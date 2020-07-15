Оккупанты в Крыму назначили предварительные слушания в "деле Чубарова" на 17 июля

"Верховный суд Крыма" назначил предварительное слушание по делу, сфабрикованному против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на пятницу, 17 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Николай Полозов.

"Верховный суд Крыма" (контролируемый Россией) назначил предварительное слушание по делу против Рефата Чубарова, после самоотвода судьи Сергея Погребняка в судебном заседании 22 июня. Заседание пройдет в закрытом режиме и назначено на пятницу, 17 июля, начало в 10:00", - написал Полозов.

Известно, что заседание будет проходить под председательством "судьи верховного суда Крыма" Виктора Васильева.

Рефат Чубаров уточнил в Фейсбуке, что российские оккупанты не сообщили ему "ни о дате, ни о месте проведения запланированного ими судилища". Также в настоящее время адвокату Николаю Полозову отказано вступить в статус его защитника.

Как сообщалось, 23 марта 2020 стало известно, что в Крыму Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров за "организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием".

Оккупационные власти обвиняют Чубарова в том, что весной 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов он призвал "к совершению экстремистской деятельности против интересов России" и в деоккупации Крыму.

Председатель Меджлиса связывает возбуждение дела против него с планами крымских татар провести акцию "Марш достоинства".

6 декабря 2019 Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". Активисты собирались пройти в Крым через административную границу. Предварительную дату проведения - 3 мая - было перенесено в связи с карантинными ограничениями в Украине.