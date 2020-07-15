На Днепропетровщине ужесточили карантин: запрещена работа кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00

На Днепропетровщине принято решение об ограничении работы ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

