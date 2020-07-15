Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина

Авторы закона 2524 о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, пытаясь исправить ситуацию с существующей системой налогообложения бизнеса, еще больше размыли формулировки и дали контролирующим органам дополнительные возможности выкручивать руки налогоплательщикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина на пленарном заседании во время обсуждения проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

Южанина отметила, что в основе этого законодательного акта было усовершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика и отмена необходимости регистрации в контролирующем органе книги учета доходов предпринимателей. Для предпринимателей на общей системе налогообложения и для самозанятых лиц реализована типовая форма учета доходов, которую можно вести в электронной форме, даже через электронный кабинет плательщика на сайте ГНС.

Она отметила, что законопроектом, вынесенным ко второму чтению, отменяется книга учета доходов для плательщиков единого налога первой, второй и третьей группы, в которой ежедневно по итогам рабочего дня отражаются доходы физических лиц - предпринимателей.

Южанина отметила, что отмена этой книги учета доходов по заключению всех специалистов, в том числе Минфина и Государственной налоговой службы, приведет к полной потере контроля за объемами доходов плательщиков единого налога 1-3 группы.

"Результатом этого станет безальтернативное введение контроля для таких плательщиков в виде регистраторов расчетных операций. Люди выходили здесь полгода для того, чтобы доказать, что РРО не время внедрять", - подчеркнула Южанина.

Она также напомнила, что законом №466 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок, в налоговом законодательстве было введено налогообложение контролируемых иностранных компаний, владельцами которых являются резиденты - граждане Украины.

Однако, по словам Южанина, авторы закона 2524 цинично предлагают норму, которой освобождают от обложения налогом на доходы физических лиц доходы акционеров, которые будут получены в 2020 - 2021 годах в результате ликвидации, продажи иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица.

"Принятие такой нормы является лоббированием интересов крупных плательщиков, которые сейчас получат, легализуют свои доходы в Украине через продажу контролируемых иностранных компаний без уплаты никакого налога. С пенсионеров берем налоги, а здесь - давайте позволим два года в иностранных контролируемых компаниях получать огромные деньги без налогообложения в Украине", - подчеркнула Южанина.

Она также раскритиковала авторов документа за освобождение от налогообложения военным сбором доходов физических лиц от продажи контролируемых иностранных компаний.