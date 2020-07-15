Введение государственного сбора за вылет пассажиров не повлияет на стоимость авиабилетов, - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после введения государственного сбора за вылет пассажиров авиабилеты не подорожают.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"Оно (введение государственного сбора. - Ред.) не должно влиять на стоимость билета. Этот законопроект фактически регулирует вопросы авиационных сборов, потому авиационные сборы определены были постановлением Кабмина и определенные компании ежегодно под новогоднюю елку приходили оспаривать эти авиационные сборы и не платили их, а одна компания этим практически всегда занималась. Это компания МАУ", - сказал Криклий.
По его словам, все остальные авиаперевозчики всегда платили эти сборы.
"Закон в определенном смысле является техническим и он закрывает возможность попыток обжалования в судебном порядке. Значительное большинство компаний платили - для них ничего не меняется, потому что фактически этот сбор закладывался в стоимость билета", - добавил Криклий.
Напомним, 13 июля 2020 Рада одобрила введение государственного сбора за вылет пассажиров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этот же сбор должны будут платить авиакомпании, а не пассажиры!!!
С чего тогда это вдруг повлияет на стоимость билета!!! Зеленский обещал!
Зе, ты Зе обИсЦаль!!!
ЗеБилов же еще ни разу не обманули, осел Янелох42года уже половину своих обещаний выполнил...
https://www.youtube.com/watch?v=FNI8N2fjIOk
Давай, жги про "величие". Очччень интересно будет. Или переходи на мои качества. Типа идийет и т.п.
А насчет "совйецких вагонов" с их сортирами и хфорточками, ненавязчивыми услугами... так вагоны те идентичны "пульмановским" 30-х годов в Германии. Лучше ездить крюковской электиричкой (производство Кременчуг) в 4 раза быстрее, а не "совйецкими паездами" с квадратными колесами. А вот киевский торт - да - рецептура 1956 года. Однгако не достижение СэСэСЭРа, а изобретение одного киевского кондитера. И делался и продавался он исключительно в Киеве. Только на рубеже 90-х прошлого века, в разгар затянувшейся коммуняцкой "перестройки", которая кончилась закономерным развалом совка, его начали делать то там, то сям. Но сейчас снова только Киев. Я лично его не ем по трем причинам: 1. Не лю.блю сладкое, 2. Брезгую заквашенными яйцами (это секретный ингридиент - подпорченные белки), 3. У такого бизе срок годности - 11 часов. Дальше придется вкушать "биле вугилля"
А что посторил ТЫ? Базар, где ты торгуешь китайскими носками?
Тебе не нравятся советские вагоны? Так ходи пешком, потому что других тут нет (не надо про Германию!)
А Крюковский завод построен СССР! А сейчас он способен только модернизировать старое!
Заковыка как раз еще и в том, что большинство своих заводов - Магнитку, Запорожье, ЗИЛ, ГАЗ, Волгоград, ХТЗ, Череповец, весь район Новосибирска и т.д., и т.п. построил не СэСэСэР, а американцы и немцы (первые больше станки-технологии, а вторые инженерия-архитектура). Насчет чего построил я лично - помолчим. И советую ТЕБЕ не кидаться на малознакомого человека. Неровен час обосрешься, как в данном случае.
Встречный вопрос задавать не буду. Ибо так человек, который что-то создал, не рассуждает. Не цитирует мерзавцев клана "забрать и поделить".
На современном Крюковском заводе от СэСэСэРа осталось мало что. Советую заглянуть на его сайт. И посмотреть то, что он выпускает. Кстати, и "совйецкие вагоны" уже давным-давно списаны. Бегают только немного ГДРовских, которые действительно восстановлены.
Короче, устал я описывать этому ссыкуну - ему от силы 15 лет - "счастливое житиЕ битиЕ" при совке.
Но ты не стесняйся, жги ищщо. Только про предметы, которыми ты пользуешься совйецкими не забывай. А то весьма избирательна и тонка память у совкодрочера.
1. Цена билетов не увеличится, даже если на 30% стоимость его увеличить. Ибо мол цена - это в кассах, а стоимость - это то, что оно стоит. И разницу оплачивает компания, которая предоставляет услугу. Поэтому - развил бы я мысль - можно налог уравнять с ценой билета. И даже тогда его стоимость (стоимость услуги) не увеличится. Компания все компенсирует. А если кое-где недобросовестные кассиры Вам предлагают билеты по завышенной стоимости, то обращайтесь в полицию. Мы, со стороны министерства, также будем таких перевозчиков/кассиров наказывать вплоть до лишения лицензии и напускать на них порчу.
2. Этот пункт включаем для особо одаренных их наріда, кто засомневался в п.1. Тут начинаем осторожный треп об "улучшении качества" билета. При этом проводим небольшие намеки,Ю что под этим скрывается как бы улучшение качества услуги. Но прямо говорить нельзя. Все время давим на улучшенную защиту бланка билета, его водовлагогомностойкость, приятный запах и современный дизайн. Намекнем, что при просмотре билета на свет и его вращении можно видеть оголяющуюся мендель и т.п., и т.д.
3. Ну а уж для совсем круто непонятливых умело полосом косвенно намекнем, что улучшение услуги планируется, начиная с северных областей Украины. И что это было предусмотрено еще розкрадальщиком Порошенко и потому мол мы вынуждены это делать. Однако мы типа улучшили планы и негатив максимально уменьшен, а позитив увеличен. Я мол вчера об этом только говорил.
Есть еще пяток механизмов - но это уж чур только на 0,5 ставки. Если че - пишите в камментах