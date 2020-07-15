В течение года прекращена деятельность 25 мошеннических call-центров, выманивающих деньги у граждан, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

В течение 2019-2020 годов Служба безопасности Украины прекратила деятельность 25 нелегальных call-центров с оборотом в десятки миллионов гривен, которые принимали участие в мошеннических схемах по выманиванию у граждан денег в интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Объемы такого мошенничества растут одновременно с распространением электронной коммерции, довольно часто call-центры являются одной из цепочек преступного механизма. Киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией осуществляют комплексные меры по локализации и блокированию таких схем.

Благодаря действиям правоохранителей за этот период было проведено 45 обысков, изъято более 600 единиц оборудования, 14 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Киберспециалисты СБУ отмечают, что наиболее распространенные схемы у мошенников: выманивание у граждан персональных данных или реквизитов банковских карт, втягивание их в псевдоинвестиционные проекты, оформление кредитов на чужое имя, продажа фальсифицированных или отсутствующих товаров.

К работе этих фейковых call-центров организаторы привлекают студентов, иностранцев, малоимущих. И довольно часто используют мощности российских компаний, находящихся под санкциями в Украине.

Для комплексного противодействия мошенничеству киберспециалисты СБУ не только проводят общегосударственные спецмероприятия, но и рекомендуют гражданам повышать свою осведомленность в этом вопросе. В частности, рекомендуется не раскрывать персональную информацию и данные банковских карточек и не регистрировать их на сомнительных веб-ресурсах, консультироваться только в call-центрах банков, где вы обслуживаетесь, не участвовать в подозрительных финансовых операциях и проектах.

