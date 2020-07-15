Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать законопроект Бужанского и снять с рассмотрения
Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения языковой законопроект №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского.
Об этом языковой омбудсмен написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Как Уполномоченный по защите государственного языка, на которого закон возлагает задачу защищать украинский язык как государственный, отстаивать права граждан на получение услуг на государственном языке, устранять препятствия и ограничения в использовании государственного языка, обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" (№2362).
Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.
Во-первых, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Принятие законопроекта 2362 лишит школьников такой возможности, а следовательно, поставит их в заведомо худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Во-вторых, проект позволяет и после 2023 читать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).
В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке", - написал он.
Креминь подчеркнул, что утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности, поскольку Закон Украины "Об образовании", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р / 2019 от 16 июля 2019 г. признан соответствующим Конституции Украины.
Также языковой омбудсмен добавил, что Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект 2362, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует только срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен: "И это при тех непростых эпидемиологических условиях, когда есть немалые шансы начать новый 2020-2021 учебный год соискателям образования дистанционно, а не в школьных классах".
"Важно, что и профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, несмотря на очевидные риски, аналогично рекомендовал отклонить этот законопроект.
Информация о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект 2362 на пленарном заседании уже вызвала общественную реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям.
Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка.
Обеспечение необратимости образовательных реформ, защита и развитие украинского, как и повышение качества его преподавания, стимулирование мотивированного учителя, партнерство между школой и родителями, - вот некоторые из ключевых приоритетов, которые по-настоящему формируют компетентного, ответственного, сознательного гражданина Украины", - резюмировал Креминь.
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.
Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.
Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
За все доводиться платити.
За минулорічний напад колективного божевілля ми платим долями, здоров'ям і життями. Влада - це обрані нами цинічні злодії і неприховані вороги, які за півроку зруйнували економіку, вивезли з країни всі медичні засоби захисту, розікрали гроші виділені на подолання епідемії.
Воююча армія кинута на призволяще, пришелепкуватий головнокомандуючий жалюгідно ховається від відповідальності.
Голова ВР свідомо провокує в суспільстві мовне протистояння, саме підчас посилення російської агресії.
У кризу парламент приймає закон про гральний бізнес, яким фактично звільняє бандитів на два роки від сплати податків.
Тільки страх, викликаний нашим спротивом, може хоч якось зупинити цю банду зайд, волоцюг і наркоманів.
Тримайте стрій, час повертати країну.
В зелених труселях чимало зброду у владу попроходило.
В 2001 нам в 5-му класі раптом поставили новий предмет - російську мову.
На першому ж уроці ми всі зрозуміли, що це лайно нам непотрібно - навіть слова "падєж" вже ніхто не розумів. І батьки відмовились від уроків російської, щоб не засмічували знання української і не плутались.
20 років тому, в 2001-му, всім було зрозуміло, що руський язик вже нікому в Україні не потрібен, більше того, він лише заважає зосередитись на тому, що справді важливо - українській і англійській. А в 2004-му ми вже всім класом ходили на Майдан проти регіоналів.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Беляєва щодо скасування арешту майна ексміністра охорони здоров'я.
Зате вам знову покажуть чергову "обнажонку" від зелених сосен.
Не відволікайтесь на Раю.
Що відбувається?!! Українці, агов, ви де?!!
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1283114783122894848 13 ч «У Зеленського» оголошують не просто перегляд мовної політики. Нас готують до коаліції Слуг та ОПЗЖ у місцевих органах влади після виборів восени. Мовне питання - це пас Зеленського в бік проросійських сил, - мовляв, я вам не чужий!..
Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...
дякуємо вам, ЗеБiли!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
В. Сосюра.
Чем больше будут давить русский язык,тем больше в раде будет опзж опников.
Это украинцы?С ними надо считаться?
Слава Украине!
А спілкуватись можна на любій мові,наприклад,на хінді.....і ніхто не зверне на це увагу