11 военных погибли в третий день столкновений на границе Армении и Азербайджана

Семь азербайджанских военных, включая генерала, и четверо армянских солдат и офицеров погибли 14 июля в зоне вновь вспыхнувшего конфликта.

Об этом пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две соседние страны, которые почти 30 лет находятся в состоянии войны, обвиняют друг друга в последней вспышке насилия.

За три дня вооруженного противостояния с обеих сторон погибли не менее 16 человек.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что генерал-майор армии, полковник, два майора и еще трое военнослужащих погибли утром во вторник во время столкновений на границе страны с Арменией.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.