Очередная сессия Рады откроется 1 сентября 2020-го и завершится 22 января 2021-го

Четвертая сессия Верховной Рады откроется 1 сентября 2020 года и продлится до 22 января 2021 года включительно.

За соответствующий проект постановления № 3798 проголосовало 350 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Открытие четвертой сессии состоится 1 сентября, и в этот же день будет проведено пленарное заседание. Первая пленарная неделя сессии пройдет с 1 по 4 сентября.

Как сообщалось, работа третьей сессии Верховной Рады согласно календарному плану завершается 17 июля.

Будемо сподіватися що зелене лайно раніше зметуть..
Очередная сессия Рады откроется 1 сентября 2020-го и завершится 22 января 2021-го - Цензор.НЕТ 1873
Перетрудились, болезные. А как же недавние слова рАзумкова, что каникул не будет?
ЗЫ. Хотя, в стране ж все зашибись, можно и отдохнуть
Остается только надеяться , что это будет уже новая Рада при новом Президенте.
Ой чую закипит работа на мальдиво-оманских округах.
