За сутки COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медработник, всего 3 967 детей и 7 540 медиков, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 55 607 человек. Из них 3 967 детей, а также 7 540 медработников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. В то же время выздоровели 977 пациентов", - отметил Степанов.
"Всего выздоровели 28 131 человек, а летальных случаев - 1 427", - добавил министр.
За эти же сутки выздоровело 72 ребёнка и 47 медработников?