На Ривненщине за сутки выявили 42 новых случая COVID-19, всего - 4782, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 14 июля, подтвердили 42 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 14 июля на Ривненщине зарегистрированы 13 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 14 июля на Ривенщине подтверждены 29 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине ослабили карантин - разрешена работа кинотеатров

По его словам, новым больным от 2 до 75 лет.

Всего в области зарегистрированы 4782 случая заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 84 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 3101 человек.

В работе лабораторий области остаются 260 образцов.





