РУС
Новости Агрессия России против Украины
Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены семь украинских воинов, - штаб ОС

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали опорные пункты украинских сил и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку от Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, возле Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вражеская огневая активность наблюдалась возле Шумов и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Все воины эвакуационной техникой были оперативно доставлены в медицинские учреждения, им предоставлена надлежащая помощь врачей.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили троих захватчиков", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таких обстрелов не было с 2018-го, мины могут падать и утром, и днем, и ночью, - жительница Зайцево, близ которого убили военного медика

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Марьинки и Талаковки. По защитникам последней позже применил еще и минометы 120-мм калибра.

Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

обстрел (29119) ранение (3417) Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
+23
Бажаємо швидкого і повного одужання захисникам України.
15.07.2020 07:30 Ответить
+23
Недорос, чому продовжується війна?
15.07.2020 07:36 Ответить
+19
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6067
15.07.2020 08:28 Ответить
Бажаємо швидкого і повного одужання захисникам України.
15.07.2020 07:30 Ответить
Недорос, чому продовжується війна?
15.07.2020 07:36 Ответить
А он плохо рассмотрел глаза путлеру, хочет еще раз встретиться с ним глаза в глаза. Лучше бы посмотрел в глаза пулеметной очереди на фронте, может тогда назвал парашу страну-агрессором.
15.07.2020 08:45 Ответить
А наш президент знает об этом?
15.07.2020 07:40 Ответить
Знает. А что он может сказать гражданам Украины? Очередную срань про "боевиков" с той стороны? Кому интересен треп ссыкливого брехуна
15.07.2020 08:25 Ответить
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6067
15.07.2020 08:28 Ответить
А у нас є президент? Отей виродок-нарколига - **********.
15.07.2020 11:23 Ответить
Какая Российская Федерация? Вы Бубчку не смотрели? Есть боевики, СЕРАЯ ЗОНА и судя по Бубочке есть ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
15.07.2020 07:47 Ответить
Что там за хреновина происходит? Каждый день вот такое в сводках. Военные там кто, мишени для стрельбы сепаров? Вот интересно, они хоть отвечают уродам? Про это в сводках ничего нету...
15.07.2020 07:53 Ответить
Отвечают матюками с разведённых позиций.
15.07.2020 08:28 Ответить
мо снарядов на ответку к миномета не везет ..выполнение девиза "зе" главное перестать стрелять"
15.07.2020 08:39 Ответить
Так нечем! МО ,которого изгнали из армии по подозрению в гос.измене,боеприпасы не закупил и сорвал их производство.
15.07.2020 09:16 Ответить
Скорее всего ВСУ брало под контроль очередную высоту. Поэтому и потери.
15.07.2020 10:25 Ответить
так, ненароком...
15.07.2020 07:55 Ответить
Где тот блазень, который говорил, что "надо просто перестать стрелять"?
15.07.2020 07:59 Ответить
там мир
15.07.2020 08:11 Ответить
"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий."
Нее, нифига вы не заставили. Врете, но красиво врете. Лучше, чем Чебурашка Лысенко.
15.07.2020 08:11 Ответить
Зеленое недоразумение и его стадо делают все чтобы деморализовать украинскую армию. А если добавить наступление на мову и веру все становиться на свои места - Зе команда враг Украины
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7903
15.07.2020 08:23 Ответить
так і є!
15.07.2020 09:26 Ответить
ну просто - устойчивое перемирие ....
ну просто слов нет....(цензурных)
15.07.2020 08:26 Ответить
А ты скажи нецензурное, а потом скажи пиии, если доклепаются, скажи, что нарушена синхронизация звука.
15.07.2020 08:49 Ответить
уже сказал...
(но не писал...бана не хочется)
15.07.2020 11:45 Ответить
хтось має інформацію, чи забрали пораненого морпіха та вбитого медика?
15.07.2020 08:48 Ответить
Помоему вчера, в комментах кто-то выложил комментарий от сепарского сайта, где говорилось, что их утащили парашенские наемники. Я не стал внимательно читать, т.к. коментарий от сепарни был.
15.07.2020 08:53 Ответить
На вчера - ведутся переговоры для их эвакуации - раненый и убитые так и лежат на нейтралке.
15.07.2020 09:17 Ответить
нема слів.
15.07.2020 09:24 Ответить
Зеленський, де закінчення війни?
Зеленський, у тебе бізнес на крові?

Одужання нашим Героям!
Зеленському - ГАНЬБА!
15.07.2020 09:21 Ответить
Воно сказало, що війна триватиме поки цього хоче інша сторона. Сторону, як ви самі розумієте, назвати воно неспроможне.
І, пардон, хіба не воно винуватило Петра у війні, мовляв йому це вигідно.
15.07.2020 09:36 Ответить
Зеленський то банальне ЧМО!
Але яким треба було бути ДЕГРАДАНТОМ, голосуючи за зеленського?!
15.07.2020 23:08 Ответить
Бізнес на крові був у ПЕЦІ. У Зелі мізків на це не вистачає. Що нинішній що попередник - гидоти!
15.07.2020 21:10 Ответить
Пєтя був не янгол. У нього були помилки.
Але фашистську росію Порошенко поставив раком разом з фашистом путеном і недонародцем расєйським.

Треба було бути останнім ЛОХОМ, щоб голосувати за Зеленського.
15.07.2020 23:06 Ответить
Позивний Колим

@Kolym0224

· 2 год

Це військовий медик Ілін Микола "Естонець" під час евакуації тіла загиблого воїна ЗСУ його вбили росіяни, порушивши домовленості про припинення вогню. Вічна пам'ять Воїну України!!!
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5740
15.07.2020 09:34 Ответить
Пресслужба ООС називає хто на Донбасі веде проти ЗСУ бойові дії - "збройні формування Російської Федерації". А от Кідарас зелений, який вважає себе президентом, говорить, що бойові дії ведуть "бойовики" - то чії зведення з фронту Євнух Оманський читає?
15.07.2020 09:44 Ответить
Министр обороны Таран умышленно разоружает украинскую армию - мнение Июль 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d1%83%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be.html#respond Комментарии: 0

Похоже, что за склоками, глупостями и шумом, производимым Офисом Президента и Верховной Радой, мы не замечаем главной проблемы. А проблема состоит в том, что нынешний министр обороны Украины делает все, для того, чтобы как можно серьезнее ослабить вооруженные силы Украины.
Такое мнение https://ord-ua.com/2020/07/14/andrej-taran-razoruzhaet-nashu-armiyu/ высказал накануне главный редактор издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«И это происходит на фоне того, что РФ активно готовится в масштабным и опасным для Украины учениям. На фоне того, что обстрелы на фронте постоянно усиливаются», - отмечает Речинский.
По его словам, ежедневно идут борты с ранеными и убитыми в наши госпитали. А министр обороны в это время сознательно срывает закупки боеприпасов для нашей армии.
«Тем самым делая ее беззащитной в самый ответственный момент», - подчеркнул журналист.
Далее Речинский процитировал недавнюю резонансную информацию от еще одного известного журналиста и общественного Юрия Бутусова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE.html Диверсия? Министр обороны Таран полностью провалил поставки боеприпасов в ВСУ
Текст Бутусова кончается такими словами:
«Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет».
На такое предупреждение Речинский дал такой комментарий:
«Увы, Юра, не дойдет. Потому что это делается вполне сознательно. И не только это».
По мнению главреда «ОРД», Таран «совершенно сознательно» заменяет в Генштабе боевых проукраинских офицеров на какую-то бледную немощь, пенсионеров или откровенную «вату».
«Таран сознательно разрушает командный состав ВС, и это ему удается. Он не успел добраться еще только до самого элитного подразделения ВС - военной разведки, но очень хочет.
Таран сознательно старается уменьшить степень сотрудничества с нашими западными партнерами. И открыто говорит, что членство в НАТО нам «не светит».
По сути, Таран и не скрывает своей пророссийской настроенности», - подчеркивает Речинский.
По его словам, министр обороны даже никак до сих пор «не отреагировал на вчерашнюю трагическую гибель наших бойцов», в том числе военного медика.
Уже и посольство США отреагировало и Президент, отмечает Речинский. А Таран - молчит. Вероятно, потому что позиция «сепаров» ему ближе.
«Вероятно и потому, что именно Таран целенаправленно борется с присутствием добровольцев на фронте. И помогает преследовать их на гражданке.
И Зеленскому нужно понять, что он полностью разделяет ответственность с Тараном за его деятельность.
И нужно определиться и или признать, что деятельность Тарана - это государственная политика Президента Зеленского. Или сделать соответствующие кадровые выводы», - резюмировал Станислав Речинский.
Здесь стоит уточнить, что Зеленский вчера тоже очень долго помалкивал относительно гибели накануне трех украинских военных (и только вечером озвучил маловразумительный комментарий):
15.07.2020 10:51 Ответить
Украина не дала ******** стать Империей .....а эти выродки эту срань очень мечтают всем навязать..... *** вам кацапы.
15.07.2020 10:57 Ответить
і спітніли ноги в рот расєянам.
15.07.2020 23:09 Ответить
 
 