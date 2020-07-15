РУС
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
1 511 6

Оккупанты в Крыму назначили предварительные слушания в "деле Чубарова" на 17 июля

Оккупанты в Крыму назначили предварительные слушания в

"Верховный суд Крыма" назначил предварительное слушание по делу, сфабрикованному против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на пятницу, 17 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Николай Полозов.

"Верховный суд Крыма" (контролируемый Россией) назначил предварительное слушание по делу против Рефата Чубарова, после самоотвода судьи Сергея Погребняка в судебном заседании 22 июня. Заседание пройдет в закрытом режиме и назначено на пятницу, 17 июля, начало в 10:00", - написал Полозов.

Известно, что заседание будет проходить под председательством "судьи верховного суда Крыма" Виктора Васильева.

Также читайте: Восстановление контроля над Крымом - вопрос сохранения и будущего Украины, - Чубаров

Рефат Чубаров уточнил в Фейсбуке, что российские оккупанты не сообщили ему "ни о дате, ни о месте проведения запланированного ими судилища". Также в настоящее время адвокату Николаю Полозову отказано вступить в статус его защитника.

Как сообщалось, 23 марта 2020 стало известно, что в Крыму Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров за "организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием".

Оккупационные власти обвиняют Чубарова в том, что весной 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов он призвал "к совершению экстремистской деятельности против интересов России" и в деоккупации Крыму.

Председатель Меджлиса связывает возбуждение дела против него с планами крымских татар провести акцию "Марш достоинства".

6 декабря 2019 Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". Активисты собирались пройти в Крым через административную границу. Предварительную дату проведения - 3 мая - было перенесено в связи с карантинными ограничениями в Украине.

Автор: 

Чубаров Рефат (943) Полозов Николай (460)
Мавпують Україну.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:59 Ответить
Реакции Украины на гос.уровне НЕТ!
Тихо, глядя в глаза у"бку , сливается все - гордость, независимость, страна...((((((((((((((((((
показать весь комментарий
15.07.2020 01:11 Ответить
Идиоты. С таким же успехом обезьяны в зоопарке могут собраться и судить директора зоопарка
показать весь комментарий
15.07.2020 01:12 Ответить
В Криму російські примати судили директора зоопарку Зубова, який теж є російським приматом.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:45 Ответить
А деяких колишні міністри окупованого Криму засуджені в Україні на 12 і 10 років. Вони ображаються на вирок.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:40 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=m7qJEAFlKZI

Це випуск Крим реалії.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:48 Ответить
 
 