Число жертв COVID-19 в мире достигло 581,3 тыс. человек, инфицированы 13,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 июля в мире зарегистрировали 217 917 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,4 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7,8 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 462 868 случаев инфицирования и 581 317 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 139 143 (+ 935 за сутки), заболевших - 3 545 077 (+ 65 594 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 931 204 инфицированных (+ 43 245 за сутки) и 74 262 (+ 1 341 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 937 487 человек (+ 29 842 за сутки), количество смертей - 24 315 (+ 588 за сутки).

В России 739 947 заболевших (+ 6 248 за сутки) и 11 614 летальных случаев (+ 175 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 333 867 человек (+ 3 744 за сутки), количество смертей - 12 229 (+ 175 за сутки).