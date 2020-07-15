РУС
Новости Коронавирус и карантин
В Украине 836 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего - 55 607 случаев

По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 836 человек (сутками ранее - 638).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 55 607 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине продлят еще на месяц, - Степанов

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 427. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (5), Закарпатской (2), Ивано-Франковской (2) и Хмельницкой (2) областях.

За последние сутки выздоровели 977 человек (сутками ранее - 651), всего - 28 131.

Всего в Украине сейчас болеют 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171) области, Киеве (147), Харьковской (64), Закарпатской (57) и Одесской (56) областях.

В Кировоградской области новых случаев COVID-19 не выявили.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
Он ещё и раз в неделю отдыхает.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:49 Ответить
+3
Если кашель и ринит - то диагноз ваш - ковид. Если голова болит - вариантов нет. Ковид. Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется ковид. А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:12 Ответить
+2
Вирус с интеллектом: где-то есть, а где-то нету.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:37 Ответить
Если кашель и ринит - то диагноз ваш - ковид. Если голова болит - вариантов нет. Ковид. Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется ковид. А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:12 Ответить
Весьма забавно и остроумно.Но грустно то ,что влияние ковида на всё это соответствует действительности,включая и центральную нервную систему.Расстройство головного мозга у выздоровевших отмечены уже десятками .
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
🤣😆🤣
показать весь комментарий
15.07.2020 11:41 Ответить
Необходима социальная АНТИРЕКЛАМА с реанимаций лежащих и подключённых к аппаратам ШВЛ с разных регионов на всех каналах... и тогда юмористов и неверующих не будет.

Надо быть максимально осторожными ...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:02 Ответить
Вирус с интеллектом: где-то есть, а где-то нету.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:37 Ответить
Он ещё и раз в неделю отдыхает.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:49 Ответить
До субботы будет расти количество новых больных, а в понедельник уменьшится.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
показать весь комментарий
15.07.2020 09:41 Ответить
Те, що у вихідні відпочивають лаборанти, ти за три місяці так і не зрозумів?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:10 Ответить
В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-vaktsina-ot-covid-19-proshla-uspeshnyie-ispyitaniya-na-lyudyah-dala-silnuyu-immunnuyu-reaktsiyu.htm?_ga=2.220905499.244135932.1594622142-111401458.1485467804
показать весь комментарий
15.07.2020 09:54 Ответить
Ага, еще месяц будут тестировать, а потом еще наблюдать в течении года. Итого до первой вакцинации еще год и один месяц.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:58 Ответить
Черниговщина уверенно "догоняет" Запорожскую область. Всё бы ничего, но на Черниговщине населения в 2 раза меньше..
показать весь комментарий
15.07.2020 10:14 Ответить
наша коммуняцкая газетка "The Age" пишет об очередях в супермаркетах:
"https://www.theage.com.au/business/consumer-affairs/hate-queues-new-tool-lets-shoppers-track-crowds-book-supermarket-slot-20200715-p55c87.html Hate queues? New tool lets shoppers track crowds, book supermarket slot "

Журнашлисты живут в своем, параллельном мире, а журналисты-коммуняки вообще ушли в астрал. В 5.30 , в самое послерабочее время, в супермаркете Альди было три, прописью т-р-и человека, и брали крошечное количество продуктов.
Именно поэтому Вулворс отменил ограничения на покупки: не разбирают, затаваривание.
Мои поздравления.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:59 Ответить
"https://www.theage.com.au/world/europe/next-stop-masks-in-offices-push-for-face-coverings-in-all-uk-public-places-20200715-p55cdl.html Next stop, masks in offices: Push for face coverings in all UK public places "

Также в Британии предлагают маски намордники оффисному планктону на работе носить.
Я все думала, какой *удак вложился в производство масок, а теперь понятно - это же дедушка Джейкоб Ротшильд!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:02 Ответить
Давно, давно ждала я одного сообщения и, наконец, сегодня оно появилось в федеральной газете "The Australian":
Black lives protest link to towers cluster"
то есть марши протеста в защиту прав чернож*пых гоменидов, BLM, таки связали с aутбрейком макароновируса в Мельбурне, с зараженными гос. жильем (где по-сообщениям СМИ живут по 9 человек в одной комнате, то есть один монстрант заразил весь этаж).

Правильно ли я понимаю, что власти Виктории, а конкретно Премьер штата Д. Эндрюс, с министром здравоохранения Микакис понесут личную финансовую ответственность за весь тот урон, который сейчас нанесут экономике штата Виктория второй уровень санкций самоизоляции, закрытие границ штат и полная изоляция города Мельбурн?
Если у Эндрюса и Микакис нет столько миллиардов в загашнике, пусть их дети тоже платят, и дети их детей, и дети детей детей, и так далее, до последнего цента.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:11 Ответить
 
 