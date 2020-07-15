В аэропорту Львова и "Борисполе" могут появиться лаборатории для тестирования на COVID-19, - Степанов

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия лабораторий для тестирования на COVID-19 в двух аэропортах.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно лабораторий в аэропортах - пока, по нашей информации, Минифраструктуры рассматривается такая возможность установки этой лаборатории в аэропорту "Борисполь" и в аэропорту города Львов. Но этот вопрос относится к компетенции Минифраструктуры. По нашей информации, они рассматривают такую ​​возможность и движутся в этом направлении", - сказал Степанов.

