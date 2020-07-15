ОБСЕ зафиксировала движение колонны автомобилей, в том числе военного грузовика, возле неконтролируемой границы с РФ

Беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировал транспортные средства, которые ночью двигались по грунтовой дороге вблизи временно неконтролируемого участка границы с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине от 14 июля.

"В ночь с 10 на 11 июля, между 23:55 и 00:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 транспортных средства (типа внедорожник или мини-фургон) и 1 грузовик военного типа, который ехал за ними. Все транспортные средства двигались на юго-запад по грунтовой дороге вблизи н. п. Манич (76 км к востоку от Донецка), примерно в 3 км к западу от международной границы, где нет пунктов пропуска", - говорится в отчете.

После этого беспилотник зафиксировал, что все средства повернули и поехали на юго-запад по дороге, которая ведет в Успенку. Грузовик отстал и заехал в Успенку (73 км к юго-востоку от Донецка), а затем направился на юг к Катериновке (79 км к юго-востоку от Донецка), где развернулся и поехал обратно в Успенку по той же дороге. Впоследствии грузовик выехал из Успенки и поехал на северо-восток в направлении Камышевахи (75 км к востоку от Донецка).

Также сообщается, что 13 июля, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что в Украину вошли 11 пешеходов. Однако примерно через 15 минут член российских вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район.