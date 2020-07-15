Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог

По состоянию утро 15 июля на территории западных областей Украины подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий паводков.

"По состоянию на 7 утра 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет.

Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены из-за подтопленых участков дорог 2 тыс. 565 человек.

В течение суток спасатели откачали 445 м3 воды.

Всего к работам на территории области привлечены 60 чел. и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 52 чел. л/с и 31 ед. техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).