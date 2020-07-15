РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10295 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 345 2

Число жертв COVID-19 в мире достигло 581,3 тыс. человек, инфицированы 13,4 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 581,3 тыс. человек, инфицированы 13,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 июля в мире зарегистрировали 217 917 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,4 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7,8 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 462 868 случаев инфицирования и 581 317 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 581,3 тыс. человек, инфицированы 13,4 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 139 143 (+ 935 за сутки), заболевших - 3 545 077 (+ 65 594 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 931 204 инфицированных (+ 43 245 за сутки) и 74 262 (+ 1 341 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 937 487 человек (+ 29 842 за сутки), количество смертей - 24 315 (+ 588 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19. ФОТОрепортаж

В России 739 947 заболевших (+ 6 248 за сутки) и 11 614 летальных случаев (+ 175 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 333 867 человек (+ 3 744 за сутки), количество смертей - 12 229 (+ 175 за сутки).

Число жертв COVID-19 в мире достигло 581,3 тыс. человек, инфицированы 13,4 млн 02

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ерунда...Грубо говоря, из всего населения мира заболела только Москва, умер - Липецк....Не вижу ничего плохого...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:08 Ответить
а чё не Воронеж?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:15 Ответить
 
 