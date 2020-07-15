РУС
ОБСЕ зафиксировала движение колонны автомобилей, в том числе военного грузовика, возле неконтролируемой границы с РФ

Беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировал транспортные средства, которые ночью двигались по грунтовой дороге вблизи временно неконтролируемого участка границы с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине от 14 июля.

"В ночь с 10 на 11 июля, между 23:55 и 00:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 транспортных средства (типа внедорожник или мини-фургон) и 1 грузовик военного типа, который ехал за ними. Все транспортные средства двигались на юго-запад по грунтовой дороге вблизи н. п. Манич (76 км к востоку от Донецка), примерно в 3 км к западу от международной границы, где нет пунктов пропуска", - говорится в отчете.

После этого беспилотник зафиксировал, что все средства повернули и поехали на юго-запад по дороге, которая ведет в Успенку. Грузовик отстал и заехал в Успенку (73 км к юго-востоку от Донецка), а затем направился на юг к Катериновке (79 км к юго-востоку от Донецка), где развернулся и поехал обратно в Успенку по той же дороге. Впоследствии грузовик выехал из Успенки и поехал на северо-восток в направлении Камышевахи (75 км к востоку от Донецка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

Также сообщается, что 13 июля, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что в Украину вошли 11 пешеходов. Однако примерно через 15 минут член российских вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район.

беспилотник (4130) ОБСЕ (4897) Донбасс (26962)
+12
Враг готовится к наступлению. Одновременно власть в Украина проводит разминирование территорий, ремонтирует дороги в зоне ООС и планирует новый отвод войск. А сама армия убирает лужи, что бы кортеж шута не запачкал колеса
ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ - Цензор.НЕТ 4739
15.07.2020 08:31 Ответить
+9
опять подвезли каких-то коцапов чтобы те тренировались на нас как на мишенях. почему не зашкварят хоть раз такую колонну с беспилотника, чтобы хотя-бы пригибаясь тут ездили а не внаглую...
15.07.2020 08:20 Ответить
+6
Если бы у нас была власть "с стальным стержнем внутри", а не с }{...ем в ...пе, то так бы и было. А так маємо, те що маємо.
15.07.2020 08:31 Ответить
15.07.2020 08:20 Ответить
15.07.2020 08:31 Ответить
что Вы, Ермак и Козак новые зоны для разведения готовят, а вместе с тем и для разводения украинцев.
15.07.2020 08:35 Ответить
и чего бы они там двигались....
не понятно даже, с какой они там целью.....
2+2=5 ?
15.07.2020 08:25 Ответить
***** приперло гуманітарку.
15.07.2020 08:29 Ответить
15.07.2020 08:31 Ответить
Просто позор!!
15.07.2020 08:37 Ответить
Грьобаний стид!!! Цікаво, а чи показали цю картинку нашому(?!) головнокомандувачу?
15.07.2020 08:42 Ответить
а для чого?
йому похєр.
15.07.2020 10:05 Ответить
ОБСЕ друг начало рашкины колоны земечать...К чему бы это? Очки им выдали?
15.07.2020 08:40 Ответить
Колон стало в десять раз больше, скоро по головам ездить начнут.
15.07.2020 08:43 Ответить
ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ - Цензор.НЕТ 8706
15.07.2020 08:43 Ответить
Северный Кипр, Абхазия, нагорный Карабах, да вы батенька сепар?
15.07.2020 08:51 Ответить
В України розроблений високоточний керований ракетний комплекс для бойових гелікоптерів з дальністю 10 км (відео) https://defence-ua.com/news/v_ukrajini_rozroblenij_visokotochnij_kerovanij_raketnij_kompleks_dlja_bojovih_gelikopteriv_z_dalnistju_10_km_video-1183.html
15.07.2020 08:58 Ответить
Слава НАТО! (без ******)
15.07.2020 09:02 Ответить
Тим часом в Україні.
https://censor.net/news/3207923/****************************************************.

У когось ще є сумніви на кого працює зеленський і чому він робить такі кадрові призначення?
15.07.2020 09:48 Ответить
 
 