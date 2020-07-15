РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11507 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 321 7

Число заболевших COVID-19 на Львовщине снова растет: за сутки - 171 новый случай, - горсовет

Число заболевших COVID-19 на Львовщине снова растет: за сутки - 171 новый случай, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 171 новый случай заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7425 человек, 193 человека умерли, 1167 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6678 человека, госпитализированы - 1239, на амбулаторном лечении - 5439 человек, выписаны - 1065 человек. Сейчас в больнице находятся 173 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1187 ПЦР-теста, из них 171 - положительный. Среди них львовян - 57.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине в очередной раз ослабляют карантин - разрешена работа кинотеатров, ночных клубов и детских садов

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Львовская область (2990)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То більше, то менше. "Дунайські хвилі"
показать весь комментарий
15.07.2020 08:36 Ответить
все зависит какую статистику брать и что включать в термин корона вирус.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:42 Ответить
Так вот почему там послабляют карантин!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:39 Ответить
это же абсолютно очевидно!
зевласть пытается уничтожить те реги оны, в которых голосили за порошка на последних выборах
показать весь комментарий
15.07.2020 08:41 Ответить
Число заболевших COVID-19 на Львовщине снова растет: за сутки - 171 новый случай, - горсовет - Цензор.НЕТ 3068
показать весь комментарий
15.07.2020 08:40 Ответить
Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада - Цензор.НЕТ 4629
показать весь комментарий
15.07.2020 08:44 Ответить
заробитчане...
показать весь комментарий
15.07.2020 08:50 Ответить
 
 