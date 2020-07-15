За сутки количество активных больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, - СНБО

Количество выздоровевших после коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 10 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

При этом наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (171 случай) и в Киеве (147 случаев).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 46 новых случаев заболевания Covid-19 и 61 случай выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 533 человека (на 15 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 37 новых случаев заболевания Covid-19 и 159 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 203 человека (на 122 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 9 новых случаев заболевания и 1 – смерти, сейчас болеет 86 человек (на 8 больше за сутки);

- в Донецкой области 2 новых случая заболевания и 29 случаев выздоровления, болеет 476 человек (на 27 меньше за сутки);

- в Житомирской области 8 человек заболели и 47 – выздоровели, сейчас болеет 312 человек (на 39 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 57 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 78 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 591 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Запорожской области 9 новых случаев заболевания и 5 выздоровевших, сейчас болеет 85 человек (на 4 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 51 новый случай заболевания и 2 случая смерти, сейчас болеют 1 819 человек (на 49 больше за сутки);

- в Киеве 147 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 36 выздоровели, сейчас болеет 4 211 человек (на 110 больше за сутки);

- в Киевской области 38 новых заболевших, 129 человек выздоровели, сейчас болеют 1 016 человек (на 91 меньше за сутки);

- в Кировоградской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 6 человек выздоровели, сейчас болеют 48 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 случая заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 22 человека (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 171 новый случай заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 25 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 065 человек (на 141 больше за сутки);

- в Николаевской области 7 новых случаев заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 93 человека (на 3 больше за сутки);

- в Одесской области 56 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 1 253 человека (на 55 больше за сутки);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания и 6 – выздоровления, болеет 19 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Ривненской области 42 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 196 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 598 человек (на 155 меньше за сутки);

- в Сумской области 5 новых случаев заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеет 40 человек (на 2 больше за сутки);

- в Тернопольской области 16 новых случаев заболевания и 15 – выздоровления, сейчас болеют 812 человек (на 1 больше за сутки);

- в Харьковской области 64 новых случая заболевания и 31 человек выздоровел, сейчас болеют 1 168 человек (на 33 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 случай заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, болеет 16 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 13 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 8 – выздоровления, сейчас болеют 122 человека (на 3 больше за сутки);

- в Черкасской области 16 человек заболели, 1 – умер и 3 выздоровели, сейчас болеют 134 человека (на 12 больше за сутки);

- в Черновицкой области 24 новых случая заболевания, 134 человека выздоровели, сейчас болеет 2 009 человек (на 110 меньше за сутки);

- в Черниговской области 12 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 318 человек (на 12 больше за сутки).

