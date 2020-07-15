Очередная сессия Рады откроется 1 сентября 2020-го и завершится 22 января 2021-го

Четвертая сессия Верховной Рады откроется 1 сентября 2020 года и продлится до 22 января 2021 года включительно.

За соответствующий проект постановления № 3798 проголосовало 350 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Открытие четвертой сессии состоится 1 сентября, и в этот же день будет проведено пленарное заседание. Первая пленарная неделя сессии пройдет с 1 по 4 сентября.

Как сообщалось, работа третьей сессии Верховной Рады согласно календарному плану завершается 17 июля.

