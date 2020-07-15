Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены семь украинских воинов, - штаб ОС
14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали опорные пункты украинских сил и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку от Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, возле Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вражеская огневая активность наблюдалась возле Шумов и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Все воины эвакуационной техникой были оперативно доставлены в медицинские учреждения, им предоставлена надлежащая помощь врачей.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили троих захватчиков", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Марьинки и Талаковки. По защитникам последней позже применил еще и минометы 120-мм калибра.
Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.
Нее, нифига вы не заставили. Врете, но красиво врете. Лучше, чем Чебурашка Лысенко.
ну просто слов нет....(цензурных)
(но не писал...бана не хочется)
Зеленський, у тебе бізнес на крові?
Одужання нашим Героям!
Зеленському - ГАНЬБА!
І, пардон, хіба не воно винуватило Петра у війні, мовляв йому це вигідно.
Але яким треба було бути ДЕГРАДАНТОМ, голосуючи за зеленського?!
Але фашистську росію Порошенко поставив раком разом з фашистом путеном і недонародцем расєйським.
Треба було бути останнім ЛОХОМ, щоб голосувати за Зеленського.
@Kolym0224
· 2 год
Це військовий медик Ілін Микола "Естонець" під час евакуації тіла загиблого воїна ЗСУ його вбили росіяни, порушивши домовленості про припинення вогню. Вічна пам'ять Воїну України!!!
Похоже, что за склоками, глупостями и шумом, производимым Офисом Президента и Верховной Радой, мы не замечаем главной проблемы. А проблема состоит в том, что нынешний министр обороны Украины делает все, для того, чтобы как можно серьезнее ослабить вооруженные силы Украины.
Такое мнение https://ord-ua.com/2020/07/14/andrej-taran-razoruzhaet-nashu-armiyu/ высказал накануне главный редактор издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«И это происходит на фоне того, что РФ активно готовится в масштабным и опасным для Украины учениям. На фоне того, что обстрелы на фронте постоянно усиливаются», - отмечает Речинский.
По его словам, ежедневно идут борты с ранеными и убитыми в наши госпитали. А министр обороны в это время сознательно срывает закупки боеприпасов для нашей армии.
«Тем самым делая ее беззащитной в самый ответственный момент», - подчеркнул журналист.
Далее Речинский процитировал недавнюю резонансную информацию от еще одного известного журналиста и общественного Юрия Бутусова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE.html Диверсия? Министр обороны Таран полностью провалил поставки боеприпасов в ВСУ
Текст Бутусова кончается такими словами:
«Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет».
На такое предупреждение Речинский дал такой комментарий:
«Увы, Юра, не дойдет. Потому что это делается вполне сознательно. И не только это».
По мнению главреда «ОРД», Таран «совершенно сознательно» заменяет в Генштабе боевых проукраинских офицеров на какую-то бледную немощь, пенсионеров или откровенную «вату».
«Таран сознательно разрушает командный состав ВС, и это ему удается. Он не успел добраться еще только до самого элитного подразделения ВС - военной разведки, но очень хочет.
Таран сознательно старается уменьшить степень сотрудничества с нашими западными партнерами. И открыто говорит, что членство в НАТО нам «не светит».
По сути, Таран и не скрывает своей пророссийской настроенности», - подчеркивает Речинский.
По его словам, министр обороны даже никак до сих пор «не отреагировал на вчерашнюю трагическую гибель наших бойцов», в том числе военного медика.
Уже и посольство США отреагировало и Президент, отмечает Речинский. А Таран - молчит. Вероятно, потому что позиция «сепаров» ему ближе.
«Вероятно и потому, что именно Таран целенаправленно борется с присутствием добровольцев на фронте. И помогает преследовать их на гражданке.
И Зеленскому нужно понять, что он полностью разделяет ответственность с Тараном за его деятельность.
И нужно определиться и или признать, что деятельность Тарана - это государственная политика Президента Зеленского. Или сделать соответствующие кадровые выводы», - резюмировал Станислав Речинский.
Здесь стоит уточнить, что Зеленский вчера тоже очень долго помалкивал относительно гибели накануне трех украинских военных (и только вечером озвучил маловразумительный комментарий):