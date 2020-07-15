Ночные клубы и рестораны Одессы требуют разрешить им работать после 23:00, - ОГА

Владельцы ресторанов и ночных клубов Одессы требуют отменит запрет на работу развлекательных заведений после 23:00.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

Куцый встретился с главными рестораторами и владельцами ночных клубов Одесской области, которые считают, что нововведения Кабинета Министров об ограничении работы заведений в ночное время убийственны для бизнеса, особенно в период короткого курортного сезона.

"Сегодня Одесская область стала главным местом отдыха украинцев. Еженедельно к нам приезжают десятки тысяч туристов. Но до завершения высокого курортного сезона осталось 6 недель. Кроме отдыха, организация летнего досуга - это также рабочие места для тысяч жителей Одесской области", - отметил Куцый.

Глава Одесской ОГА считает, что при соблюдении санитарных норм, учреждения должны иметь возможность работать в ночное время.

За соблюдением карантинных правил работы таких заведений будет следить полиция.

"Вместе с предпринимателями передадим обращение к Кабинету Министров Украины и Офису Президента Украины об отмене ограничения в работе после 23:00. Надеюсь на поддержку руководства государства", - подытожил Куцый.

Читайте также: В Одесской области зафиксировали значительный скачок заболеваемости COVID-19: за сутки - 65 новых случаев