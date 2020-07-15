На Ривненщине за сутки выявили 42 новых случая COVID-19, всего - 4782, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 14 июля, подтвердили 42 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 14 июля на Ривненщине зарегистрированы 13 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 14 июля на Ривенщине подтверждены 29 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 2 до 75 лет.
Всего в области зарегистрированы 4782 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 84 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 3101 человек.
В работе лабораторий области остаются 260 образцов.
