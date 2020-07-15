Очередной суточный антирекорд по количеству заболевших COVID-19 зафиксирован в Киеве: 147 новых случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 июля в Киеве зафиксировали 147 случаев заболевания коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 126 киевлян.

На сегодняшний день в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 14 794 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине продлят еще на месяц, - Степанов

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших за минувшие сутки 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и пять девочек от одного года до 16. Также заболели 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от двух до шести лет. Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай", - сказал Кличко.

Отметим, что абсолютный рекорд по количеству заболевших коронавирусом жителей столицы был зафиксирован 16 мая 2020 года, тогда заболели 153 человека.

Напомним, по состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.