На Днепропетровщине ужесточили карантин: запрещена работа кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00

На Днепропетровщине принято решение об ограничении работы ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Топ комментарии
+3
Если бы ещё кто-то показал исследования, в которых бы доказывалось что после 23:00 вирус становится в несколько раз заразней было бы здорово.
15.07.2020 11:44 Ответить
+3
Згідно останніх трендів культура - це креативна галузь, до закладів культури тепер сміливо можна відносити і генделики, і нічні клуби, і публічні будинки. І мало не забув - гральний бізнес- це теж культура.
15.07.2020 11:49 Ответить
+2
Учреждений культуры после 23 ?
А я хожу в театры и музеи только после полуночи.
15.07.2020 11:43 Ответить
Это обычное дублирование комиссиями ТБЧС на местах постановления Кабмина, сейчас такие "новости" из всех областей будут.
15.07.2020 11:42 Ответить
Учреждений культуры после 23 ?
А я хожу в театры и музеи только после полуночи.
15.07.2020 11:43 Ответить
Згідно останніх трендів культура - це креативна галузь, до закладів культури тепер сміливо можна відносити і генделики, і нічні клуби, і публічні будинки. І мало не забув - гральний бізнес- це теж культура.
15.07.2020 11:49 Ответить
и ухожу не с пустыми руками?
15.07.2020 11:52 Ответить
Ви дбровець?
15.07.2020 12:02 Ответить
пивбар разве не культурное заведение?
15.07.2020 15:21 Ответить
Культовое!
15.07.2020 15:25 Ответить
культовое это нарасеи. А у нас культурное.
15.07.2020 17:25 Ответить
На расеи не знаю, не бывал там с 1975г.
В Германии точно культовое.
Тема интересная, хлебнул 3-4 литра пивка, в туалет сходил - и ты сразу культурный человек.
16.07.2020 10:11 Ответить
Не сразу. сначала нужно обсудить классические положения немецкой философии.
16.07.2020 14:40 Ответить
Особо приближенные введут "велюровскую" систему работы. Прецедент есть и он продолжается.
15.07.2020 11:43 Ответить
Если бы ещё кто-то показал исследования, в которых бы доказывалось что после 23:00 вирус становится в несколько раз заразней было бы здорово.
15.07.2020 11:44 Ответить
Погодь. Перед выборами столько появится исследований, что каждые 20 минут будут печатать, а цель одна - сорвать выборы, чтобы шкуродеры народа остались в местных советах
15.07.2020 11:48 Ответить
При чём в помещениях кинотеатров эта аномалия не имеет места.
15.07.2020 11:48 Ответить
в смысле...до этого они работали круглосуточно????
абалдеть...а как же режим тишины в ночное время ? пофиг?
15.07.2020 11:47 Ответить
В Багдаде все спокойно.
15.07.2020 11:50 Ответить
А вы разве не знали что ночью вирускороны головного мозга особенно опасен
15.07.2020 11:51 Ответить
А, шо появилась новая мутация COVID-19, которая очень агрессивная с 23.00 до 7.00, прямо квартал какой-то, правда всем уже не до смеха уже 120 дней,КАРЛ! уже 120 дней истерии и запугивания.
Напоминаю в зоне риска пожилые люди и имеющие хронические заболевания, все остальные должны работать и учиться, а дети должны ходить в садики. Бояться за свою жизнь надо тем, кто в зоне риска.
15.07.2020 11:51 Ответить
Ну, якщо до 23 години можна, а потім ужесточілі, то вірусне пройде... Дебілізм в усій красі.
15.07.2020 12:01 Ответить
Після 23,00 у ковіда починається жор, як у карасів!
15.07.2020 12:03 Ответить
І він починає передаватися статевим шляхом.....
15.07.2020 12:09 Ответить
Интересная логика - во Львовской и Ровенской областях ежесуточно около сотни (и более) инфицированных - у них карантин ослабляют, в Днепре за неделю таких с десяток - им ужесточают карантин. Как-то странно )
15.07.2020 12:56 Ответить
 
 