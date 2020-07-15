Степанов назвал основные правила посещения школ в новом учебном году: Обязательный температурный скрининг и наличие антисептиков

Одним из основных правил обучения в условиях карантина - температурный скрининг всех детей, прибывших в школу, а также всех сотрудников образовательного учреждения.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов рассказал, что совместно с Минобразования анализирут ситуацию и берут во внимание опыт иностранных коллег.

"Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех сотруников учебных учреждений, обязательное измерение температуры детям. При температуре 37,2 и выше ни сотрудники, ни дети, не могут допускаться к работе или учебе", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, также будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок.

Кроме того, в школе обязательно должны быть антисептики.

Министр добавил, что это общие правила, а другие - будут сообщены в ближайшее время.

