РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8678 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
952 3

За сутки COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медработник, всего 3 967 детей и 7 540 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медработник, всего 3 967 детей и 7 540 медиков, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 55 607 человек. Из них 3 967 детей, а также 7 540 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. В то же время выздоровели 977 пациентов", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 55 607 человек. Из них 3 967 детей, а также 7 540 медработников.

"Всего выздоровели 28 131 человек, а летальных случаев - 1 427", - добавил министр.

Также читайте: На Харьковщине главврач попалась на взятке 700 долл. за заключение о непригодности призывника к военной службе, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

дети (6688) карантин (16729) Минздрав (4914) врачи (1526) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оглашайте смертя по возростным категориям и половым признакам
показать весь комментарий
15.07.2020 09:26 Ответить
За сутки COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медработник
За эти же сутки выздоровело 72 ребёнка и 47 медработников?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:32 Ответить
Зачем они дают сводку по медикам и детям в одной связке?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:40 Ответить
 
 