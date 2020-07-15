РУС
Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог

По состоянию утро 15 июля на территории западных областей Украины подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий паводков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет.

Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ). 

Повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - сказано в сообщении.

Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС.

По данным ведомства, силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены из-за подтопленых участков дорог 2 тыс. 565 человек.

В течение суток спасатели откачали 445 м3 воды.

Всего к работам на территории области привлечены 60 чел. и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 52 чел. л/с и 31 ед. техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).

зеленский на мосту над страшным потоком
не. это наводнение "под личным контролем"
Шановна редакція "Цензору"! Як ви вже дістали своїм: " на Західній Україні" Невже так складно написати на заході України, чи територія західної України, що зазнала паводок?
зеленский на мосту над страшным потоком
Диверсанти хочуть підірвати міст разом з Бубочкою.
не. это наводнение "под личным контролем"
Я так і не побачив жодної фотографії зруйнованого моста. Напевно збираються пиляти бюджет ніби-то на відновлення неіснуючих руйнувань.
Такие тоже посчитали.
Західняки досі вважають всіх, хто зі Східної України, своїми суперниками. Це тому російького шаигуна і добре відомого вінницького пройдисвіта Порошенка вони вважають кращим, ніж дніпровську бандерівку Юлю. Яка одна зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. І ще зробить. Але, нажаль зробить, коли вже повернути час назад буде запізно
цікаво, а такий інвалід розумової праці як ти, звідки? Сподіваюсь, що ранкову оду ТЮльці ти не пропустив?
Ось - справжня Бандерівка.
Юля - газована принцеса.
Ану дайте хоч одну цитату Юльки-бандерівки з приводу Бандери? Щось не чув ніколи, щоби ця лисиця коли-небудь про нього висловлювалася.
Щось не чув ніколи, щоби ця лисиця коли-небудь про нього висловлювалася.


А должна была?
Це її справа, але якщо фанат Юльки Суліма називає її бандерівкою, то логічно очікувати від неї дифірамб на адресу Бандери. Я їх щось не пригадую
назвати цього Юлебібнутого фанатом, клавіатура не дозволяє... Яка бохиня, такі й "прихильники"...
Мабуть тому, що справжнього бандерівця видно по справах, а не по словах?
Так розкажіть про бандерівські справи Юлі, які повинні оцінити мешканці заходу України (ви їх зараховуєте до прихильників Бандери).
Пан плутає ботоферму Порошенка і Україну. Для ботоферми російського шпигуна Порошенка Юля дійсно нічого не зробила доброго. А от Україна за часів роботи Тімошенко в уряді мала дійсно свої коротенькі часові відрізки розквіту. Але що тут поробиш, частина українців думають не мізками, а вухами. І той, хто голосніше всіх з надривом у голосі проволає "Слава Україні!", - буде в них головним патріотом, навіть, якщо він пуйло якийсь.
Я вас питаю про бандерівські справи Юлі, а ви мені пишете про Порошенка і вихваляєте міфічні "короткі відрізки розквіту" без наведення жодних фактів. Ви зі всіма так дискутуєте? Якщо так, то постарайтеся поміняти партійну методичку, бо результат буде для вас невтішним.
Найперша бандерівська справа Юлі - Україна ще у 2000 му за борги перед газпромом мала стати частиною Раші і не стала. Тоді Юля на посаді віцепрем'єра з енергетичних питань навела лад в енергетиці, заборонила бартер, олігархи стали платити податки в бюджет, лише за тиждень він наповнивсь грошима, Україна розрахувалась з Рашою, припинились віялові, шахтарі і бюджетніки отримали багаторічні борги, люди стали отримувати зарплатню грошима, а не унітазами. Пуйло дав вказівку свойому куму Медведчуку і за це Юля була покарана. В 2001му вона відсиділа 2 місяці в буцегарні, її чоловік відсидів рік, свекора довели до могили, а все її оточення було репресоване. А дебільні іщукі досі смокчуть у російського шпигуна порошенка, який є теж кумом медведчука, бо медведчук хрестив молодшого порошенка - михайла
Згадала баба, як Юлька дівкою була. Що було 20 років тому, нікому вже не цікаво. Ви розкажіть краще про добрі бандерівські справи Юлі за останні 5 років (що більш актуально).

І тільки не згадуйте Порошенка - він зараз в опозиції, ні за що не відповідає. Покритикуйте краще Вову, якщо знайдете за що.
https://24tv.ua/memuari-boltona-timoshenko-nazvali-prorosiyskim-politikom_n1368713 У США Тимошенко називають проросійським політиком: мемуари Болтона
https://glavcom.ua/country/politics/pislya-pocilunkiv-z-medvedchukom-timoshenko-poobnimalas-zi-shche-odnim-prorosiyskim-diyachem-foto-692832.html Перепрошую, це правильне посилання
https://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchuka
Напишіть "челобитную" вибраному вами царьку.
Хоча він зайнятий дерибаном грошей на "большую стройку"1, йому ніколи
Треба організвати флешмоб - цілування пеньків в лобік - лісорубами, владою і священниками.
Ой, дороги размыло!
Как же теперь вырубленные смереки вывозить?
Шановна редакція "Цензору"! Як ви вже дістали своїм: " на Західній Україні" Невже так складно написати на заході України, чи територія західної України, що зазнала паводок?
А они просто неучи!
щорб щось робилось треба терміново підняти оплату ПРАЦІ держслужбовцям, і тоді у потопельників ВСЕ БУДЕ
Додам комент в підтримку Ig Shu - немає ніяких "Західних" "Східних" "Південних" "Північних" "Центральних" Україн. Це антиукраїнська топоніміка, яка впроваджувалась (і досі впроваджується) ворожими силами. Є одна Україна яка має в собі Південь України Захід України, Схід України та інше.
