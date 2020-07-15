За сутки COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медработник, всего 3 967 детей и 7 540 медиков, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 55 607 человек. Из них 3 967 детей, а также 7 540 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. В то же время выздоровели 977 пациентов", - отметил Степанов.

"Всего выздоровели 28 131 человек, а летальных случаев - 1 427", - добавил министр.

