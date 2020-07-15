Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ
По данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по Украине. Ежедневно на учет в Госслужбу занятости становятся более 3 тысяч граждан, которые потеряли работу. Многие не ждут предложений, а ищут себе место самостоятельно.
Меньше всего карантин повлиял на количество вакансий в торговле, IT и сельском хозяйстве. Неизменным остается спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине.
Эксперт Андрей Новак заявил, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантинных ограничений, что, конечно, существенно повлияло на рынок труда.
"Это привело к полной остановке целых отраслей - транспорта, общественного питания, туризма и других. Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты", - отметил эксперт.
Так, по данным июньского опроса Work.иа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.
И кроме закрытия бизнеса и кадровых сокращений, на уровень безработицы повлияло массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.
"Если компания крупная, она более устойчива к раскачиваниям, которые есть сейчас, чем, например, маленький бизнес", - объяснила Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.
"Есть вариант, когда официально как бы работать нельзя, но серый рынок нуждается в работниках. Но это незащищенность", - добавила она.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
