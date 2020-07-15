Степанов назвал основные правила посещения школ в новом учебном году: Обязательный температурный скрининг и наличие антисептиков
Одним из основных правил обучения в условиях карантина - температурный скрининг всех детей, прибывших в школу, а также всех сотрудников образовательного учреждения.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
Степанов рассказал, что совместно с Минобразования анализирут ситуацию и берут во внимание опыт иностранных коллег.
"Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех сотруников учебных учреждений, обязательное измерение температуры детям. При температуре 37,2 и выше ни сотрудники, ни дети, не могут допускаться к работе или учебе", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, также будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок.
Кроме того, в школе обязательно должны быть антисептики.
Министр добавил, что это общие правила, а другие - будут сообщены в ближайшее время.
«Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?" - завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
" свободный и беспрепятственный поток воздуха во время вдоха и выдоха является необходимым условием нормальной дыхательной функции. Любое патологическое или непатологическое состояние, которое может нарушить свободный воздушный поток во время дыхательного цикла, может привести к гиповентиляции с повышенным дыхательным усилием, и к физиологической нагрузке, связанной с сердечно-сосудистой системой и системой регулирования температуры, а также может вызвать психологический стресс" - Alghadir A, Aly F, Zafar H. Effect of face veil on ventilator function among Saudi adult females. Pak J Med Sci. 2012;28:71-4
В корейском исследовании 2020 года проверили фильтруют ли маски коронавирус у больных COVID-19. Ни хирургические, ни хлопковые маски не фильтровали коронавирус во время кашля зараженных пациентов. Авторы пишут, что предыдущие исследования показали, что частицы размером 0.04-0.2 мкм могут проникать через хирургические маски. Размер частиц коронавируса попадает в этот диапазон, из чего также следует, что маски не могут его эффективно фильтровать. Авторы отмечают, что они обнаружили больше вируса на внешней поверхности маски, чем на внутренней - Bae S et al. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med. 2020;M20-1342