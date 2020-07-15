Вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков, - Ляшко

На фоне эпидемии коронавируса в Украине вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков. При этом власти каждой из областей самостоятельно решают, нужно ли вводить карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Все будет зависеть от достижения критериев (четырех критериев Минздрава, по которым определяют готовность региона к смягчению карантина.). Они могут вводить ограничительные меры, которые способны привести к определенному влиянию и на оздоровительный сезон", – подчеркнул он.

При этом Ляшко добавил, что для отдыхающих также есть опасность и других заболеваний, кроме коронавируса, как это было на одной из баз отдыха на Азовском море.

"Там еще параллельно есть риск других инфекционных заболеваний. Недавно, 1 июля, в Кирилловке, на базе отдыха, которая открылась без разрешительных документов, была вспышка острой кишечной инфекции", - предупредил санитарный врач.

Он напомнил, что тогда "12 детей в возрасте до 7 лет с диарейными заболеваниями были госпитализированы в инфекционные больницы, где могут оказать помощь и при коронавирусной болезни".

Ляшко отметил также, что такие случаи влияют на медицинскую систему.

"Это все приводит к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения", – сказал он.

На уточняющий вопрос, зависит ли введение карантинных ограничений от Минздрава, главный санврач Украины заявил, что министерство принимает решения, влияющие на жизнь всей страны.

"До тех пор, пока мы не будем видеть, что ситуация перестает быть контролируемой на уровне области, и нужно собираться и принимать меры на национальном уровне", – резюмировал он.

