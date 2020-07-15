2 986 22
На Днепропетровщине ужесточили карантин: запрещена работа кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00
На Днепропетровщине принято решение об ограничении работы ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00", - говорится в сообщении.
Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Rick Wandall
15.07.2020 11:44
Oljik
15.07.2020 11:49
Паравоз
15.07.2020 11:43
А я хожу в театры и музеи только после полуночи.
В Германии точно культовое.
Тема интересная, хлебнул 3-4 литра пивка, в туалет сходил - и ты сразу культурный человек.
абалдеть...а как же режим тишины в ночное время ? пофиг?
Напоминаю в зоне риска пожилые люди и имеющие хронические заболевания, все остальные должны работать и учиться, а дети должны ходить в садики. Бояться за свою жизнь надо тем, кто в зоне риска.