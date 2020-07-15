За сутки в Черновицкой области зафиксировано рекордное количество вылечившихся от COVID-19 - 134, новых случаев - 24, - ОГА

В Черновицкой области побит предыдущий рекорд по количеству выздоровевших, за минувшие сутки их 134. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован на прошлой неделе - 109.

Об это сообщил глава Черновийкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы радовались тому, что за сутки от коронавируса выздоровели 109 буковинцев. Сегодня этот рекорд удалось превзойти. Имеем 134 человека, которые преодолели болезнь. Число новых больных в пять раз меньше. 14 июля их выявлено 24. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5208 человек. Всего лабораторный центр обработал сегодня (14 июля. - Ред.) 236 образцов", - рассказал Осачук.

