В Украине 836 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего - 55 607 случаев

По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 836 человек (сутками ранее - 638).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 55 607 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 427. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (5), Закарпатской (2), Ивано-Франковской (2) и Хмельницкой (2) областях.

За последние сутки выздоровели 977 человек (сутками ранее - 651), всего - 28 131.

Всего в Украине сейчас болеют 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171) области, Киеве (147), Харьковской (64), Закарпатской (57) и Одесской (56) областях.

В Кировоградской области новых случаев COVID-19 не выявили.
















