РУС
Степанов назвал основные правила посещения школ в новом учебном году: Обязательный температурный скрининг и наличие антисептиков

Одним из основных правил обучения в условиях карантина - температурный скрининг всех детей, прибывших в школу, а также всех сотрудников образовательного учреждения.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов рассказал, что совместно с Минобразования анализирут ситуацию и берут во внимание опыт иностранных коллег. 

"Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех сотруников учебных учреждений, обязательное измерение температуры детям. При температуре 37,2 и выше ни сотрудники, ни дети, не могут допускаться к работе или учебе", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, также будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок.

Кроме того, в школе обязательно должны быть антисептики. 

Министр добавил, что это общие правила, а другие - будут сообщены в ближайшее время.

Автор: 

Всё это какая-то утопия...Ну сами посудите-как первоклашка,к примеру,сможет высидеть в маске несколько часов?А как учитель будет через маску обучать правильному произношению звуков,к примеру?
15.07.2020 10:53 Ответить
Маску треба міняти що дві години. 7-8 уроків 14-16 масок. За чий рахунок? Розуміючи, що здоров"я дітей найдорожче, але чи не задорого на батьківську кишеню?
15.07.2020 10:00 Ответить
Начинают преващать людей в послушное стадо начиная с детей. Отбирать будут тупых и злых остальных в резервацию.
15.07.2020 10:55 Ответить
Из текста следует, что маски нужны родителям, которые приводят детей.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:06 Ответить
а звідки у вас узялися 16 масок, коли урок 45 хвилин? 7-8 масок треба. чи по ви дві одразу носите?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:23 Ответить
стєпанов-ссучене зєчьмо.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:40 Ответить
каждьій день вижу детей в масках. и ничо, главно правильньій размер.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:24 Ответить
Про эффект генератора под маской, подобный чашке Петри, слышали?
«Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?" - завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

" свободный и беспрепятственный поток воздуха во время вдоха и выдоха является необходимым условием нормальной дыхательной функции. Любое патологическое или непатологическое состояние, которое может нарушить свободный воздушный поток во время дыхательного цикла, может привести к гиповентиляции с повышенным дыхательным усилием, и к физиологической нагрузке, связанной с сердечно-сосудистой системой и системой регулирования температуры, а также может вызвать психологический стресс" - Alghadir A, Aly F, Zafar H. Effect of face veil on ventilator function among Saudi adult females. Pak J Med Sci. 2012;28:71-4

В корейском исследовании 2020 года проверили фильтруют ли маски коронавирус у больных COVID-19. Ни хирургические, ни хлопковые маски не фильтровали коронавирус во время кашля зараженных пациентов. Авторы пишут, что предыдущие исследования показали, что частицы размером 0.04-0.2 мкм могут проникать через хирургические маски. Размер частиц коронавируса попадает в этот диапазон, из чего также следует, что маски не могут его эффективно фильтровать. Авторы отмечают, что они обнаружили больше вируса на внешней поверхности маски, чем на внутренней - Bae S et al. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med. 2020;M20-1342
показать весь комментарий
15.07.2020 17:17 Ответить
понос слов - запор мьісли. для мене нічого нового ти не видав.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:49 Ответить
У злых температура может быть повышена, как и у нервных. Отбирать будут стабильных аморфов.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:58 Ответить
у голодньіх и невтіспавшихся тоже может бьіть повьішенная.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:52 Ответить
Цього не знаю, пишу, з чим зтикались в родині.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:37 Ответить
Известны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F физиологические колебания температуры тела в течение суток - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC суточный ритм : разница между ранне-утренней и вечерней температурой достигает 0,5-1,0 °C. Следуя суточному ритму, наиболее низкая температура тела отмечается утром, около 5 часов, а максимальное значение достигается вечером. Как и многие другие биоритмы, температура следует суточному циклу Солнца, а не уровню нашей активности.
Степанов назвав основні правила відвідування шкіл у новому навчальному році: Обов'язковий температурний скринінг і наявність антисептиків
показать весь комментарий
15.07.2020 10:55 Ответить
розслабся, увечері і ик всі вже вдома.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:27 Ответить
Ні, у дітей будь-коли буває: банально набігався, перегрівся. І у дорослих теж.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:44 Ответить
Хочу сказати, шо 37,2 - це не та температура, до якої можна доколупатись.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:05 Ответить
застав дурака богу молиться він і лоба розиб"є.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:48 Ответить
 
 