6 729 72

Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать законопроект Бужанского и снять с рассмотрения

Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения языковой законопроект №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом языковой омбудсмен написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как Уполномоченный по защите государственного языка, на которого закон возлагает задачу защищать украинский язык как государственный, отстаивать права граждан на получение услуг на государственном языке, устранять препятствия и ограничения в использовании государственного языка, обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" (№2362).

Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.

Во-первых, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Принятие законопроекта 2362 лишит школьников такой возможности, а следовательно, поставит их в заведомо худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Во-вторых, проект позволяет и после 2023 читать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).

В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"

Креминь подчеркнул, что утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности, поскольку Закон Украины "Об образовании", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р / 2019 от 16 июля 2019 г. признан соответствующим Конституции Украины.

Также языковой омбудсмен добавил, что Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект 2362, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует только срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен: "И это при тех непростых эпидемиологических условиях, когда есть немалые шансы начать новый 2020-2021 учебный год соискателям образования дистанционно, а не в школьных классах".

"Важно, что и профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, несмотря на очевидные риски, аналогично рекомендовал отклонить этот законопроект.

Информация о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект 2362 на пленарном заседании уже вызвала общественную реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о включении в повестку дня "языкового" законопроекта Бужанского: "Демократия должна быть одинакова для всех"

Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка.

Обеспечение необратимости образовательных реформ, защита и развитие украинского, как и повышение качества его преподавания, стимулирование мотивированного учителя, партнерство между школой и родителями, - вот некоторые из ключевых приоритетов, которые по-настоящему формируют компетентного, ответственного, сознательного гражданина Украины", - резюмировал Креминь.

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

український язык (1202) язык (3787) Бужанський Максим (105) Креминь Тарас (137)
Топ комментарии
+38
15.07.2020 09:38 Ответить
+36
Пора вже й самого Бужанського "снять" за антиукраїнську діяльність.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:39 Ответить
+35
15.07.2020 09:39 Ответить
15.07.2020 09:38 Ответить
По мові їх пізнаєте їх. Майже по Біблії.
15.07.2020 09:41 Ответить
В Україні на високих посадах торба балаболів, які так красиво чешуть українською, і залюбки здавали Україну *****. І здали б, якби не добровольці та циніччні бандери.
15.07.2020 10:05 Ответить
А в Польщі на високих посадах торба балаболів, які так красиво чешуть польською. Чешуть, взагалі то яйця, а українською говорять.
15.07.2020 11:29 Ответить
Вы посмотрите, что творят эти зеленые змеи во власти? Постоянно проводят геббельсовско-масонскую политику и политику Путина - РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постоянно делят украинцев по языку, по цвету партий, по месту жительства и т.д. А между тем Путин, который ратует за русский язык в Украине и ненавидит украинский что внес в конституции РФ? А вот что. Русский язык - единственный государствообразующий. Вот так. Для всех 150 национальностей разношерстного Кацапстана у Путина - один государственный, а для Украины у него другие стандарты, он тут лезет из себя, чтобы Украина была разделена, федерализована и с разными языками, хотя Украину не сравнитьс многонациональной Кацапией. Вот что такое кацапский фашизм и вот что такое фашизм предателей депутатов в Раде, которым место не в Раде, а в тюрьме.
15.07.2020 10:01 Ответить
Лариса, не соромтесь використовувати справжнє ім'я- *****. Це не матюк, а стан душі кацапського царька.
15.07.2020 13:00 Ответить
https://twitter.com/synyutka Олег Синютка https://twitter.com/synyutka @synyutka https://twitter.com/synyutka/status/1283384607300255744 1 ч

Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.

Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
15.07.2020 17:15 Ответить
Зеленые с голубыми рыганалами в Раде уже год занимаются атаками на украинцев и их будущее. А вы только заметили. Цирк на дроте. Экономика и промышленность в яме, еще до карантина. Далее 4 мес карантин, непонятно зачем, вернее понятно - для уничтожения малого и среднего бизнеса и для обогащения ОЛИГАРХОВ. На фронте болото, при наступлении агрессора будет вообще капец. В медицине черти что, все больницы и роддома закрыты. В образовании завал - школы закрыты и в сентябре навряд ли открояются. Гривна падает в яму, доллар растет, цены растут. Пенсии - 1712 грн минимальная, а прожиточный уровень - (честный) 5000 грн. Вот такие атаки сатанистов на народ.
15.07.2020 17:33 Ответить
Пора вже й самого Бужанського "снять" за антиукраїнську діяльність.
15.07.2020 09:39 Ответить
нехай краще висить
15.07.2020 09:55 Ответить
Посадить гниду продажную. Мать родную за бабло продаст и сожрет, каннибал ублюдочный.
15.07.2020 10:02 Ответить
Зустрічна пропозиція - ще й ***********. Пробачте, шановні українці, за мою французьку, накипіло.
15.07.2020 13:23 Ответить
Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать и снять с рассмотрения скандальный законопроект Бужанского - Цензор.НЕТ 2632
15.07.2020 09:39 Ответить
...я вже перестаю бачити різницю...
15.07.2020 11:30 Ответить
https://www.facebook.com/yurii.karakay?hc_ref=ARRG5GwhmO9WSST6PuSbSe7soj7D-PYCTcVkcLUC4irB9y-J6tLfDlwLcIpvpUsfMyc&fref=nf Yurii Karakay https://www.facebook.com/yurii.karakay/posts/283020036253350 3 ч. ·
За все доводиться платити.
За минулорічний напад колективного божевілля ми платим долями, здоров'ям і життями. Влада - це обрані нами цинічні злодії і неприховані вороги, які за півроку зруйнували економіку, вивезли з країни всі медичні засоби захисту, розікрали гроші виділені на подолання епідемії.
Воююча армія кинута на призволяще, пришелепкуватий головнокомандуючий жалюгідно ховається від відповідальності.
Голова ВР свідомо провокує в суспільстві мовне протистояння, саме підчас посилення російської агресії.
У кризу парламент приймає закон про гральний бізнес, яким фактично звільняє бандитів на два роки від сплати податків.
Тільки страх, викликаний нашим спротивом, може хоч якось зупинити цю банду зайд, волоцюг і наркоманів.
Тримайте стрій, час повертати країну.
15.07.2020 10:25 Ответить
Зебобики, за какие заслуги вы выбрали совкодрочера бужанского депутатом?
15.07.2020 09:40 Ответить
Він йшов як доповнення до зеленського.
В зелених труселях чимало зброду у владу попроходило.
15.07.2020 09:44 Ответить
Выбирали по пустой голове.
15.07.2020 09:46 Ответить
Тепер питаюсь в зелених бовдурів, які голосили перед виборами за ЗЕ, як вам живеться - ми політикою не цікавимось.
15.07.2020 09:48 Ответить
Это точно! Сейчас у зелебобиков любимый ответ - я политикой не интересуюсь)))
15.07.2020 09:53 Ответить
Воно повітряно-крапельним передається, чи шо ...
15.07.2020 09:54 Ответить
гучніше за всі гремить саме порожня коробка.. Це про того паскудника бужанського, точно сказано!
15.07.2020 14:01 Ответить
Може вже треба знімать не законопроект, а самого бужанського та йому подібних? Як же ці гниди бояться української мови - вона на них діє як ладан на чорта. Але слід пам`ятати: Україна закінчується там, де закінчується мова!
15.07.2020 09:44 Ответить
Якби це сталось у післямайданні часи, то тих законщиків покопали би під радою і викинули в сміття.
15.07.2020 09:45 Ответить
треба було вішати, тоді було б справжнє очищення, а не показове
15.07.2020 09:58 Ответить
скількох вивісив чи повісив сам? Можливо автомобілем давив, тоді похвались наліпками?
15.07.2020 13:07 Ответить
Що зміг, зробив у 14-15 році. Піски. Мар'їнка. ТАК зрозуміло?
16.07.2020 09:52 Ответить
дякую, якщо зробив, але ж вішати не те саме?
16.07.2020 11:38 Ответить
У післямайданні часи, поки Майдан ховав загиблих, перев'язував поранення і готувався до війни на Сході, убили Сашка Білого, а до влади дірвалася ********** гнида.
15.07.2020 10:09 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



В 2001 нам в 5-му класі раптом поставили новий предмет - російську мову.
На першому ж уроці ми всі зрозуміли, що це лайно нам непотрібно - навіть слова "падєж" вже ніхто не розумів. І батьки відмовились від уроків російської, щоб не засмічували знання української і не плутались.

20 років тому, в 2001-му, всім було зрозуміло, що руський язик вже нікому в Україні не потрібен, більше того, він лише заважає зосередитись на тому, що справді важливо - українській і англійській. А в 2004-му ми вже всім класом ходили на Майдан проти регіоналів.
15.07.2020 16:39 Ответить
15.07.2020 09:47 Ответить
А тим часом, майже втіхаря, новостворений вищий антикорупційний суд зняв арешт з майна Раї Богатірьової.

https://twitter.com/ukrpravda_news
https://twitter.com/ukrpravda_news Українська правда
https://twitter.com/ukrpravda_news
https://twitter.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Беляєва щодо скасування арешту майна ексміністра охорони здоров'я.

Зате вам знову покажуть чергову "обнажонку" від зелених сосен.
Не відволікайтесь на Раю.
15.07.2020 09:53 Ответить
Зебобики взяли и послушались. Счас.
15.07.2020 09:56 Ответить
кацап розумков, чурчхєла арахімія та інші шлюхи урода будуть розглядати українофобський закон маланця бужанського про українську мову.
Що відбувається?!! Українці, агов, ви де?!!
15.07.2020 09:57 Ответить
разумков - не кацап. Він - іврєй.
15.07.2020 13:10 Ответить
згоден.
16.07.2020 09:49 Ответить
Бужанского на ёлку 😀😀😀
15.07.2020 10:01 Ответить
Шановні "русскоговорящие" українці - якщо і Ви в тому числі не встанете на захист української мови в Україні то ми всі разом втратимо Україну! "Та сторона" тільки цього і чекає! Слава Україні!!!
15.07.2020 10:03 Ответить
Російською мовою можна побудувати лише Росію. І не важливо яку - бєлую, малую, вєлікую. Але у що перейменувати Білорусь?
15.07.2020 10:06 Ответить
Русь і расєя (раша) - різні поняття.
15.07.2020 10:10 Ответить
сплатіла навєкі вєлікая русь...як тільки з'являється слово русь, зникає все українське з Україною, українською мовою та українцями включно.
15.07.2020 11:36 Ответить
Почему в Украине вопросами украинского языка занимаются евреи ? Как бы выглядело еже ли бы в Израиле подобные темы поднимал "Петренко"? Все-таки мы -страна чудес!
15.07.2020 10:10 Ответить
Євреї живуть в Ізраїлі та розбудовують власну державу, попрошу не плутати.
15.07.2020 11:57 Ответить
В Ізраїлі живуть ізраїльтяни.
15.07.2020 12:42 Ответить
дякую https://censor.net/ua/user/394174, за виправлення... Геть заплутався, що згідно останніх тенденцій, в "Луцькій" області живуть волиняни чи у Волинській обл.- луцькіяни.
15.07.2020 12:53 Ответить
Тільки козлощелепний вилупок з московії може запроваджувати "наречіє" зайвохромосомного окупанта ***** в український мовний Закон.Самозванець мокша з мойшею навіть не рус с Кия (русский)-він касап,що з тюркської мови означає кат-мясник.
15.07.2020 10:24 Ответить
Бужанский креатура блазня, и он не единственный в толпе сн, и набрал он эту сволоту умышленно, чтобы подстраховаться, если рашисты возьмут верх, то у блазня уже есть в вр свои коллаборанты, извольте бес путлер, я старался.
15.07.2020 10:28 Ответить
Креминь в этом вопрос и должен быть кремнем.
15.07.2020 10:40 Ответить
в этом вопросе.
15.07.2020 10:42 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1283114783122894848 13 ч «У Зеленського» оголошують не просто перегляд мовної політики. Нас готують до коаліції Слуг та ОПЗЖ у місцевих органах влади після виборів восени. Мовне питання - це пас Зеленського в бік проросійських сил, - мовляв, я вам не чужий!..Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського - Цензор.НЕТ 9901
15.07.2020 11:34 Ответить
Напоминает ШИРку между Тимошенко и Януковичем теперь зесрань с ЖОПоблоком русифекализацией Украины занялись.
15.07.2020 13:09 Ответить
Зе-срань вже пiдготовила подарунок до 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...

дякуємо вам, ЗеБiли!
15.07.2020 14:02 Ответить
-Любіть Україну !
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
В. Сосюра.
15.07.2020 14:46 Ответить
Интересно,а русскоговорящие ребята,погибшие на Донбассе,они патриоты или нет?
Чем больше будут давить русский язык,тем больше в раде будет опзж опников.
15.07.2020 15:02 Ответить
Саша. Твой вопрос провокационный ! Кто у нас ущемляет "русскоязычных" ??? Потому они и в окопах ,что такое только в головах сепаратистов. И не важно каким языком произносят ,- Слава Украине ! Главное-это знать где Родина.
15.07.2020 16:12 Ответить
Цікаво чи ризикнуть зєльоні здоров'ям...банськог?
15.07.2020 16:52 Ответить
Пол страны говорит на русском и от этого никуда не уйти.
Это украинцы?С ними надо считаться?
Слава Украине!
15.07.2020 17:51 Ответить
...у державі повинна бути ДЕРЖАВНА мова. КРАПКА.
А спілкуватись можна на любій мові,наприклад,на хінді.....і ніхто не зверне на це увагу
15.07.2020 19:32 Ответить
 
 