Ночные клубы и рестораны Одессы требуют разрешить им работать после 23:00, - ОГА

Владельцы ресторанов и ночных клубов Одессы требуют отменит запрет на работу развлекательных заведений после 23:00.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

Куцый встретился с главными рестораторами и владельцами ночных клубов Одесской области, которые считают, что нововведения Кабинета Министров об ограничении работы заведений в ночное время  убийственны для бизнеса, особенно в период короткого курортного сезона.

"Сегодня Одесская область стала главным местом отдыха украинцев. Еженедельно к нам приезжают десятки тысяч туристов. Но до завершения высокого курортного сезона осталось 6 недель. Кроме отдыха, организация летнего досуга - это также рабочие места для тысяч жителей Одесской области", - отметил Куцый.

Глава Одесской ОГА считает, что при соблюдении санитарных норм, учреждения должны иметь возможность работать в ночное время.
За соблюдением карантинных правил работы таких заведений будет следить полиция.

"Вместе с предпринимателями передадим обращение к Кабинету Министров Украины и Офису Президента Украины об отмене ограничения в работе после 23:00. Надеюсь на поддержку руководства государства", - подытожил Куцый.

карантин (16729) Одесса (8011) Куцый Максим (56) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
А вы спрашиваете, почему Порошенко ЧП не ввёл... Нариду надо бухать, играть в столбики, и чтобы кто-нибудь вдул. (или кому-нибудь, как сложится)
15.07.2020 11:59 Ответить
Это что-то новенькое, что за столбики?
15.07.2020 12:01 Ответить
Игровые автоматы. Они в виде столбиков на улицах стояли.
15.07.2020 12:07 Ответить
Спасибо, отродясь просто игроманией не страдал, впервые такое выражение услышал.
15.07.2020 12:09 Ответить
Ты глава ОГА или будешь разводить сопли как Садовый?Или крестик сними, или одень трусы.
15.07.2020 12:00 Ответить
Е ні, після 23.00 вірус стає найбільш активний і починає передватися статевим шляхом!
15.07.2020 12:08 Ответить
Після 23 починається інтенсивна тусня у нічних клубах, де нехтуються будь-які санітарні норми. А ресторани просто попали під обмеження разом з нічними клубами.
15.07.2020 12:24 Ответить
Лучше пусть все границы открывают, хочу на нормальном курорте отдыхать а не в Одессе!!!
15.07.2020 14:51 Ответить
 
 