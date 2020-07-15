РУС
Новости Коронавирус и карантин
Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ

По данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по Украине. Ежедневно на учет в Госслужбу занятости становятся более 3 тысяч граждан, которые потеряли работу. Многие не ждут предложений, а ищут себе место самостоятельно.

Меньше всего карантин повлиял на количество вакансий в торговле, IT и сельском хозяйстве. Неизменным остается спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине.

Эксперт Андрей Новак заявил, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантинных ограничений, что, конечно, существенно повлияло на рынок труда.

"Это привело к полной остановке целых отраслей - транспорта, общественного питания, туризма и других. Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты", - отметил эксперт.

Так, по данным июньского опроса Work.иа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

И кроме закрытия бизнеса и кадровых сокращений, на уровень безработицы повлияло массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

"Если компания крупная, она более устойчива к раскачиваниям, которые есть сейчас, чем, например, маленький бизнес", - объяснила Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

"Есть вариант, когда официально как бы работать нельзя, но серый рынок нуждается в работниках. Но это незащищенность", - добавила она.

Топ комментарии
15.07.2020 12:12 Ответить
И вместо пособия по безработице выдавать значки "Вы были за ЗЕ!!!"


Будет и им приятно, и окружающие будут видеть пример неотвратимости кармы.
15.07.2020 12:16 Ответить
Журнашлюхи с пеной у рта бегали последние 2 месяца, отлавливая тех, кто посмел не так маску надеть и продать пончик с кофе без перчаток, а теперь пишут о пагубном влиянии карантина? У журнашлюх работа всегда будет, конечно...
15.07.2020 12:14 Ответить
15.07.2020 12:12 Ответить
И вместо пособия по безработице выдавать значки "Вы были за ЗЕ!!!"


Будет и им приятно, и окружающие будут видеть пример неотвратимости кармы.
15.07.2020 12:16 Ответить
Саме так, за що боролись ......!!!! ))))
15.07.2020 12:18 Ответить
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…
Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
15.07.2020 13:13 Ответить
так они так и делают)
15.07.2020 12:20 Ответить
Біда. Зеля вірус створив. )
15.07.2020 13:11 Ответить
ЗЕля экономику просрал еще до эпидемии.
15.07.2020 13:13 Ответить
Та не було у нас ніякої економіки. Україна вже майже 30 років живе на позичені гроші, тупо проїдаючи їх.
15.07.2020 13:16 Ответить
Тада. Падение ВВП и промпроизводства в 2019-м - это оно само как-то.

ПНХ, имбицил зеленый.
15.07.2020 13:19 Ответить
Ти, головне, вір у святого Питра і його потужні перемоги, дурік
15.07.2020 15:17 Ответить
Україна, як держава ,неспроможна виконувати власні обов"язки !!! Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,є життєвий рівень населення !!!)))
15.07.2020 12:13 Ответить
Держава не может шота "выконуваты", если дебильный народ все время старается державу уничтожить.
15.07.2020 12:25 Ответить
Згоден, народ має тих керманичив ,на яких заслуговує !!!)))
15.07.2020 12:30 Ответить
Журнашлюхи с пеной у рта бегали последние 2 месяца, отлавливая тех, кто посмел не так маску надеть и продать пончик с кофе без перчаток, а теперь пишут о пагубном влиянии карантина? У журнашлюх работа всегда будет, конечно...
15.07.2020 12:14 Ответить
Кстати в основном журнашлюхи пророссийские бегали.
И помню как на меня здесь плевали за мои возмущения на запреты парков и (ох.еть) прибережных зон...
15.07.2020 12:21 Ответить
Смысл был в том карантине, если рыбаки ушли в море, и после месяца в полной изоляции там возникла вспышка ковида.
https://rg.ru/2020/07/14/v-argentine-koronavirus-podhvatili-rybaki-nahodivshiesia-bolee-mesiaca-v-more.html

В Аргентине коронавирус подхватили рыбаки, находившиеся более месяца в море
15.07.2020 12:36 Ответить
а как же 500К рабочих мест от шмыги?
15.07.2020 12:15 Ответить
там же как и зеленые обещание - по поднятию ВВП на 40%
15.07.2020 12:19 Ответить
Всі обіцанки,це ложь,звіздьож і провакація !!))
15.07.2020 12:31 Ответить
15.07.2020 12:22 Ответить
Неизменным остается спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине.Источник: https://censor.net.ua/n3208203

Ну и правильно, нормального токаря поди найди ещё. Это не какая-то там мукла с хостеса, которых навалом.
15.07.2020 12:15 Ответить
Нормальні токаря,фрезера та т.ін., вже на пенсіях або на кладовищах !!))
15.07.2020 12:17 Ответить
Да нет, есть ещё некоторые зубры, которые вопреки всему нормально работают.
15.07.2020 12:18 Ответить
Последние из могикан?
15.07.2020 12:21 Ответить
Угу, last of the dying breed.
15.07.2020 12:23 Ответить
15.07.2020 12:29 Ответить
Некоторым не понятно слово могикан. При совдепии был фильм "последний из могикан" - это индейское племя, которые истребили бледнолицые.
15.07.2020 12:32 Ответить
Я сам налагоджувальник токарних автоматів та напівавтоматів 6 розряду . то в курсах чим відрізнються токаря від пекарєй !!!)))
15.07.2020 12:24 Ответить
воно й видно
15.07.2020 13:12 Ответить
Що саме ???)))
15.07.2020 13:27 Ответить
Рівень IQ токаря-наладчика
15.07.2020 13:31 Ответить
Схоже що в тебе рівень занадто зашкалює, а що занадто то не добре !!))
15.07.2020 13:37 Ответить
Я волію спілкуватись з розумнішими за себе. Так що гуляй.
15.07.2020 13:39 Ответить
Розумнішого за себе ти мабуть не знайдешь , залишишся наодинці !!))
15.07.2020 13:43 Ответить
Розумніші працюють а не сидять тут цілодобово
15.07.2020 15:19 Ответить
все врут - только моника не врет (оно себе и своей семье эпоху бедности закрыло) - а остальные как то то же сами должны стараться - врун ,подлец и манипулятор
15.07.2020 12:18 Ответить
Статистика не врет - она штука упряма.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

О чем зеленых и предупреждали. -- Довыеживаетесь и люди уйдут в тень. "Кто сильно много хочет -- получает обычно шиш с кукишем." (С) Народная мудрость
15.07.2020 12:47 Ответить
Ну от нащо брехати? 500 000 нових робочих місць ві шмигаля чому не рахуєте? Зебіли не дадуть збрехати!
15.07.2020 12:18 Ответить
До коровируса на Кременчугском заводе КРАЗ было 2000 рабочих, на сегодня около 500 человек. А чтоб не платить пособие по сокращению - ввели 4-5 дневную работу в МЕСЯЦ.
Шкуродеры народа ставят экономику страны раком.
15.07.2020 12:19 Ответить
"..карантин привел к полной остановке целых отраслей".
Ага, карантин ЗЕбильные идиоты уложили экономику на лопатки.
15.07.2020 12:20 Ответить
"ЗЕбильные идиоты" - та не идиоты они - они разводят лохов и уничтожают Украину.
Идиоты за них проголосовавшие...
15.07.2020 12:22 Ответить
73 % українського лохтарата !!!)))
15.07.2020 12:25 Ответить
73% люмпен пролетарии, "такова селяви" как говорят французы.
15.07.2020 12:28 Ответить
Согласен.
15.07.2020 12:25 Ответить
"Большой попил" продолжается

Укравтодор оголосив найбільший тендер у своїй історії - 12,58 млрд грн. на будівництво 30-кілометрової ділянки автомагістралі Н-31 Дніпро-Решетилівка, вартістю 420 млн грн за кілометр, або $16 млн./км.
15.07.2020 12:25 Ответить
15.07.2020 12:30 Ответить
Украина - 2013 год.

В Украине строительство или реконструкция 1 км. дороги I категории стоит $5,6 млн., II категории - $2,94 млн., III категории - $2,64 млн., IV категории - $1,46 млн., V категории - $0,3 млн. Капитальный ремонт километра дороги I категории обходится в $3,4 млн., II категории - $1,78 млн., III категории - $1,6 млн., IV категории - $0,76 млн., V категории - $0,18 млн.
А в 2020году выросло в 3 раза - в $. Зарплата в $.осталась та ..
15.07.2020 12:53 Ответить
А Шмыга только вчера звенел рогами, что безработица падает, экономика оживает, процент жиров в масле растет!
15.07.2020 12:28 Ответить
Дефолт - это не больно!
15.07.2020 12:32 Ответить
15.07.2020 12:33 Ответить
Отличный фильм же!
А какой актуальный, как там силовик-министр с министром-жабой-олигархом за власть воюет, любо-дорого посмотреть.
И завление министра-коршуна корольку Йагупопу,, с напоминанием, сколько его предков друг друга перебили и почему олiгархи королька на царство поставили.
Uрок "бубочке", чтобы не зал*пался.
15.07.2020 13:52 Ответить
Хроника достижение "новых лиц"

Убыток "Укрнафты" в 2019 году превысил 4 млрд. В 2018 году у компании было 6,4 млрд грн прибыли. В то же время операционные расходы компании за отчетный период повысились на 4,2 млрд грн.
15.07.2020 12:34 Ответить
То ли еще будет, ой-ёй-ёй.
15.07.2020 13:47 Ответить
самое смешное, что катастрофическое состояние некоторых отраслей, похоже, не особо волнует даже собственников и работников в этих отраслях.
В некоторых странах ужесточение карантинных мер вызывало резкое неприятие и даже штурмы органов власти, у нас же протестовали полтора человека.
Может, совесть мучает, мол, за что боролись, на то и напоролись?
15.07.2020 12:53 Ответить
Кількість померлих від ковіду в сотню разів меньше, ніж від грипу, або від ДТП, але шкоди від карантину більше, ніж усіх війн рзом узятих.
15.07.2020 13:08 Ответить
У всіх країнах економіка впала, навіть в розвинутих. Але соєвим постійно хтось в штани сре.
15.07.2020 13:14 Ответить
У всех стран промпроизводстсво и ВВП начали валиться за полгода до эпидемии?
15.07.2020 13:20 Ответить
Не хтось, а влада зелених потвор !!)))
15.07.2020 13:29 Ответить
Я зрозумів - ти свідок потужних питрових реформ по телеку.
15.07.2020 13:29 Ответить
А ти чого свідок?? Зелених звершень ??))
15.07.2020 13:38 Ответить
Знайди собі співрозмовника свого рівня розвитку.
15.07.2020 13:40 Ответить
Це не проблема,от тобі знайти рівного важкувато ,надто ти розумний !!))
15.07.2020 14:37 Ответить
Я, конечно, понимаю: карантин, самоизоляция, недостаточ кислорода в мозгу у Вас.
Но ничего, что Порошенко уже полтора года как не президент????
15.07.2020 13:49 Ответить
Тема попередників нескінченна !!!)))
15.07.2020 14:35 Ответить
Ну і слава Богу. Ще якщо посадять те порося - то буде взагалі дуже добре.
15.07.2020 15:19 Ответить
Да ты рафинированный дебил.
15.07.2020 16:47 Ответить
Хто не соя - той агент кримля. )))
15.07.2020 18:07 Ответить
Конкретно ты просто мудак.
15.07.2020 20:00 Ответить
В принципі ти маєш право на свою особисту точку зору, якою б вона не була. Тим більше що вона абсолютно нікого не хвилює.
15.07.2020 20:19 Ответить
Так вы еще повысьте налоги и тарифы на свет и на газ и уровень безработности будет 100%. В Украине уже не выгодно ничего производить, выгоднее привезти из Китая или Польши и даже заплатить на лапу налоговой и пограничникам и останешься в плюсе.
15.07.2020 13:34 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера" !!))
15.07.2020 13:40 Ответить
"Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ"

Ничего, ЗЕбилы, безработица - это не беда, отсутствие денег - не беда, голодуха - не беда.
Сейчас вам Степанов до 30 сентября карантин забубонит - вот и заживете, как в сказке.
"Главное, что не Порох. Хуже уже не будет"(С)
15.07.2020 13:47 Ответить
Ой, ніби і не знали до чого призведе - зупинити все! Замість розумного карантину з забезпеченням технічних, управлінських, юридичних заходів з робочим транспортом і підприємствами взяли і тупо призупинили все. І так зелені тупі , так ще і карантин допоміг в рецесії.
15.07.2020 15:02 Ответить
 
 