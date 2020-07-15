Число заболевших COVID-19 на Львовщине снова растет: за сутки - 171 новый случай, - горсовет
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 171 новый случай заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7425 человек, 193 человека умерли, 1167 пациентов выздоровели.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6678 человека, госпитализированы - 1239, на амбулаторном лечении - 5439 человек, выписаны - 1065 человек. Сейчас в больнице находятся 173 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1187 ПЦР-теста, из них 171 - положительный. Среди них львовян - 57.
