РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости
3 522 13

Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина

Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина

Авторы закона 2524 о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, пытаясь исправить ситуацию с существующей системой налогообложения бизнеса, еще больше размыли формулировки и дали контролирующим органам дополнительные возможности выкручивать руки налогоплательщикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина на пленарном заседании во время обсуждения проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

Южанина отметила, что в основе этого законодательного акта было усовершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика и отмена необходимости регистрации в контролирующем органе книги учета доходов предпринимателей. Для предпринимателей на общей системе налогообложения и для самозанятых лиц реализована типовая форма учета доходов, которую можно вести в электронной форме, даже через электронный кабинет плательщика на сайте ГНС.

Она отметила, что законопроектом, вынесенным ко второму чтению, отменяется книга учета доходов для плательщиков единого налога первой, второй и третьей группы, в которой ежедневно по итогам рабочего дня отражаются доходы физических лиц - предпринимателей.

Читайте также: Принятый закон о работе "упрощенцев" не отображает запросы бизнеса и подан с нарушением регламента, - Саакашвили

Южанина отметила, что отмена этой книги учета доходов по заключению всех специалистов, в том числе Минфина и Государственной налоговой службы, приведет к полной потере контроля за объемами доходов плательщиков единого налога 1-3 группы.

"Результатом этого станет безальтернативное введение контроля для таких плательщиков в виде регистраторов расчетных операций. Люди выходили здесь полгода для того, чтобы доказать, что РРО не время внедрять", - подчеркнула Южанина.

Она также напомнила, что законом №466 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок, в налоговом законодательстве было введено налогообложение контролируемых иностранных компаний, владельцами которых являются резиденты - граждане Украины.

Однако, по словам Южанина, авторы закона 2524 цинично предлагают норму, которой освобождают от обложения налогом на доходы физических лиц доходы акционеров, которые будут получены в 2020 - 2021 годах в результате ликвидации, продажи иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица.

"Принятие такой нормы является лоббированием интересов крупных плательщиков, которые сейчас получат, легализуют свои доходы в Украине через продажу контролируемых иностранных компаний без уплаты никакого налога. С пенсионеров берем налоги, а здесь - давайте позволим два года в иностранных контролируемых компаниях получать огромные деньги без налогообложения в Украине", - подчеркнула Южанина.

Читайте также: Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина

Она также раскритиковала авторов документа за освобождение от налогообложения военным сбором доходов физических лиц от продажи контролируемых иностранных компаний.

ВР (29395) налоги (3255) Южанина Нина (157) Европейская Солидарность (1076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

Ольга Рев

@Olha_Rev


1. Закон про ігровий бізнес - набагато більше, ніж про бізнес чи податки. Це легалізація чорних російських грошей в Україні (бо закон прописаний під російський ігровий бзнес). А значить, фінансування рос.політсил, ГОшок і тітушні.
2. + легалізація Авакова як смотрящого. + створення"бази кормлєнія" для деструктивних сил російських скінхедів, кубло яких розрослось в Україні під крилом того ж Авакова.

3. Тепер Аваков піде у відставку. І одразу стане "опозицією", на виконання наказу кремля щодо руйнування української опозиції зсередини. Просто нагадаю свій пост.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
+3
Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина - Цензор.НЕТ 5392
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
+3
Ой, хто б говорив. Южаніна. Яка голосувала за закон 5130 щодо сплати ЄСВ сплячими ФОПами, коли людям виставляли рахунки за 20 років. Яка була в авторах 2119 закону про "комерційний облік" коли всі схеми переклали з монополій на споживача, саме тому попри здешевлення газу в рази теплоенергія майже не подешевшала. Постанову 1186874 якою встановили так звані "зелені тарифи" чим довели енергетику до межі розвалу... ******* просто замовкніть.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

"....14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
показать весь комментарий
15.07.2020 10:11 Ответить
Борьба с упрощёнкой записана в международных соглашениях Украины, подписанных ещё при Януковиче. Южанина это прекрасно знает, но мочит...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:15 Ответить
Она ещё за растаможку евроблях не ответила))(
показать весь комментарий
15.07.2020 10:17 Ответить
Ага, особливо пікантне- ПДВ у бв авто!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:20 Ответить
Так в неї зараз головна мета- привести до влади пана Бойка, або пана Медведчука, тому й усі засоби файні.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:19 Ответить
Однако, по словам Южанина, авторы закона 2524 цинично предлагают норму, которой освобождают от обложения налогом на доходы физических лиц доходы акционеров, которые будут получены в 2020 - 2021 годах в результате ликвидации, продажи иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица.Источник: https://censor.net.ua/n3208168

Вон оно что оказывается...Озверели, зелёные, от налогов освобождают, бей их!))
показать весь комментарий
15.07.2020 10:16 Ответить
Зеленые собираются распродаваться в Украине и выводить деньги в оффшоры. Поэтому предусмотрели норму, которая позволит им легально не заплатить налоги при этом.

Тот же Зеля, распродающий имущество в этом заинтересован, да он ли один?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:59 Ответить
Как будто сильно законодательство мешало вы вводить в оффшоры, у сои это уже заезженная пластинка про то, как бубочка вывел 40 млн. Запевай, чего уж там...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:04 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

Ольга Рев

@Olha_Rev


1. Закон про ігровий бізнес - набагато більше, ніж про бізнес чи податки. Це легалізація чорних російських грошей в Україні (бо закон прописаний під російський ігровий бзнес). А значить, фінансування рос.політсил, ГОшок і тітушні.
2. + легалізація Авакова як смотрящого. + створення"бази кормлєнія" для деструктивних сил російських скінхедів, кубло яких розрослось в Україні під крилом того ж Авакова.

3. Тепер Аваков піде у відставку. І одразу стане "опозицією", на виконання наказу кремля щодо руйнування української опозиції зсередини. Просто нагадаю свій пост.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина - Цензор.НЕТ 5392
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
Ой, хто б говорив. Южаніна. Яка голосувала за закон 5130 щодо сплати ЄСВ сплячими ФОПами, коли людям виставляли рахунки за 20 років. Яка була в авторах 2119 закону про "комерційний облік" коли всі схеми переклали з монополій на споживача, саме тому попри здешевлення газу в рази теплоенергія майже не подешевшала. Постанову 1186874 якою встановили так звані "зелені тарифи" чим довели енергетику до межі розвалу... ******* просто замовкніть.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:29 Ответить
И она ещё переживает, что будет "полная потеря контроля над объемами доходов плательщиков налогов 1-3 группы", ах ты ж *****, контролерша хренова, всё-таки правильно, что ее выперли из власти в оппозицию.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:53 Ответить
Якщо, ця курва проти, значить закон правильний.....
показать весь комментарий
15.07.2020 13:36 Ответить
 
 