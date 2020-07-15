"Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ"

По данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по Украине. Ежедневно на учет в Госслужбу занятости становятся более 3 тысяч граждан, которые потеряли работу. Многие не ждут предложений, а ищут себе место самостоятельно.

Меньше всего карантин повлиял на количество вакансий в торговле, IT и сельском хозяйстве. Неизменным остается спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине.

Эксперт Андрей Новак заявил, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантинных ограничений, что, конечно, существенно повлияло на рынок труда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработица в развитых странах достигла уровня 2010 года. Прирост за 10 лет исчез за 3 месяца, - директор ОЭСР Скарпетта

"Это привело к полной остановке целых отраслей - транспорта, общественного питания, туризма и других. Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты", - отметил эксперт.

Так, по данным июньского опроса Work.иа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

И кроме закрытия бизнеса и кадровых сокращений, на уровень безработицы повлияло массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

"Если компания крупная, она более устойчива к раскачиваниям, которые есть сейчас, чем, например, маленький бизнес", - объяснила Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

"Есть вариант, когда официально как бы работать нельзя, но серый рынок нуждается в работниках. Но это незащищенность", - добавила она.

Также читайте: В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко