нет КОвида, самая чистая область пока, но по логике Ляшка люди сволочи ни ковидом , болеют а обычными болезнями чем "создают нагрузку".
15.07.2020 00:46 Ответить
Це яких "другіх" заболєваній - атипічної пневмонії?
15.07.2020 00:51 Ответить
Медики вже виснажені.
15.07.2020 01:01 Ответить
Чем это?
15.07.2020 06:38 Ответить
Они всегда виснажені. Работа такая.
15.07.2020 09:00 Ответить
дайте уже этому ананасу поработать.

СМИ мешают человеку исполнять свои первостепенные обязанности лечения и принуждают выполнять второстепенные, как то освещение.
15.07.2020 02:25 Ответить
Ляшко не медик - он санитар. Это такой мент медидицинский. И разговоры ментовские. По идее, нужная служба, но у нас они просто ещё одна инспекция-собиратель благ. И ничего более.
15.07.2020 06:35 Ответить
зебилы, вы бараны выбрали этих ******* править вашим стадом...
15.07.2020 09:35 Ответить
 
 