РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 448 68

Минздрав предложил увеличить с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. чел. критерий, по которому страны вносят в "красный" и "зеленый" списки, - Степанов

Минздрав предложил увеличить с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. чел. критерий, по которому страны вносят в

Кабинет Министров может пересмотреть показатель, по которому будут распределять страны в "красную" или "зеленую" зоны: вместо активных больных будут учитывать инцидентность.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На этапе согласования, по какому принципу будут открываться границы, в том числе в Европейском Союзе, мы внимательно следили за этими событиями, потому что страны ЕС – это страны, которые наши граждане посещают наиболее часто, тем более летом. На начальном этапе говорилось именно об уровне активных больных на 100 тыс. населения. На заседании министров Европейского Союза говорилось именно об этом критерии и именно такой формуле. Когда мы принимали решение, это было 22 июня, именно этот критерий 40 активных больных на 100 тыс. населения и был внедрен в Украине. Перед 1 июля Европейский Союз поменял этот показатель на инцидентность. Мы не исключаем, что будем пересматривать эти критерии. В связи с увеличением активных больных в Украине, сейчас этот показатель более 62 активных больных на 100 тыс. населения, мы внесли предложение об увеличении критерия до 55 активных больных на 100 тыс. населения. То есть страны, которые после утверждения правительством этого критерия будут иметь более 55 активных больных на 100 тыс. населения будут попадать в перечень стран "красной зоны", меньше 55 – "зеленой зоны", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки количество активных больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, - СНБО

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Логика зеленых убожеств -- Если не можем соответствовать правилам, то нужно изменить правила под себя.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:05 Ответить
+6
Михайло Горбачев влітку 1986 року пропонув Мінздорову збільшити небезпечну дозу радіаційного опромінення у 4 рази
показать весь комментарий
15.07.2020 10:11 Ответить
+3
Давайте увеличивайте до 100... И как это повлияет на общую картину в стране? Реально убогие
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логика зеленых убожеств -- Если не можем соответствовать правилам, то нужно изменить правила под себя.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:05 Ответить
Чукча писатель, но не читатель?

На заседании министров Европейского Союза говорилось именно об этом критерии и именно такой формуле. Когда мы принимали решение, это было 22 июня, именно этот критерий 40 активных больных на 100 тыс. населения и был внедрен в Украине. Перед 1 июля Европейский Союз поменял этот показатель на инцидентность.Источник: https://censor.net.ua/n3208167

PS уважаемые редакторы, поправьте плз слово сраны на страны, заранее спасибо
показать весь комментарий
15.07.2020 10:11 Ответить
Я то как-раз прочитал. А прочитать не дано?

"... мы внесли предложение об увеличении критерия до 55 активных больных на 100 тыс. населения. Источник: https://censor.net/n3208167
показать весь комментарий
15.07.2020 10:18 Ответить
Ну и что это даёт?Существенно увеличится приток туристов?Сомневаюсь. Вдобавок он, по сравнению с заробитчанами, невелик (а по ЕСовским нормам Украина для них в красной зоне). Новость вообще по сути ни о чём.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
Так чего тогда варнякал, если не смог дочитать и понять? Абы воздух испортить?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:27 Ответить
Я то понял сразу, но смотреть как соевые по любой новости обвиняют зелёных-бесценно.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:42 Ответить
Лечись. Если не понимаешь прямой текст -- смотри картинки, может дойдёт.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:40 Ответить
Да, ботоферма обожает ими пользоваться. Извиняй, на меня столь убогое "творчество" не действует.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:49 Ответить
Тексты и картинки не понимаешь, остается только дерьмо из зомбоящика. Однако и вкусы у тебя.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:57 Ответить
Текст прекрасно понимают а унылый пятый канал можешь смотреть сам, мне таких фекальных ванн не нужно.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:00 Ответить
Как-же ты понимаешь, если прямой текст Степанова не смог понять?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:05 Ответить
И в чём не смог понять, в том, что он слегка смягчает критерии, ссылаясь на нормы ЕС?))
показать весь комментарий
15.07.2020 13:10 Ответить
В полтора раза увеличить порог -- это чуть-чуть? А что тогда у тебя много? И где ты увидел такие нормы в ЕС? Покажешь эти нормы?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:17 Ответить
Ну, и что тебе от того увеличения в полтора раза?В кармане и в стакане добавиться?)))Это всего лишь регламентирует въезд в страну (который по сравнению с выездом) всё равно мал. Да и я не сказал, что есть такие нормы в ЕС, а сказал "ссылаясь на нормы ЕС", разницу улавливаешь?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:32 Ответить
Так какого хрена ты тогда высрался https://censor.net/comments/locate/3208167/019214d5-b85d-719f-8303-11076aa8128a В чем была неправда про подгон зелеными убожествами правил под себя?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:40 Ответить
Да тем, что у тебя все поголовно зелёные, которые во всём же виноваты)))Ты ещё озвучь бей "зелёных-спасай пэтю!")))
показать весь комментарий
15.07.2020 13:43 Ответить
Лечись. Мерещится перестанет что Степанов назначен Петей.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:46 Ответить
Не суть важно кем он назначен, он отвечает за здравохранение-пусть и отвечает, в т.ч. за все эти карантинные дела. А не толкает пропаганду типа "голосуйте за землю". Ну, а если кому-то сильно хочется на его место-велкам, не вижу потока желающих работать, зато поток критиканов вижу очень даже.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:50 Ответить
За зелю т.е.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:50 Ответить
Как раз важно. Вы ведь критиковали Пороха за его министров. Чего не нравится теперь то-же самое? Не комильфо? Смачного.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:53 Ответить
Президент сменился, премьер сменился, правительство тоже. Главное чтобы с работой справлялся. А одного и того же не бывает, в одну и ту же реку войти нельзя.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:56 Ответить
Так в том-то и дело, что с работой не справляются. От слова совсем. Результат правления зеленой пошести -- за окном. Статистика об этом уже просто орет вовсю. А они вместо работать -- правила под себя подгоняют.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:00 Ответить
Ничего, потихоньку-полегоньку. Я давно говорю, что мы в процессе эволюции. А она никогда не идёт единственным верным путём, а множеством параллельных, которые в процессе отсеиваются. Так что это не быстро, и как следствие-надолго.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:03 Ответить
Да-да. Конечно. Эту лапшу можешь детям вешать. Может они еще и поверят. Про вашу "эволюцию" со знаком "минус". Такая "эволюция" по научному называется перманентной деградацией по всем фронтам. Что же в стране изменилось год назад, что плюс на минус поменялся? Не подскажешь?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:13 Ответить
Это ты считаешь, что сменился плюс на минус, я вижу наоборот. Имеет ли смысл доказывать друг другу где чёрное, а где белое, если оба оппонента твёрдо убеждены в обратном?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:16 Ответить
Да? Я верю не трепотне, а цифрам. Статистику по ВВП, промпроизводству, налогам, бюджету, зарплатам, безработице, уровню бедности, ценам и т.д. сам посмотришь? Или оценки западных экспертов и политиков? А может просто перестанешь тут так тупо лапшу втирать?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:21 Ответить
То есть упорно считаешь, что "при Порошенко такой всей фигни не было". Ну, или хотя бы не в таких масштабах. Бон, не стану переубеждать, в конце концов формула "верую, ибо нелепо" не мной придумана.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:33 Ответить
Еще раз, если не умеешь читать. Мне до одного места в что ты там "веруешь". Я верю не тупой трепотне, а цифрам. А статистика уже просто орет благим матом о "результатах" правления зеленой пошести.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:37 Ответить
Пусть орёт. Во-первых я ей не особо верю (по крайней мере нашему Держстату), во-вторых рост/падение рано или поздно меняют друг друга.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:39 Ответить
Мне до одного места в что ты там "веруешь". Расскажи это безработным и неимущим. А статистике от ****, МВФ, Всемирного банка и других западных институтов веришь? Или они тоже тупо врут?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:50 Ответить
А откуда они, по-твоему, берут свою статистику?Шпиёнов по учреждениям рассылают, и те фоткают документы, после чего передают их в Центр?Не-а, в известной степени берут от нашего держстата+некоторые косвенные показатели.
Я тебе вот что скажу, у меня тогда (и только тогда) появится хоть какое-то уважение к сторонникам прежней власти, когда вы бросите всё это нытьё по интернетам, и займётесь давлением на власть (а до того вы мне чертовски напоминаете тех расеян, которые в драных трениках бухают по кухням, говоря о политике). Но ничего похожего я не вижу в данный момент.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:02 Ответить
Т.е ты хочешь сказать, что Зеля специально сам себе делает плохую статистику? Совсем кукухой тронулось, зеленое? Да уж, логика и зеленые -- вещи абсолютно несовместимые. Лечись.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:06 Ответить
Ну, не стоит возводить Зеленского в роль некоего всеприсущего божества, который не только экономику угрожал, но ещё и в статистике покопался)))
показать весь комментарий
15.07.2020 15:10 Ответить
У Зели сейчас моновласть монобыдла. Он к этому и стремился. Он за это и отвечает. Абсолютно.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:15 Ответить
Вчерашнее принятие закона о транспортном налоге в авиаперелётах приняла ТОЛЬКО монокоалиция?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:17 Ответить
Не петляй так тупо. Не прокатит. Ты прекрасно понимаешь о чем тебе пишут. Смачного
показать весь комментарий
15.07.2020 15:20 Ответить
Самое забавное, что я то как раз на лучшее не надеялся, потому говорить, что зелёная власть меня обманула или что-то наподобие, это совсем смешно.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:36 Ответить
Мне фиолетово на что вы надеялись, когда гробили страну. Смачного.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:39 Ответить
Ох уж мне эти пессимисты
показать весь комментарий
15.07.2020 15:47 Ответить
Статистика, зеленый .... Статистика
показать весь комментарий
15.07.2020 15:57 Ответить
Которой верить это примерно как верить тому, когда пьяный матрос клянётся в любви припортовой жрице любви, купленной им же за трёшку. Ну да ладно, делать то что-то собираетесь, или так и будете как рабсеяне по кухням?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:03 Ответить
Повторю --- Т.е ты хочешь сказать, что Зеля специально сам себе делает плохую статистику? Совсем кукухой тронулось, зеленое? Да уж, логика и зеленые -- вещи абсолютно несовместимые. Лечись.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:06 Ответить
Ты полагает, он самолично в каждом облуправлении держстата что-то там поправляет?)))Тут и без него хватает туфты и приписок. Так что же говорит ваша статистика, делать что-то или сидеть на диване ровно?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:10 Ответить
Да-да. "Царь то хороший, бояре не очень". Самому не смешно такое тупое петляние. Вам ведь ничего не мешало во всем винить Проха? Чего не нравится теперь то-же самое, только при абсолютной власти Зели? Не комильфо? Смачного.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:20 Ответить
Смешной ты. Ну, значит продолжай сидеть на диване (если я правильно интерпретировал твой невысказанных ответ).
показать весь комментарий
15.07.2020 16:31 Ответить
Я не сижу. Но логика зебилов меня умиляет -- Вы значит натворили говна, как с Овощем, а нам снова за вами прибираться? А свой зад поднять и прибрать за собой -- не комильфо? Или религия не позволяет?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:34 Ответить
Ну а как по-другому?Революции и прочий движ кто делает?Т.н.пассионарии, которые ВСЕГДА меньшинство. Это первое. Второе, сколько ваших там, не то 25%, не то 8% (мне в общем всё равно), то бишь явное меньшинство. Ну и третье, не я же себя именовал элитой, проголосовавшие но за правильного лидера. Вот именно вам, умным-элитным, и надо брать и делать хоть что-то, раз в стране 73% дебилов-зебилов. Так что милости прошу
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
А прибирать за собой папа с мамой не научили? Или религия не позволяет?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
Я то как раз считаю, что идёт нормальный эволюционный процесс, со всеми его недостатками и достоинствами, так что мне как раз этого не надо. А вот тем, кто провозгласил себя элитой, надо как-то поддерживать своё реноме.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:57 Ответить
Нет. я еще подожду немного, пока вы от "рабочего процесса" не начнете блевать кровавой пеной. Или срать кровавым поносом. Еще пока недостаточно таких. Может, даст Бог, хоть тогда вы немного поумнеете. И при этом не переставая буду вам напоминать о вашем "классном" выборе. Так что, смачного.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:20 Ответить
Судя по скорости наростания количества дрыщущих зебилов -- ему бы зиму пережить нормально. Выборы осенью все покажут.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:00 Ответить
Почему нет? Уже начали. Пока еще маловато будет.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:43 Ответить
Вот как только вы начнете кровавой диареей гадить, как от Овоща, та и сразу. Не переживайте, вы сразу увидите. Осень-весна все покажет.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:10 Ответить
А если нет?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:21 Ответить
Я тащемта никуда не тороплюсь. Ещё почти 4 года есть
показать весь комментарий
15.07.2020 18:57 Ответить
Я даже не хочу задавать банальный вопрос: а немного это сколько?Просто будет забавно примерно через годика эдак четыре поспрашивать твоих единодумцем, дескать, ну шо, выперли бубочку в Ростов?Поскольку такими темпами ваших действий как сейчас (а вернее их отсутствием), он точно досидит до конца своей каденции
показать весь комментарий
15.07.2020 17:37 Ответить
Судя и по этой новости тоже, правил никаких нет, каждая страна устанавливает их на собственное усмотрение. У ВОЗ, как всегда, умыты руки.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:06 Ответить
Михайло Горбачев влітку 1986 року пропонув Мінздорову збільшити небезпечну дозу радіаційного опромінення у 4 рази
показать весь комментарий
15.07.2020 10:11 Ответить
А у степанова отпуск будет когда-то? Заработался,отдохнть ему не помешало где-то в голубой зоне...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:12 Ответить
Давайте увеличивайте до 100... И как это повлияет на общую картину в стране? Реально убогие
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
попереду відпустки у можновладців, їм так треба відпочити від тяжкої праці та витратити чесно зароблені гроші, от тому й відбудеться раніше анонсоване "послаблення", яке виглядає як збільшення активних хворих на 100 тис. людей))
показать весь комментарий
15.07.2020 10:22 Ответить
Пандемия цифр.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:25 Ответить
Увеличивайте сразу до 100. Это что бы два раза не вставать!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:02 Ответить
Как же вы уже достали своей эпидемией, зеленые убогие человечки!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:00 Ответить
Чисто коммунистический дебильный подход!! Где-то и когда-то в начале 90-х мы это уже проходили!! занимались подтасовкой норм и стандартов, что бы выглядеть лучше в глазах мировой общественности!!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:03 Ответить
не зватає грошей - надрукуємо. Завеликі показники - знизимо критерії оцінки. як у слуг усе просто.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:14 Ответить
 
 