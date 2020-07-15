РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9332 посетителя онлайн
Новости
12 667 83

11 военных погибли в третий день столкновений на границе Армении и Азербайджана

11 военных погибли в третий день столкновений на границе Армении и Азербайджана

Семь азербайджанских военных, включая генерала, и четверо армянских солдат и офицеров погибли 14 июля в зоне вновь вспыхнувшего конфликта.

Об этом пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две соседние страны, которые почти 30 лет находятся в состоянии войны, обвиняют друг друга в последней вспышке насилия.

За три дня вооруженного противостояния с обеих сторон погибли не менее 16 человек.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что генерал-майор армии, полковник, два майора и еще трое военнослужащих погибли утром во вторник во время столкновений на границе страны с Арменией.

Читайте также: На границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение с применением артиллерии

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

Азербайджан (814) Армения (838) конфликт (846)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами. Источник: https://censor.net.ua/n3208172
---------------------------------
Дуже погано написано, бо по закону Карабах є азербайджанською територією, а біженцями стали в основному азербайджанці.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:36 Ответить
+12
не плутайте проросійських чортів з воїнами Ісламу...свиней *****
має здохнути значно більше
показать весь комментарий
15.07.2020 10:25 Ответить
+12
Армяне не торгуют?
Чем они зарабатывают на жизнь в других странах?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не плутайте проросійських чортів з воїнами Ісламу...свиней *****
має здохнути значно більше
показать весь комментарий
15.07.2020 10:25 Ответить
Министр обороны Таран умышленно разоружает украинскую армию - мнение
показать весь комментарий
15.07.2020 10:41 Ответить
Похоже, что за склоками, глупостями и шумом, производимым Офисом Президента и Верховной Радой, мы не замечаем главной проблемы. А проблема состоит в том, что нынешний министр обороны Украины делает все, для того, чтобы как можно серьезнее ослабить вооруженные силы Украины.
Такое мнение https://ord-ua.com/2020/07/14/andrej-taran-razoruzhaet-nashu-armiyu/ высказал накануне главный редактор издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«И это происходит на фоне того, что РФ активно готовится в масштабным и опасным для Украины учениям. На фоне того, что обстрелы на фронте постоянно усиливаются», - отмечает Речинский.
По его словам, ежедневно идут борты с ранеными и убитыми в наши госпитали. А министр обороны в это время сознательно срывает закупки боеприпасов для нашей армии.
«Тем самым делая ее беззащитной в самый ответственный момент», - подчеркнул журналист.
Далее Речинский процитировал недавнюю резонансную информацию от еще одного известного журналиста и общественного Юрия Бутусова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE.html Диверсия? Министр обороны Таран полностью провалил поставки боеприпасов в ВСУ
Текст Бутусова кончается такими словами:
«Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет».
На такое предупреждение Речинский дал такой комментарий:
«Увы, Юра, не дойдет. Потому что это делается вполне сознательно. И не только это».
По мнению главреда «ОРД», Таран «совершенно сознательно» заменяет в Генштабе боевых проукраинских офицеров на какую-то бледную немощь, пенсионеров или откровенную «вату».
«Таран сознательно разрушает командный состав ВС, и это ему удается. Он не успел добраться еще только до самого элитного подразделения ВС - военной разведки, но очень хочет.
Таран сознательно старается уменьшить степень сотрудничества с нашими западными партнерами. И открыто говорит, что членство в НАТО нам «не светит».
По сути, Таран и не скрывает своей пророссийской настроенности», - подчеркивает Речинский.
По его словам, министр обороны даже никак до сих пор «не отреагировал на вчерашнюю трагическую гибель наших бойцов», в том числе военного медика.
Уже и посольство США отреагировало и Президент, отмечает Речинский. А Таран - молчит. Вероятно, потому что позиция «сепаров» ему ближе.
«Вероятно и потому, что именно Таран целенаправленно борется с присутствием добровольцев на фронте. И помогает преследовать их на гражданке.
И Зеленскому нужно понять, что он полностью разделяет ответственность с Тараном за его деятельность.
И нужно определиться и или признать, что деятельность Тарана - это государственная политика Президента Зеленского. Или сделать соответствующие кадровые выводы», - резюмировал Станислав Речинский.
Здесь стоит уточнить, что Зеленский вчера тоже очень долго помалкивал относительно гибели накануне трех украинских военных (и только вечером озвучил маловразумительный комментарий):
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82.html Трусливый Зеленский стыдливо молчит об убийстве украинских воинов на Донбассе - Бутусов
показать весь комментарий
15.07.2020 10:42 Ответить
путін вирішив питання з переобранням себе на наступні терміни і продовжив війни які росія веде вже біля 30 років! Посилення бойових дій Вірменіі проти Азербайджану це ще один удар по Заходу, щоб примусити США та НАТО домовлятись з путіним! Нам також потрібно готуватись до посилення бойових дій, бо насправді на нашому фронті активізація вже відбулась, але влада це посилено приховує і намагається створити вигляд що все під контролем! Але це не так, скоро буде введено Воєнний стан!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:18 Ответить
Азербайджанцы "настоящие воины" оккупанты - оккупировали все рынки СНГ
показать весь комментарий
15.07.2020 10:26 Ответить
Армяне не торгуют?
Чем они зарабатывают на жизнь в других странах?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:30 Ответить
Вірмени теж торгують, але їх значно менше на ринках. В основному вони відкривають ресторани, лізуть у владу..., але є і позитивні виключення.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:34 Ответить
Наприклад, ахкакойміністр Авакян?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:52 Ответить
Ні, але приємно Ваша інформованість.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:53 Ответить
Він, доречі, сам казав в інтерв'ю Г-ну, що він осетино-вірменин.
Прізвище в нього дійсно більше схоже на осетинське.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:22 Ответить
Что указ у него - то малина
Ведь широкая грудь осетина (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 11:36 Ответить
армянам исторически торговать на рынках нечем у них своих фруктов практически нет . поэтому и торговали грузины пока Шеварнадзе их не убрал с рынков . нишу сразу заняли азербайджане со своими фруктами и цветами где и зарабатывают уже лет 40 .
показать весь комментарий
15.07.2020 11:19 Ответить
Знаю, але деякі вірмени торгують овочами, які купили оптом.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:34 Ответить
знаю одного . торгует на рынке вместе с азербайджанцами с которыми сбежал с одного села с Карабаха правда давно уже не видел . старый был . а так армяне как и евреи предпочитают хоть и маленькое но своё дело . гешефт постоянный
показать весь комментарий
15.07.2020 12:36 Ответить
тем же чем и у нас - строительная мафия зарабатывающая на строительстве дерьмохалабуд и псевдоподобии дорог за ******** денег с откатами .
показать весь комментарий
15.07.2020 11:14 Ответить
Zemer це погано?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:38 Ответить
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf Омар
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf @u0OOPtEB8Zn90Kf

Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу:
Армения одумайтесь пока не поздно мы Турецкий народ всеми нашими возможностями рядом с Азербайджаном.

Видео
https://twitter.com/i/status/1282644609047330816
показать весь комментарий
15.07.2020 10:31 Ответить
32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами. Источник: https://censor.net.ua/n3208172
---------------------------------
Дуже погано написано, бо по закону Карабах є азербайджанською територією, а біженцями стали в основному азербайджанці.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:36 Ответить
Очередная КНР- Карабахская Народная Республика
показать весь комментарий
15.07.2020 10:47 Ответить
По суті це так і зробили.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:48 Ответить
І всі впізнають знайомий почерк.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:53 Ответить
У нас в ЗМІ дуже мало інформації, прийшлось вперше за останні кілька років сходити на "Ехо москви". Там інтерв'ю з послом Азербайджану в росії.

Його слова:

"В принципе, ведь всё очень просто. Есть страна агрессор, которая захватила 20% территории Азербайджана. И есть жертва этой агрессии, то есть Азербайджан.
Я сейчас говорю не о проблеме Нагорного Карабаха, я говорю о том, что есть карты, есть, слава богу, Гугл.
Это очень легко: любой человек может зайти в Гугл и посмотреть территорию Азербайджана, признанную тем же ООН и мировым сообществом и определить оккупированные территории. Дело в том, что эти территории находятся в удалении самого Нагорного Карабаха. Это Низинный Карабах.
И много раз, говоря о конструктивности, предлагалась схема, которая обсуждалась сопредседателями, министрами иностранных дел, различными комиссиями о том, что возвращаются оккупированные территории, начинается обсуждение статуса Нагорного Карабаха.
Ведь и сегодня Нагорный Карабах не признала ни одни страна мира, в том числе, сама Армения. Международно признанная территория Азербайджана."
показать весь комментарий
15.07.2020 10:50 Ответить
А той низовий Карабах був населений виключно азербайджанцями, а між Карабахом і вірменами живуть курди. Тому вірмени вбивали азербайджанців і репресували курдів.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:52 Ответить
Не будет там мира , пока в Армении находятся российские войска , а армянская армия скорее вьіполнит приказ из Москвьі , чем из Еревана.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:37 Ответить
Какая ещё армянская армия?! Нет такой, равно как и, например, эстонской...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:41 Ответить
Не болтай ерундой! Есть у Армении армия , с боевьім опьітом. Да и Єстония имеет вооруженньіе сильі , небольшие по численности , зато хорошо обученньіе и оснащенньіе.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:45 Ответить
Посмотрим...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:48 Ответить
Треба визнати, що вірмени сильно воювали. Це правда.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:50 Ответить
В Армению массировано поставлялись вооружения из армейских запасов СССР , перевес в технике у армян бьіл колоссальньій. Не стоит об єтом забьівать.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:53 Ответить
не только это . ихняя диаспора деньгами помогала очень щедро и покупались спецы во всю . помню в годах 1988 -89 полк стоял в Грузии офицеры в отпуск массово \ уже хаос начинался\ и кто за азеров кто за армян подрабатывать. особист как узнал чуть инфаркт не заработал . Да и вообще сомневаюсь в наличии армян как таковых- данные по турецко- армянской войне\ уже названия городов не помню\ взяли город население 10 000 армян 20 000 евреев . в другом 15 000 армян 30 000 евреев и так практически во всех населённых пунктах
показать весь комментарий
15.07.2020 11:28 Ответить
Перевес всегда был и есть на стороне Азербайджана, правда после каждого боя он становился немножко в пользу армян. В следующей войне ваша кацапия не остановит нас. Угрожают на уровне министра обороны взорвать атомную электростанцию. Взорвалку засунем куда надо если что. Армянам отступать некуда если что.
показать весь комментарий
20.07.2020 10:58 Ответить
Воен армянский , без армии "кацапии" военньій потенциал Армении ниже среднего. Не льсти себе. И атомную єлектростанцию "взрьівать" незачем , достаточно обесточить точньім ракетньім ударом.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:13 Ответить
Маленький нюанс, отступать нам некуда. После того как после токо как РФ взяла себе Крым в обмен на большую часть нашей родины, нам реально некуда отступать.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:18 Ответить
Украинцам фиолетово , замутили по указке КГБ авантюру с Нагорньім Карабахом , сами и вьіруливайте. А Крьім - украинский , мнение Еревана тонет в позиции всего мирового сообщества. Шестерите перед Расеей и дальше , никаких перспектив для Армении в єтом нет и не будет. Нехай щастить !
показать весь комментарий
20.07.2020 11:43 Ответить
Да я сам на стороне Украины. Ваш любимый Крым между прочем был обменян на Армянские земли перед тем как он стал российским, но это не главное.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:48 Ответить
Читать надо истории конфликтов и детали перед тем как орать как баба высказывая желаемое за действительное дешёвыми словами уличного уровня мой друг. no offense.
показать весь комментарий
20.07.2020 12:02 Ответить
Особенно рекомендую поинтересоваться как Крым оказался в составе России ну а потом Украины. Сюрпризы гарантирую. Могу помочь если чё, подсказками
показать весь комментарий
20.07.2020 12:04 Ответить
Ніно , что значит "посмотрим" ? Тьі под Гиркина косишь ?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:55 Ответить
Против грузии воеала именно армянская армия, вместе с русской армией,ряженными казаками,абхазами и так называемой конфедерацией горных народов.И когда наши войска заняли всё и многих выбили из Абхазии, Шеварднадзе подписал подлую двухсторонную догворённост предложенного Ельциным(вывести всё тяжоллое вооружение).Грузия вывела всё, россия ничего.А дальше вся эта банда опять ворвалась в Абхазию и убийства,грабежи грузинских семей и 300 тысяч беженцев.https://www.youtube.com/watch?v=PHtj1BOZzHU Абхазы сбивают самолет с грузинскими беженцами
показать весь комментарий
15.07.2020 13:32 Ответить
На стороне Грузии воевало больше армян чем на стороне Абхазии. Каждый защищал свой дом. Такой наш мир, это не дефект армян. Сколько армян погибло защищая твою неблагодарную морду? Совесть надо иметь. А так да, Азера и турки защитят Грузию от армян кровопийц. Интересно, кто то тут в курсе , что Крым был отдан Расчет в обмен на армянские земли Османской империи?
показать весь комментарий
20.07.2020 11:03 Ответить
"Неблагодарную морду"? Да ещё и защишая?!!!!!!!!!! Тебе, ****, приходилось останки друга в целофановый пакет под выстрелами собирать. И что-то я рядом с Грузией армян не видел. Может ты ,мальчик, с дивизией баграмяна спутал.И кому это совесть надо иметь ?
показать весь комментарий
20.07.2020 22:35 Ответить
у Самвела Мартиросяна начальником охраны был бывший начальник разведки-контрразведки армии нагорного карабаха. из за него сразу же и стали самвела обвинять в убийстве алика грека - метод очень типичный и распространённый именно на кавказе .
показать весь комментарий
15.07.2020 11:32 Ответить
Шукайте кацапський слід...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:37 Ответить
Не треба його шукати, а подивіться на російських пропагандистів Симоньян та інших.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:40 Ответить
Виновники войн на континенте - это КАЦАПЫ! Причиной войн является их ЫМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА! Не было бы никакого "геноцида армян", если бы кацапы не подстрекали их против турков!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:40 Ответить
Понятно. Турки резали, а виноват русский царь. Как удобно...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:45 Ответить
З чого все почалося на озері Ван?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:47 Ответить
а как они умудрялись не резать,пока руцкого царя там не было?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:08 Ответить
А ще чому вірмени були на найвищих посадах Османської імперії!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:09 Ответить
человек делающий карьеру в имперской администрации в той или иной мере рвал связь со своим народом . поэтому армяне ставшие чиновниками или военными в Османской империи вынуждены были играть по османским правилам и армянами оставались только по факту рождения . точно так же и наши украинцы идя в услугу комуняк переставали быть украинцами и становились совками
показать весь комментарий
15.07.2020 11:20 Ответить
Так повинно бути, але саме ці вірменські високопосадовці зрадили Османській імперії.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:24 Ответить
вірмени потомки греків-троянців, яких не одне тисячоліття ганяли туди-сюди по Малій Азії, аж поки російський імператор не подарував їм землі древнього Урарту, чию історію вони і присвоїли
показать весь комментарий
15.07.2020 11:43 Ответить
Де ви вчили історію?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:47 Ответить
какая то очень очень альтернативная история
показать весь комментарий
15.07.2020 13:27 Ответить
справедливости ради нужно сказать армяне по сути были пятой колонной в Османской империи . и не только с нетерпением ждали прихода российских войск но и активно им помогали и сами воевали в их рядах . турки конечно сильно перегнули с геноцидом но повод для этого у них был
показать весь комментарий
15.07.2020 11:14 Ответить
І приводом було вбивство 30 тисяч турків перед "геноцидом вірмен".
показать весь комментарий
15.07.2020 11:15 Ответить
Возможно в условиях военного времени это было ВЕРНЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ проблемы (тотальное истребленные всей "пятой колонны" и на будущее тоже) да не гуманно, но война - это очень серьезно, не до гуманизма, не осуждаю турков за такой подход!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:21 Ответить
уничтожить Хиросиму, Нагасаки, сжечь Гамбург вместе со всем гражданским населением было тоже "не гуманно", но разумно, ибо население - это экономическая и военная основа - база для военных и стратегических ресурсов, к тому же ответственная за политику войны!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:27 Ответить
Читать надо больше, желательно достоверные источники. В Османской империи можно было убить неверующего(христиан) и никто даже в суд подавать не имел права. Христиане платили в разы больше налогов, но я понимаю, у вас другие критерии.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:22 Ответить
да ладно от спасибо за совет . что бы я делал без вас

и какое отношение этот ваш коментарий имеет к тому что написал я ? я ни словом не упомянул причины нелюбви армян к османам

по факту армяне руских ждали ? ждали

русским активно помогали ? помогали

в рядах российской армии воевали ? воевали

так что не так ? с чего это вы вдруг одели професорские очки влезли на кафедру и возомнив себя светилом истории начали вдруг вещать истину ?

будте проще . это так совет на будущее
показать весь комментарий
20.07.2020 13:58 Ответить
очень даже причем и царь и особенно попы! потом их (армян) который раз кинут как разменную монету ымперской политики ТАРТАРИИ (при заключении очередного мира). Армяне сами виновны в том, что поддались на ПРОПАГАНДУ и ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО ымперских москалей, посмотрел бы я как им жилось бы под гнетом "освободителей" (это в целом было бы сравнимо с геноцидом, но растянутым на столетия)!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:08 Ответить
Ватан, ты реально не в курсе, что произошло, что то по теме читал или просто пишешь то, что по твоему правда. Предположим 10 или 20000 ********* присоединились к русским(это отдельная тема разговора так как они это сделали когда окончательно стало ясно, что геноцид лишь вопрос времени. Ассирийцы и греки к русским не присоединялись, но вместе с армянам были изгнаны в пустыни умирать. К твоему сведению в Османской армии было в несколько раз больше армянских мужчин, чем прорусских но это не помешало вашим любимым туркам просто расстрелять всех а женщин стариков и детей отправить в пустыню умирать. Странные у вас союзники однако. Азербайджан, турция, со временем наверное Афганистан, Пакистан, они все на стороне Азербайджана.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:11 Ответить
А мені от цікаво- чи їздять вірмени в Туреччину на курорти відпочивати?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:52 Ответить
Не чув про це, але деякі вірмени живуть в Туреччині.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:55 Ответить
Іздять. Але більшість - на заробітках в Туреччині.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:49 Ответить
30 лет войны ох. А что же тогда в 94 году подписывали?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:58 Ответить
Убейте друг друга.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:11 Ответить
Для чого?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:13 Ответить
Ну що ще може запропонувати Добра людина?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:38 Ответить
Справжня добра людина знайде шлях до примирення інших. А це злий чоловік!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:42 Ответить
Застрелись
показать весь комментарий
20.07.2020 11:12 Ответить
Тебя недострелили?

Азербайджанские беспилотники уничтожают опорные пункты врага.

Düşmənin digər atəş nöqtəsi də yerləyeksan edildi

https://www.youtube.com/watch?v=dPIiTfj0fT0&feature=youtu.be
показать весь комментарий
20.07.2020 11:17 Ответить
Да, знаю уже все уничтожили.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:23 Ответить
Ну все вряд ли...
Судя по всему, продолжение следует. Это затевалось не ради двух-трех дней перестрелок.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:28 Ответить
ага, обожаю далпаедов) братан не устал ? Уже 30 лет одно и тоже. В армию тебе надо а не в цензор. Тут армян ты не победишь с такими мозгами уличной продавщицы, а там хоть пушечным мясом будешь. С дорогами стрелять будешь.
показать весь комментарий
20.07.2020 11:34 Ответить
Сам себя обожаешь? У нас тоже такой есть, Кива.

Из тебя воЕн еще тот. Ты даже не различаешь с кем общаешься...
показать весь комментарий
20.07.2020 12:10 Ответить
Каждый день погибают войны, главнокомандующий стыдливо молчит
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
рф продаёт оружие и Армении и Азербайджану. Тут и ежу понятно кому это надо.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:01 Ответить
На территории Армении есть базы РФ. Армения синхронно с РФ голосует за оккупацию Крыма на всех международных площадках. Ничего личного, армяне, вы наши враги, это ваш выбор.
П.С. Генерал Азербайджана погиб на поле боя. А не в сауне на даче.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:10 Ответить
я за азербайджанцев...армяне приспешники *****
показать весь комментарий
15.07.2020 14:37 Ответить
Молодец, на конфетку
показать весь комментарий
20.07.2020 11:13 Ответить
Служил с 1999-2001, на границе с Нахиджеваном, село Арени, защищал границу. Войны не было, но стреляли часто.
показать весь комментарий
20.07.2020 12:13 Ответить
 
 