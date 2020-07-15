Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать законопроект Бужанского и снять с рассмотрения

Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения языковой законопроект №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом языковой омбудсмен написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как Уполномоченный по защите государственного языка, на которого закон возлагает задачу защищать украинский язык как государственный, отстаивать права граждан на получение услуг на государственном языке, устранять препятствия и ограничения в использовании государственного языка, обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" (№2362).

Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.

Во-первых, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Принятие законопроекта 2362 лишит школьников такой возможности, а следовательно, поставит их в заведомо худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Во-вторых, проект позволяет и после 2023 читать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).

В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке", - написал он.

Креминь подчеркнул, что утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности, поскольку Закон Украины "Об образовании", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р / 2019 от 16 июля 2019 г. признан соответствующим Конституции Украины.

Также языковой омбудсмен добавил, что Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект 2362, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует только срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен: "И это при тех непростых эпидемиологических условиях, когда есть немалые шансы начать новый 2020-2021 учебный год соискателям образования дистанционно, а не в школьных классах".

"Важно, что и профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, несмотря на очевидные риски, аналогично рекомендовал отклонить этот законопроект.

Информация о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект 2362 на пленарном заседании уже вызвала общественную реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям.

Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка.

Обеспечение необратимости образовательных реформ, защита и развитие украинского, как и повышение качества его преподавания, стимулирование мотивированного учителя, партнерство между школой и родителями, - вот некоторые из ключевых приоритетов, которые по-настоящему формируют компетентного, ответственного, сознательного гражданина Украины", - резюмировал Креминь.

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.



