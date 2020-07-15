РУС
Рада провалила назначение своих представителей в конкурсную комиссию по отбору административных должностей в САП

Верховная Рада не поддержала проект постановления №3769 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"За" проголосовали 193 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановлением предлагалось определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре следующие лица:

- Журавлева Дмитрия Владимировича - первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
- Куца Виталия Николаевича - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора;
- Мелешевича Андрея Анатольевича - профессора факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия";
- Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессора;
- Романюка Богдана Васильевича - доцента кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук;
- Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени В. Винниченко, доктора юридических наук, профессора;
- Удалову Ларису Давидовну - директор Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, профессора.

Отакі кадрові рішеня...
15.07.2020 11:28 Ответить
А нах#Я им конкурсная комиссия?! Ведь гораздо удобнее назначать на должности по звонку осла или дЕрьмака.
15.07.2020 11:55 Ответить
 
 