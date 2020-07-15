Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог
По состоянию утро 15 июля на территории западных областей Украины подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий паводков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет.
Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).
Повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены из-за подтопленых участков дорог 2 тыс. 565 человек.
В течение суток спасатели откачали 445 м3 воды.
Всего к работам на территории области привлечены 60 чел. и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 52 чел. л/с и 31 ед. техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).
