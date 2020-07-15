Минздрав предложил увеличить с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. чел. критерий, по которому страны вносят в "красный" и "зеленый" списки, - Степанов

Кабинет Министров может пересмотреть показатель, по которому будут распределять страны в "красную" или "зеленую" зоны: вместо активных больных будут учитывать инцидентность.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На этапе согласования, по какому принципу будут открываться границы, в том числе в Европейском Союзе, мы внимательно следили за этими событиями, потому что страны ЕС – это страны, которые наши граждане посещают наиболее часто, тем более летом. На начальном этапе говорилось именно об уровне активных больных на 100 тыс. населения. На заседании министров Европейского Союза говорилось именно об этом критерии и именно такой формуле. Когда мы принимали решение, это было 22 июня, именно этот критерий 40 активных больных на 100 тыс. населения и был внедрен в Украине. Перед 1 июля Европейский Союз поменял этот показатель на инцидентность. Мы не исключаем, что будем пересматривать эти критерии. В связи с увеличением активных больных в Украине, сейчас этот показатель более 62 активных больных на 100 тыс. населения, мы внесли предложение об увеличении критерия до 55 активных больных на 100 тыс. населения. То есть страны, которые после утверждения правительством этого критерия будут иметь более 55 активных больных на 100 тыс. населения будут попадать в перечень стран "красной зоны", меньше 55 – "зеленой зоны", - рассказал Степанов.

