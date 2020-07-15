За сутки в ВСУ зафиксировали 14 новых случаев COVID-19, всего болеют 125 человек, - Командование Медсил
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 125 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 10:00 15 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 125 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 486 человек, летальных случаев - 5", - сказано в сообщении.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Кроме того, на лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 10 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.
Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 471 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 62 человека.
