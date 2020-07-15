Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены семь украинских воинов, - штаб ОС

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали опорные пункты украинских сил и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку от Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, возле Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вражеская огневая активность наблюдалась возле Шумов и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Все воины эвакуационной техникой были оперативно доставлены в медицинские учреждения, им предоставлена надлежащая помощь врачей.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили троих захватчиков", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Марьинки и Талаковки. По защитникам последней позже применил еще и минометы 120-мм калибра.

Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.



