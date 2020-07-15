Введение государственного сбора за вылет пассажиров не повлияет на стоимость авиабилетов, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после введения государственного сбора за вылет пассажиров авиабилеты не подорожают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Оно (введение государственного сбора. - Ред.) не должно влиять на стоимость билета. Этот законопроект фактически регулирует вопросы авиационных сборов, потому авиационные сборы определены были постановлением Кабмина и определенные компании ежегодно под новогоднюю елку приходили оспаривать эти авиационные сборы и не платили их, а одна компания этим практически всегда занималась. Это компания МАУ", - сказал Криклий.

По его словам, все остальные авиаперевозчики всегда платили эти сборы.

"Закон в определенном смысле является техническим и он закрывает возможность попыток обжалования в судебном порядке. Значительное большинство компаний платили - для них ничего не меняется, потому что фактически этот сбор закладывался в стоимость билета", - добавил Криклий.

Напомним, 13 июля 2020 Рада одобрила введение государственного сбора за вылет пассажиров.

